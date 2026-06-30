DAX Verlierer: Heidelberg Materials Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 📉 Heidelberg Materials größter DAX Verlierer: Die Aktie verliert 8,75 % und beendet den Handel am Ende der DAX-Rangliste.

⚠️ Charttechnik deutlich angeschlagen: Wichtige gleitende Durchschnitte wurden auf Tages- und Vier-Stunden-Basis unterschritten.

🎯 DAX heute: Die Unterstützungszone um 160 Euro entscheidet über den weiteren Kursverlauf.

Der DAX heute zeigte sich trotz einer positiven Gesamtbilanz mit 23 Gewinnern und 17 Verlierern uneinheitlich. Besonders deutlich geriet die Heidelberg Materials Aktie unter Druck. Mit einem Tagesverlust von 8,75 % führte sie die Liste der DAX Verlierer an. Ebenfalls schwach präsentierten sich die Deutsche Telekom und die Vorzugsaktie von Volkswagen. Die heftige Kursreaktion hat das charttechnische Bild von Heidelberg Materials deutlich eingetrübt. Anleger stellen sich nun die Frage, ob es sich lediglich um eine kurzfristige Korrektur handelt oder ob weiteres Abwärtspotenzial besteht. ► Heidelberg Materials WKN: ENER6Y | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI.DE 📊 DAX Verlierer: Heidelberg Materials führt die Verliererliste an Die größten Verlierer im DAX heute: 🔻 Heidelberg Materials: -8,75 % 🔻 Deutsche Telekom: -5,64 % 🔻 Volkswagen Vz.: -3,96 % Vor allem Heidelberg Materials geriet nach einer längeren Seitwärtsphase massiv unter Verkaufsdruck und markierte den größten Tagesverlust im deutschen Leitindex. 📉 DAX heute: Warum Heidelberg Materials so stark gefallen ist Nach einer kräftigen Aufwärtsbewegung bis Anfang des Jahres setzte zuletzt eine ausgeprägte Konsolidierung ein. Charttechnisch besonders auffällig: 📉 Bruch der SMA20 bei rund 198,12 Euro

📉 Unterschreiten der SMA50 bei rund 182,46 Euro

⚠️ Schließung des offenen Gaps bei 173,70 Euro

📊 Deutlich bärischer Tagesschluss unter den wichtigen Durchschnittslinien Die lange rote Tageskerze signalisiert eine deutliche Verschlechterung des kurzfristigen Chartbildes. 🔍 Chartanalyse: Diese Unterstützungen sind jetzt entscheidend Sollte sich die Schwäche fortsetzen, rücken folgende Kursmarken in den Fokus: 📉 Unterstützungen 📍 163,65 Euro

📍 160,45 Euro (Jahrestief)

📍 157,15 Euro (Gap)

📍 150,16 Euro

📍 144,10 Euro

📍 134,00 Euro Vor allem der Bereich um das Jahrestief dürfte nun eine Schlüsselrolle spielen. Fällt die Aktie nachhaltig darunter, könnte sich die Abwärtsbewegung deutlich beschleunigen. Heidelberg Materials Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📈 Erholung bleibt möglich – diese Widerstände zählen Trotz des schwachen Handelstags besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung. 📈 Wichtige Widerstände 🎯 180,50 Euro

🎯 181,36 Euro (SMA50 im 4h-Chart)

🎯 182,10 Euro (SMA20 im 4h-Chart)

🎯 182,76 Euro (SMA200 im 4h-Chart)

🎯 198,12 Euro (SMA20 im Tageschart) Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken würde das technische Bild wieder aufhellen. 📊 Vier-Stunden-Chart bleibt klar bärisch Auch auf kurzfristiger Zeitebene dominiert derzeit die Verkäuferseite. Die wichtigsten Signale: 📉 Aufgabe von SMA20 , SMA50 und SMA200

⚠️ Keine nennenswerten Erholungsbewegungen während des Abverkaufs

📊 Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt der kurzfristige Trend negativ Die technische Gesamteinschätzung fällt daher sowohl im Tages- als auch im Vier-Stunden-Chart bärisch aus. 💡 Was bedeutet das für Anleger? Die aktuelle Situation bietet sowohl Risiken als auch Chancen. 📉 Kurzfristig Hoher Verkaufsdruck dominiert das Marktgeschehen.

Das Chartbild bleibt klar negativ. 📈 Mittelfristig Eine Stabilisierung am Jahrestief könnte eine technische Gegenbewegung auslösen.

Für eine nachhaltige Trendwende müssen jedoch wichtige Widerstände zurückerobert werden. Geduld und ein konsequentes Risikomanagement bleiben daher entscheidend. ⚠️ Risiken für die DAX Verlierer Anleger sollten folgende Faktoren im Blick behalten: 📉 weitere Gewinnmitnahmen

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 geopolitische Unsicherheiten

📊 Bruch des Jahrestiefs bei 160,45 Euro Diese Faktoren könnten die Volatilität kurzfristig weiter erhöhen. 🧾 Fazit: Heidelberg Materials führt die DAX Verlierer an – Vorsicht bleibt angebracht Die DAX Verlierer wurden zum Wochenauftakt klar von Heidelberg Materials angeführt. Der deutliche Kursverlust hat das Chartbild sowohl im Tages- als auch im Vier-Stunden-Chart erheblich verschlechtert. Für den DAX heute richtet sich der Blick nun auf die Unterstützungszone rund um 160 Euro. Kann sich die Aktie dort stabilisieren, wäre eine technische Erholung möglich. Fällt sie jedoch nachhaltig darunter, könnten weitere Kursverluste in Richtung 157 Euro, 150 Euro und langfristig sogar 134 Euro folgen. Anleger sollten die nächsten Handelstage daher besonders aufmerksam verfolgen. Heidelberg Materials Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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