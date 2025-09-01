KEY TAKEAWAYS Das 4-Stunden Chartbild hat sich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbar ist, dass die Aktie im Rahmen weiterer Rücksetzer das GAP (31,84 EUR) schließen könnte. ► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX DAX Verlierer am Freitag: Infineon Aktie im Fokus Per Xetra-Schluss am Freitag, dem 29.08.2025, notierten 12 Aktien im Plus, während 28 Werte Verluste verbuchten. Größter DAX Verlierer war die Infineon Aktie (IFX), die 3,77 Prozent abgab. Dahinter folgten Porsche VZ (–2,20 %) und Zalando (–1,96 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartcheck – Betrachtung im Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Infineon Aktie lief von September bis Dezember 2024 seitwärts zwischen 28 EUR Unterstützung und 32,50 / 33,00 EUR Widerstand. Anfang 2025 versuchte die Aktie nach oben auszubrechen, kam jedoch nicht über die 39 EUR-Marke hinaus. Februar bis April : Deutliche Schwäche, Kursrückgang bis auf 23,62 EUR.

April bis Mai : Erholung in Richtung 30 EUR, danach erneuter Anstieg über 33 EUR.

Ende Juni : GAP-up über 35 EUR, weitere kleine Tageskerzen nach oben.

Ende Juli / August: Verlust an Dynamik, Rückfall unter die 35 EUR. Technische Linien Daily SMA200 : 33,70 EUR – wichtige Unterstützung.

SMA20 / SMA50: 35,91 / 36,17 EUR – zuletzt gebrochen, nun Widerstand. Die Infineon Aktie konnte beide Linien zwar zurückerobern, scheiterte aber daran, sich von der SMA50 nachhaltig nach oben zu lösen. Zum Wochenschluss fiel der Kurs erneut unter diese Marken. 👉 Prognose Daily: neutral. Um bullisch zu bleiben, müsste Infineon zeitnah wieder an SMA20 und SMA50 anknüpfen. Andernfalls droht ein Test der SMA200. Chartcheck – Betrachtung im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart setzte die Infineon Aktie im Mai an der SMA20 (36,22 EUR) auf und lief bis Mitte/Ende Juli nach oben. Das Jahreshoch bei 38,71 EUR wurde jedoch mit einem GAP down direkt abverkauft. Juli bis August : Rücksetzer unter die SMA200 (35,95 EUR).

Mitte August : Kurzfristige Erholung über SMA20 / SMA50 / SMA200, doch ohne Momentum.

Ende August: Rückfall unter alle drei Durchschnittslinien → Chartbild trübt sich ein. Technische Linien 4h Widerstände : 35,81 / 35,95 / 36,20 / 38,42 EUR (Gap).

