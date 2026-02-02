Infineon Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

- Infineon größter DAX Verlierer, Trend aber intakt
- SMA20 und SMA50 als entscheidende Marken
- Aufwärtspotenzial bei Bestätigung der Stabilisierung
Per Handelsschluss am Freitag (30.01.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 20 Aktien im Plus, während 20 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.
Das Tabellenende belegte Infineon, die Aktie verlor weitere 2,27 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Ebenfalls unter Druck standen Siemens Energy mit einem Minus von 1,80 Prozent sowie Rheinmetall mit Abschlägen von 1,69 Prozent.
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
🔑 Drei Key Takeaways zur Infineon Aktie als DAX Verlierer
-
Infineon größter DAX Verlierer, Trend aber intakt:
Trotz eines Tagesverlusts von 2,27 Prozent war Infineon zwar der größte DAX Verlierer, das übergeordnete Chartbild bleibt jedoch bullisch, solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 stabilisiert.
-
SMA20 und SMA50 als entscheidende Marken:
Für die kurzfristige Infineon Prognose ist der Bereich um die SMA20 (34,05 EUR) zentral. Ein Bruch dieser Linie würde den Fokus auf die SMA50 (33,70 EUR) lenken, die als nächster wichtiger Support gilt.
-
Aufwärtspotenzial bei Bestätigung der Stabilisierung:
Gelingt es der Aktie, die aktuelle Konsolidierung zu beenden und wieder dynamisch nach oben zu drehen, besteht die Perspektive, das Jahreshoch erneut anzulaufen und darüber hinaus höhere Kursziele zu aktivieren.
Infineon Prognose: Größter DAX Verlierer am Freitag
Die Infineon Aktie (IFX) verlor per Handelsschluss 2,27 Prozent* und wies damit den höchsten Tagesverlust im DAX auf. Die aktuelle Kursbewegung rückt die Infineon Prognose erneut in den Fokus der Anleger.
Chartanalyse Infineon – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Kursentwicklung und Trend
Die Schwächephase setzte Ende Februar 2025 ein und verstärkte sich in den darauffolgenden Handelswochen. Bis Anfang April gab die Aktie kontinuierlich nach, ehe im Bereich von 23,62 EUR ein tragfähiger Boden ausgebildet wurde. Von dort aus konnte sich das Papier wieder deutlich erholen und bis in den Bereich von 30 EUR vorarbeiten.
Ende April kam es zwar zu einem Rücksetzer, dieser wurde jedoch zeitnah zurückgekauft. Ab Anfang Mai setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, die Aktie überschritt die 33-EUR-Marke und etablierte sich darüber. Nach einer längeren Konsolidierung gelang Ende Juni ein GAP-up bis an die 38-EUR-Marke. Das im Februar 2025 ausgebildete Jahreshoch wurde jedoch nicht mehr erreicht.
Im Anschluss änderte die Aktie die Laufrichtung und fiel erneut unter die 33-EUR-Marke zurück. Ab Mitte September 2025 bewegte sich Infineon über mehrere Wochen seitwärts in einer klar definierten Range. Nach einem Rücksetzer an die Unterseite dieser Box folgte eine dynamische Aufwärtsbewegung, die die Aktie wieder über die 40-EUR-Marke führte.
Die letzten drei Handelstage waren jedoch von Gewinnmitnahmen geprägt, das Papier verlor deutlich an Substanz.
Bedeutung der gleitenden Durchschnitte (SMA)
Die jüngste Aufwärtsbewegung konnte sich im Bereich der SMA20 (aktuell 34,05 EUR) stabilisieren. Seit Januar 2026 zeigt sich wieder ein übergeordneter Aufwärtstrend. Auch der Rücksetzer vor gut zwei Wochen fand erneut Halt an der SMA20.
Für die Infineon Prognose ist entscheidend, dass sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb der SMA20 halten kann. Wird der negative Tagesschluss vom Freitag nicht bestätigt, bestehen gute Chancen auf eine erneute Aufwärtsbewegung mit Perspektive auf das Jahreshoch. In der Folge wären auch Kursziele bei 50 EUR und 55 EUR denkbar.
Wird der Tagesschluss hingegen bestätigt, dürfte sich die Korrektur ausweiten. Ein Verlust der SMA20 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die SMA50 (aktuell 33,70 EUR) angelaufen wird. Spätestens dort sollte eine Stabilisierung erfolgen, um die bullischen Perspektiven aufrechtzuerhalten.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Chartanalyse Infineon – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September 2025 wieder über die SMA20 (33,39 EUR) und die SMA50 (33,96 EUR) schieben, hatte jedoch zunächst Schwierigkeiten, sich nachhaltig von diesen Linien zu lösen. Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (33,51 EUR) folgte eine dynamische Aufwärtsbewegung zurück über alle relevanten gleitenden Durchschnitte.
Insbesondere die SMA50 erwies sich in den vergangenen Handelswochen als stabiler Support. Der jüngste Rücksetzer stabilisierte sich exakt an dieser Linie.
Für die kurzfristige Infineon Prognose ist entscheidend, dass die Aktie nicht signifikant unter die SMA50 fällt und sich idealerweise zügig wieder über die SMA20 schiebt. Eine dynamische Bewegung würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Jahreshoch erneut angesteuert wird.
Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde hingegen das Risiko erhöhen, dass sich die Schwäche bis zur SMA200 ausdehnt. In diesem Szenario wäre das Chartbild nur noch als neutral zu bewerten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch / neutral
Infineon Prognose heute – Tagesausblick
Tagesprognose: aufwärts
Widerstände
-
35,91 EUR (GAP)
-
37,28 EUR
-
38,00 EUR (GAP)
-
39,42 EUR
Unterstützungen
-
34,58 EUR
-
34,07 EUR
-
34,05 EUR
-
33,96 EUR
-
33,70 EUR
-
33,51 EUR
-
33,41 EUR
-
33,39 EUR
-
32,08 EUR (GAP)
-
30,82 EUR
-
26,69 EUR (GAP)
* per Handelsschluss
