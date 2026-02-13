DAX Verlierer: Heidelberg Materials Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Heidelberg Materials größter DAX Verlierer

Wichtige Unterstützungen gebrochen

Offene Gaps im Fokus

Der DAX heute zeigte sich zum Xetra-Schluss klar schwächer in einzelnen Schwergewichten. Während 16 Aktien im Plus notierten, mussten 24 Titel Abschläge hinnehmen. Angeführt wurde die Liste der DAX Verlierer von Heidelberg Materials, die mit einem Minus von 11,46 % den stärksten Tagesverlust verbuchte. Auch Scout24 (-6,50 %) und Deutsche Post (-4,70 %) standen deutlich unter Druck. Besonders bei Heidelberg Materials setzt sich damit eine technische Eintrübung fort. ► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI 🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute 📉 Heidelberg Materials größter DAX Verlierer: -11,46 % per Xetra-Schluss

⚠️ Wichtige Unterstützungen gebrochen: SMA50 und SMA200 unterschritten

🎯 Offene Gaps im Fokus: 181,10 EUR und 166,70 EUR als mögliche Unterziele 📊 DAX Verlierer im Detail: Heidelberg Materials unter Druck Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) führte bereits am Vortag die Liste der DAX-Tagesverlierer an und setzte ihre Abwärtsbewegung fort. Im Tageschart zeigt sich eine deutliche Eintrübung: Nach einer starken Aufwärtsphase im Jahr 2025 und neuen Hochs zu Jahresbeginn kam es zuletzt zu massiven Gewinnmitnahmen. Die Aktie schloss am Tagestief – ein klares Zeichen anhaltenden Verkaufsdrucks. 📉 Tageschart: Technisches Bild klar bärisch Ein besonders negatives Signal war der Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte: ❌ Aufgabe der SMA20

❌ Rückfall unter die SMA50 (224,26 EUR)

❌ Durchrutschen unter die SMA200 (202,65 EUR) Der Kurs setzte mit einem GAP-Down unter diese Marken zurück. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, bleibt das Chartbild übergeordnet bärisch. 🔽 Mögliche Unterziele: 181,10 EUR (offenes GAP)

166,70 EUR (offenes GAP) Eine kurzfristige technische Gegenbewegung könnte zunächst zurück an die SMA200 führen – erst darüber würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Heidelberg Materials Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ⏱️ 4h-Chart: Dynamik der Abgaben deutlich sichtbar Auch im 4h-Chart bestätigt sich die Schwäche. Die Aktie hat sich klar unter die SMA200 (220,72 EUR) zurückgesetzt und es in der Gegenbewegung nicht geschafft, diese Linie zurückzuerobern. Zusätzlich wurden: SMA20 (213,03 EUR)

SMA50 (225,94 EUR) aufgegeben. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. 📌 DAX heute: Wichtige Marken für Heidelberg Materials 🔼 Widerstände 213,03 EUR

220,69 EUR

224,26 EUR

225,94 EUR

235,10 EUR (GAP) 🔽 Unterstützungen 187,90 EUR (GAP)

185,20 EUR

181,10 EUR (GAP)

166,70 EUR (GAP)

