Heidelberg Materials Prognose: Aktie unter Druck – DAX Verlierer am 11.02.2026

Das Ende der Tabelle belegte Heidelberg Materials die mit einem weiteren Abschlag von 1,54 Prozent gehandelt wurden, Siemens gab um 1,22 Prozent nach, Deutsche Bank verbilligte sich um 1,74 Prozent.

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Heidelberg Materials ist aktuell einer der stärksten DAX Verlierer , nachdem die Aktie per Xetra-Schluss am 11.02.2026 um -1,54 % gefallen ist und damit das Schlusslicht im Index bildete.

Das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt , da die Aktie sowohl die SMA20 (228,30 EUR) als auch die SMA50 (224,90 EUR) unterschritten hat – ein klares kurzfristig negatives Signal.

Wichtige Zielzone liegt bei 202–200 EUR, da hier die SMA200 (202,56 EUR) als zentrale Unterstützung wartet. Erst eine Rückkehr über 220–225 EUR würde die Lage wieder entspannen.

Per Xetra-Schluss am 11.02.2026 notierten 19 DAX-Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern zählte Heidelberg Materials mit einem Minus von 1,54 Prozent. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens (-1,22 Prozent) und Deutsche Bank (-1,74 Prozent).

Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) war damit der stärkste Tagesverlierer im deutschen Leitindex.

Heidelberg Materials Prognose im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 1202.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie befand sich 2024 in einem stabilen Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden regelmäßig zügig kompensiert, bevor neue Hochs markiert wurden. Zur Jahresmitte 2025 ging das Papier in eine längere Konsolidierung über. Anfang Oktober diente der Bereich um 185 EUR als Sprungbrett für eine neue Aufwärtsbewegung.

Zu Jahresbeginn setzte sich das Kaufinteresse fort, wodurch weitere Hochs erreicht wurden. Das jüngste Hoch wurde jedoch abverkauft – im Zuge von Gewinnmitnahmen kam es zu einer deutlichen Korrektur.

Technisch relevant:

Die SMA20 (aktuell 228,30 EUR) fungierte seit Anfang November als tragfähige Unterstützung.

Rücksetzer stabilisierten sich regelmäßig an dieser Durchschnittslinie.

Dieser Support wurde nun aufgegeben.

Mit einem GAP-down fiel die Aktie unter die SMA50 (224,90 EUR).

Per Tagesschluss etablierte sich der Kurs unter dieser Marke.

Technische Eintrübung

Das Chartbild im Daily hat sich deutlich verschlechtert. Wird der schwache Schlusskurs bestätigt, könnte sich die Abwärtsbewegung mit einer weiteren roten Tageskerze fortsetzen.

Mögliches Kursziel auf der Unterseite:

SMA200 bei 202,56 EUR

Diese Durchschnittslinie wurde in den vergangenen Monaten nicht mehr getestet und stellt eine zentrale Unterstützungszone dar.

Alternativszenario

Sollte der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt werden, wäre eine Erholung in Richtung SMA50 möglich. In diesem Bereich ist mit erhöhtem Widerstand zu rechnen. Darüber hinaus müsste auch die SMA20 zurückerobert werden, um das Chartbild wieder aufzuhellen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Heidelberg Materials Prognose: neutral

Heidelberg Materials Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 1202.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine deutliche Verschlechterung der technischen Lage.

Die SMA200 (220,72 EUR) blockierte zunächst im Oktober den Aufwärtsimpuls.

Nach einem erneuten Rücksetzer gelang der nachhaltige Ausbruch.

In der Folge stützten SMA20 (217,90 EUR) und SMA50 (227,70 EUR) die Bewegung.

Diese Unterstützungen wurden jedoch aufgegeben. Die Aktie fiel unter die SMA200 zurück und scheiterte in der Gegenbewegung an einer nachhaltigen Rückeroberung.

Aktuelle Lage im 4h-Chart

Das Chartbild ist bärisch zu interpretieren:

Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, bleibt Abwärtsdruck bestehen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen im Bereich 202 bis 200 EUR.

Für eine nachhaltige Erholung müsste die Aktie:

Die SMA20 zurückerobern Anschließend die SMA200 überwinden

Gerade im Bereich der SMA200 ist mit erheblichem Widerstand zu rechnen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Heidelberg Materials Prognose: bärisch

Tagesprognose Heidelberg Materials

Kurzfristige Erwartung: abwärts

Wichtige Widerstände

215,90 EUR

217,23 EUR

217,90 EUR

220,72 EUR

224,90 EUR

227,70 EUR

228,30 EUR

228,48 EUR

235,10 EUR (GAP)

241,70 EUR

250,00 EUR

274,00 EUR

Wichtige Unterstützungen

203,08 EUR

202,56 EUR

195,95 EUR (GAP)

187,90 EUR (GAP)

185,20 EUR

Fazit:

Heidelberg Materials gehört aktuell zu den klaren DAX Verlierern. Die technische Lage hat sich sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart spürbar eingetrübt. Solange zentrale Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt die Heidelberg Materials Prognose kurzfristig abwärtsgerichtet.

