Datadog Aktie im Fokus: Quartalszahlen über Erwartungen, KI treibt Cloud-Nachfrage, Ausblick gemischt - jetzt Aktien kaufen?
Die Datadog Aktie rückte zuletzt stark in den Fokus der Börse. Der Cloud- und Monitoring-Spezialist konnte die Erwartungen der Wall Street im vierten Quartal deutlich übertreffen und profitierte dabei massiv vom wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Die Aktie reagierte prompt und legte im vorbörslichen Handel um rund 10 % zu.
Doch wie nachhaltig ist dieser Kurssprung? Und lohnt es sich jetzt, die Datadog Aktie zu kaufen, oder ist nach der jüngsten Erholung Vorsicht angebracht?
► Datadog WKN: A2PSFR | ISIN: US23804L1035 | Ticker: DDOG.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Datadog Aktie
-
Zahlen klar über Erwartungen: Umsatz und Gewinn je Aktie übertrafen die Prognosen deutlich.
-
KI treibt Nachfrage: Generative KI erhöht Datenvolumen und Komplexität – Datadog profitiert.
-
Ausblick gemischt: Starkes Q1 erwartet, Jahresprognose liegt leicht unter Konsens.
📈 Quartalszahlen: Datadog schlägt die Wall Street
Datadog lieferte im vierten Quartal ein überzeugendes Zahlenwerk:
-
Umsatz: 953,2 Mio. USD (+29 % YoY), erwartet: 916,6 Mio. USD
-
Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,59 USD, erwartet: 0,55 USD
Damit zeigt Datadog, dass das Wachstum auch in einem herausfordernden Umfeld für Software-Aktien anhält – ein wichtiges Signal für Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten.
🤖 KI & Cloud: Warum Datadog strukturell profitiert
Der Boom rund um generative KI führt in Unternehmen zu deutlich höheren Datenmengen und komplexeren IT-Infrastrukturen. Genau hier setzt Datadog an: Die cloudbasierte Plattform ermöglicht es, Anwendungen, Server und Sicherheitsaspekte zentral zu überwachen.
CEO Olivier Pomel erklärte, dass Datadog allein im Jahr 2025 über 400 neue Funktionen eingeführt habe, um Kunden bei der Cloud-Migration und beim produktiven Einsatz von KI zu unterstützen.
Besonders stark:
-
Fast 50 % der Kunden nutzen inzwischen vier oder mehr Produkte
-
steigende Ausgaben bestehender Kunden deuten auf hohe Plattformbindung hin
🔮 Ausblick: Starker Start ins Jahr, aber Vorsicht beim Gesamtjahr
Für das erste Quartal zeigt sich Datadog optimistisch:
-
Q1-Umsatzprognose: 951–961 Mio. USD, erwartet: 935,4 Mio. USD
Beim Blick auf das Gesamtjahr bleibt das Management jedoch vorsichtiger:
-
Jahresumsatz: 4,06–4,10 Mrd. USD (leicht unter Konsens von 4,11 Mrd. USD)
-
Bereinigter Jahresgewinn: 2,08–2,16 USD je Aktie, erwartet: 2,37 USD
Diese Diskrepanz erklärt, warum die Datadog Aktie trotz starker Zahlen nicht uneingeschränkt durchstartet.
📉 Marktumfeld: Erholung nach Software-Abverkauf
Die jüngste Kursreaktion ist auch vor dem Hintergrund eines breiten Abverkaufs von Software-Aktien zu sehen, der durch Unsicherheiten rund um KI-Bewertungen ausgelöst wurde. Die Datadog Aktie konnte sich hiervon zuletzt abkoppeln und zeigte relative Stärke.
👉 Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Datadog zählt zu den Profiteuren des KI-Trends – auch wenn kurzfristige Schwankungen bleiben.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: Datadog Aktie – KI-Gewinner mit langfristigem Potenzial
Die Datadog Aktie überzeugt mit starkem Wachstum, hoher Kundenbindung und klarer Positionierung im KI- und Cloud-Umfeld. Die Quartalszahlen zeigen, dass Datadog operativ sehr gut aufgestellt ist. Gleichzeitig mahnt der vorsichtige Jahresausblick zur Realismus.
👉 Für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf Cloud- und KI-Wachstum setzen möchten, bleibt Datadog eine spannende Option – kurzfristige Volatilität sollte jedoch einkalkuliert werden.
Datadog Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Datadog Aktie
❓ Ist die Datadog Aktie aktuell kaufenswert?
Die Datadog Aktie kann für langfristige Anleger attraktiv sein, da das Unternehmen stark vom Cloud- und KI-Trend profitiert. Wer Datadog Aktien kaufen möchte, sollte jedoch berücksichtigen, dass die Bewertung ambitioniert ist und kurzfristige Kursschwankungen möglich bleiben.
❓ Warum ist die Datadog Aktie zuletzt gestiegen?
Die Datadog Aktie legte zuletzt zu, weil das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn je Aktie die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat. Zudem profitiert Datadog zunehmend von der steigenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.
❓ Welche Rolle spielt KI für die Datadog Aktie?
KI ist ein zentraler Wachstumstreiber für Datadog. Der Einsatz von generativer KI erhöht die Datenmengen und die Komplexität von IT-Systemen – genau hier bietet Datadog mit seiner Monitoring-Plattform einen hohen Mehrwert.
❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der Datadog Aktie?
Zu den größten Risiken zählen eine hohe Bewertung, ein vorsichtiger Jahresausblick sowie mögliche Kürzungen bei IT-Budgets von Unternehmen. Auch stärkere Marktkorrekturen bei Software-Aktien können die Datadog Aktie belasten.
❓ Für welche Anleger eignet sich die Datadog Aktie?
Die Datadog Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf strukturelles Wachstum im Cloud- und KI-Bereich setzen möchten. Ein langfristiger Anlagehorizont und Risikobewusstsein sind empfehlenswert.
