DAX Verlierer: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

KEY TAKEAWAYS Kann das Wertpapier bereits vorher einen Richtungswechsel abbilden, bzw. sich an den jeweiligen GAP´s stabilisieren, so könnten die Entlastungsbewegungen zunächst an die SMA200 gehen. Sollte die Bewegung an dieser Linie nicht verkümmern und sich das Papier nachfolgend über dieser Durchschnittslinie festsetzen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA20 bzw. die SMA50 gehen. ► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX Infineon Aktie als größter DAX Verlierer am 03.09.2025 Am gestrigen Handelstag (03.09.2025) schlossen per Xetra 25 Aktien im Plus, während 15 Werte Verluste verzeichneten. Deutlich am Ende der Tabelle stand die Infineon Aktie, die mit einem Abschlag von 4,61 Prozent den größten Tagesverlust innerhalb des DAX 40 hinnehmen musste. Auch Daimler Truck Holding (-2,87 %) und Heidelberg Materials (-2,85 %) gehörten zu den Dax Verlierern. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Infineon Aktie – Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Infineon Aktie (IFX) hat sich seit Herbst 2024 mehrfach zwischen 28 EUR und 33 EUR bewegt. Ein dynamischer Ausbruch über 39 EUR Anfang Februar 2025 konnte nicht nachhaltig verteidigt werden, woraufhin der Kurs bis Anfang April auf 23,62 EUR fiel. Von dort aus erholte sich die Aktie zwar bis zur 33 EUR-Marke, verlor aber zuletzt massiv an Boden. In den vergangenen vier Handelstagen setzte die Infineon Aktie mit langen roten Kerzen bis in den Bereich von 31 EUR zurück – ein Rückgang von rund 14 % in kürzester Zeit. Besonders auffällig ist das Unterschreiten der SMA200 (33,73 EUR), was das Chartbild deutlich eingetrübt hat. Solange der Kurs unterhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben hoch. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Wichtige Unterstützungen und Widerstände Unterstützungen: 29,28 EUR | 26,69 EUR (Gap) | 24,92 EUR (Gap) | 23,62 EUR

Widerstände: 33,73 EUR (SMA200) | 35,68 EUR (SMA20) | 36,04 EUR (SMA50) | 38,42 EUR (Gap) Die Charttechnik signalisiert aktuell ein bärisches Szenario. Erst ein nachhaltiges Zurückerobern der SMA200 könnte eine Trendwende einleiten. Andernfalls droht ein Durchrutschen in Richtung der offenen Gaps bei 26,69 EUR bzw. 24,92 EUR. Fazit – Infineon Aktie bleibt im Fokus Die Infineon Aktie führt aktuell die Liste der Dax Verlierer an. Kurzfristig deutet vieles auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Trader und Investoren sollten die Unterstützungszonen genau beobachten, da hier mögliche Gegenbewegungen starten könnten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marken würde jedoch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.

