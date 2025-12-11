Aktien News: Rivian Aktie unter Druck – Neuer AI-Chip RAP1 & Autonomy+ vorgestellt

Das Wichtigste in Kürze Rivian entwickelt erstmals eigenen AI-Prozessor

Autonomy+ startet 2026

Rivian Aktie fällt fast 4 %

Rivian Aktie: Neuer AI-Chip & Autonomie-Paket vorgestellt – Aktie fällt dennoch 🚘🤖📉 Im Rahmen des ersten AI & Autonomy Day hat Rivian am 11. Dezember 2025 mehrere bahnbrechende Innovationen präsentiert, darunter einen hauseigenen autonomen Fahrchip und ein neues Softwarepaket. Trotz dieser technologischen Fortschritte verliert die Rivian Aktie heute rund 4 %. Die folgenden Aktien News zeigen, warum Rivian strategisch einen großen Schritt nach vorne macht. ► Rivian WKN: A3C47B | ISIN: US76954A1034 | Ticker: RIVN.US Key Takeaways 🔑 Rivian entwickelt erstmals eigenen AI-Prozessor (RAP1) – ähnlich wie Tesla, weniger Abhängigkeit von NVIDIA. Autonomy+ startet 2026: Hands-free Fahren auf 3,5 Mio. Meilen, langfristig Level-4-Ziele. Rivian Aktie fällt fast 4 %, trotz deutlicher technologischer Fortschritte im Autonomie-Bereich. Neuer Rivian Autonomy Processor RAP1: Eigenentwicklung für autonomes Fahren ⚙️🚀 Rivian hat seinen ersten eigenen KI-Chip vorgestellt: den Rivian Autonomy Processor (RAP1), entwickelt speziell für autonomes Fahren. Technische Highlights des RAP1 🧠📊 5-Nanometer-Architektur

1.600 INT8 TOPS (Trillion Operations per Second)

5 Milliarden Pixel pro Sekunde Verarbeitung

Optimiert für:

✔ Kamera-Daten

✔ Radar-Daten

✔ LiDAR-Sensorik Der Schritt unterstreicht Rivians Ambition, vertikal zu integrieren, ähnlich wie Tesla, das ebenfalls eigene AI-Chips entwickelt und weniger auf NVIDIA setzt. Autonomy+ Paket: Rivians neuer Schritt Richtung vollautonomes Fahren 🛣️✨ Ab 2026 bringt Rivian das neue Autonomy+ Paket auf den Markt – wahlweise: 2.500 USD einmalig , oder

49,99 USD monatlich Funktionsumfang 🚗💡 Hands-free Fahren auf über 3,5 Mio. Meilen in den USA & Kanada

Langfristiges Ziel:

✔ Eyes-off-Technologie

✔ Level-4-Autonomie Zudem sollen kommende R2-Modelle serienmäßig mit LiDAR-Sensoren ausgestattet werden, um die Objekterkennung und Umweltkartierung massiv zu verbessern. Large Driving Model: Rivians Antwort auf „Large Language Models“ 📚🤖 Rivian entwickelt parallel ein eigenes Large Driving Model (LDM) – ein KI-Trainingsmodell, das ähnlich funktioniert wie große Sprachmodelle, jedoch auf: Millionen reale Fahrdaten

umfangreiche Simulationsdaten zugreift. ➡️ Ziel: Ein intelligenteres, sichereres System für autonomes Fahren, das kontinuierlich dazulernt. Rivian Aktie: Trotz Innovationen im Minus 📉💼 Die Rivian Aktie verliert heute rund 4 %. Gründe: Trotz technologischem Durchbruch bleiben Anleger vorsichtig

Hohe Investitionskosten könnten kurzfristig Belastungen darstellen

Marktumfeld im EV-Sektor weiterhin volatil Technologische Meilensteine allein reichen aktuell nicht aus, um eine nachhaltige positive Marktreaktion auszulösen. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu verstehen, warum man überhaupt in Aktien wie Rivian investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für alle, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. Fazit: Starker technologischer Fortschritt – schwache Marktreaktion 📉⚡ Rivian setzt beim Thema Autonomie neue Maßstäbe: eigener KI-Prozessor, Softwarepaket, LiDAR-Integration und ein innovatives Fahrmodell.

Dennoch reagiert der Markt verhalten, und die Rivian Aktie bleibt unter Druck. Kurz gesagt:

👉 Langfristig sind die Innovationen hochrelevant.

👉 Kurzfristig dominiert jedoch die Skepsis am Kapitalmarkt. Die heutigen Aktien News zeigen: Rivian baut seine technologische Basis massiv aus – die Bewertung hängt jedoch weiterhin stark von Marktvertrauen und Kapitalfluss ab. Rivian Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.