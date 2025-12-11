Das Wichtigste in Kürze Bullisher EIA-Report wird ignoriert

Wettermodelle signalisieren Wärmephase

Technische Unterstützung bei 4,3 USD/MMBTU

NATGAS Preis unter Druck: Dynamische Korrektur trotz bullisher Daten 🔥📉 Der NATGAS Preis befindet sich aktuell in einer scharfen Korrekturphase. Nachdem das amerikanische Erdgas letzte Woche Höchststände bei rund 5,5 USD/MMBTU erreicht hatte, rutscht der Markt nun in Richtung 4,3 USD ab – einer wichtigen technischen Unterstützungszone.

Bemerkenswert: Die Abwärtsbewegung setzt sich fort, obwohl der EIA-Bericht extrem bullish ausfiel. Diese Entwicklung zählt zu den wichtigsten Rohstoff News der Woche und zeigt, dass die Marktteilnehmer derzeit stärker auf zukünftige Wettertrends als auf aktuelle Lagerbestandsdaten reagieren. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS Key Takeaways 🔑 Bullisher EIA-Report wird ignoriert – Spekulative Nachfrage bleibt schwach. Wettermodelle signalisieren Wärmephase – entscheidender Trigger für den Preisrückgang. Technische Unterstützung bei 4,3 USD/MMBTU im Fokus – RSI signalisiert keine Überverkauftheit. EIA-Daten: Markt ignoriert historischen Rückgang der Gasbestände 📊❄️ Der jüngste EIA-Report zeigte eine außergewöhnlich starke Lagerbestandsabnahme von –177 bcf – deutlich unter den Erwartungen von –166 bcf und dem vorherigen Wert von –12 bcf. Diese enorme Entnahme ist auf den kältesten Dezemberstart seit 2017 zurückzuführen.

Trotzdem reagierte der Markt bearish. ➡️ Interpretation:

Der Markt preist nicht die Vergangenheit ein, sondern zukünftige Entwicklungen.

Die Abwärtsreaktion auf ein so starkes bullishes Signal zeigt: spekulative Nachfrage ist gering

Trader richten den Fokus komplett auf Wetterprognosen Wettermodelle: Wärmewelle belastet den NATGAS Preis ☀️🌡️ Laut aktualisierten NOAA-Wettermodellen wird für die zweite Dezemberhälfte eine deutliche Erwärmung erwartet.

Eine Wärmewelle von West nach Ost soll über die USA ziehen – mit klaren Konsequenzen: weniger Heating Degree Days (HDD)

geringerer Gasverbrauch

sinkender NATGAS Preis Das Wetter ist derzeit der dominante Faktor im kurzfristigen Erdgasmarkt. Angebotsseite: Rekordproduktion bleibt ein Belastungsfaktor 🛢️🚧 Die US-Gasproduktion befindet sich auf Rekordniveau.

Sobald der wetterbedingte Nachfrageimpuls nachlässt, wirkt das Überangebot wie ein Deckel auf dem NATGAS Preis. ➡️ Wachstumspotenzial bleibt daher begrenzt, solange kein neuer Nachfrageimpuls entsteht. Fazit: NATGAS Preis bleibt wettergetrieben – Bären behalten die Kontrolle 🧊📉 Der NATGAS Preis steht trotz positiver Fundamentaldaten unter Druck.

Wichtigste Gründe: Der Markt schaut nach vorn – nicht auf historische Lagerdaten

Wärmere NOAA-Prognosen dominieren die Preisbildung

Rekordproduktion dämpft jede Rallye

Technische Unterstützung wird getestet, aber nicht bestätigt Kurz gesagt:

