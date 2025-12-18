Das Wichtigste in Kürze DAX Verlierer: Heidelberg Materials mit größtem Tagesverlust

Tageschart: Bruch der SMA20 verschlechtert das Bild

4h-Chart: Mehrere Supports aufgegeben – Vorsicht geboten

Heidelberg Materials Aktie unter Druck – DAX Verlierer nach Gewinnmitnahmen Die Heidelberg Materials Aktie stand am 17.12.2025 deutlich unter Verkaufsdruck und belegte den letzten Platz unter den DAX Verlierern. Nach dem Erreichen eines neuen Jahreshochs setzten kräftige Gewinnmitnahmen ein, die das Papier spürbar belasteten.

Für Anleger stellt sich nun die Frage: Handelt es sich bei der aktuellen Schwäche nur um eine gesunde Korrektur – oder droht eine tiefere Abwärtsbewegung? ► Heidelberg Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI.DE 🚀 Key Takeaways 📉 1. DAX Verlierer: Heidelberg Materials mit größtem Tagesverlust Am Mittwoch notierten im DAX zwar 17 Aktien im Plus, doch Heidelberg Materials führte die Verliererliste klar an: –3,48 % per Xetra-Schluss

Größter Tagesverlust im DAX

Deutliche Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf Auch andere zyklische Werte standen unter Druck, doch die Abgaben bei Heidelberg Materials fielen besonders kräftig aus. Der Rücksetzer erfolgte unmittelbar nach dem neuen Jahreshoch bei 226,60 EUR, das damit klar abverkauft wurde. 📊 2. Tageschart: Bruch der SMA20 verschlechtert das Bild Im Tageschart hat sich die technische Lage spürbar eingetrübt: Lange rote Tageskerze

Tagesschluss unter der SMA20 (218,46 EUR)

Aufgabe einer wichtigen kurzfristigen Unterstützung Wird dieser Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiter unter Druck gerät.

➡️ Nächstes mögliches Ziel: SMA50 bei 207,98 EUR Erst im Bereich dieser Durchschnittslinie sollte sich zeigen, ob die übergeordnete bullische Struktur Bestand hat. ⏱️ 3. 4h-Chart: Mehrere Supports aufgegeben – Vorsicht geboten Auch im 4-Stunden-Chart sind Warnsignale sichtbar: Bruch der SMA20 (211,76 EUR)

Bruch der SMA50 (220,30 EUR)

Chartbild hat sich von bullisch zu neutral eingetrübt Sollte sich die Schwäche fortsetzen, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden: 218,10 EUR

Darunter SMA200 bei 204,52 EUR Eine nachhaltige Erholung wäre erst dann wahrscheinlich, wenn es der Aktie gelingt, die SMA20 und SMA50 dynamisch zurückzuerobern. Heidelberg Materials Aktie: Tageschart-Analyse & aktuelle Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Heidelberg Materials Aktie bleibt kurzfristig anfällig Die Heidelberg Materials Aktie zeigt sich nach einer starken Rallye klar unter Druck und gehört aktuell zu den DAX Verlierern. Der Abverkauf des Jahreshochs und der Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte mahnen kurzfristig zur Vorsicht. 🟢 Chancen Technische Gegenbewegung im Bereich der SMA50

Übergeordneter Trend im Tageschart weiterhin intakt

Chance auf neue Hochs bei Rückeroberung der SMA20 🔴 Risiken Bestätigung des Tagesschlusses unter der SMA20

Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 oder SMA200

Anhaltende Gewinnmitnahmen nach starkem Jahresverlauf Fazit:

Kurzfristig bleibt die Heidelberg Materials Aktie anfällig für weitere Abgaben. Für mittelfristig orientierte Anleger könnte eine Stabilisierung an zentralen Unterstützungen jedoch wieder Chancen eröffnen. Entscheidend bleibt, ob die Aktie im Bereich der SMA50/SMA200 einen Richtungswechsel vollziehen kann. Chartanalyse 4h-Chart: Heidelberg Materials Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

