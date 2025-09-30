DAX Verlierer: Heidelberg Materials Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Am 29.09.2025 zeigte sich der deutsche Leitindex gemischt: 25 Werte schlossen im Plus, 15 im Minus. Besonders auffällig waren die DAX Verlierer, angeführt von Heidelberg Materials, die mit einem deutlichen Abschlag aus dem Handel gingen. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die größten Verlierer im DAX heute, die charttechnische Lage und die möglichen Szenarien für die kommenden Tage. ► Heidelberg Materials ISIN: DE0006047004 | WKN: 604700 | Ticker: HEI.DE ✅ Drei Key Takeaways 📊 Heidelberg Materials als größter DAX Verlierer Aktie verlor am 29.09.2025 -3,40 %

Damit schwächster Wert im Leitindex

Auch Commerzbank (-3,01 %) und Deutsche Bank (-1,70 %) gehörten zu den klaren Verlierern 📉 Charttechnische Lage bei Heidelberg Materials Nach Rallye zu Jahresbeginn seit Mitte August zunehmend schwächer

Aktuell unter SMA20 (199,30 EUR) und SMA50 (200,91 EUR) gefallen

Gefahr weiterer Rücksetzer bis zur SMA200 bei 171,65 EUR ⚠️ Ausblick für DAX heute bleibt angespannt Tagesprognose für Heidelberg Materials: abwärtsgerichtet

Widerstände: 193,78 / 195,50 / 199,30 EUR

Unterstützungen: 179,70 / 173,40 / 171,65 EUR 📊 Wichtige Marken für Heidelberg Materials (DAX Verlierer) Widerstände Unterstützungen 193,78 / 195,50 / 199,30 179,70 / 173,40 / 171,65 Heidelberg Materials Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Verlierer – Heidelberg Materials im Fokus Die DAX Verlierer vom 29.09.2025 zeigen: vor allem Heidelberg Materials hat deutliche Schwäche signalisiert. Mit dem Bruch wichtiger Durchschnittslinien könnte der Weg bis zur SMA200 bei 171,65 EUR offen sein. Für den DAX heute bedeutet das, dass Anleger vor allem die Banken- und Industriesektoren kritisch beobachten sollten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die 200 EUR-Marke würde das Bild wieder aufhellen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heidelberg Materials Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.