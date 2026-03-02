S&P 500 im Fokus: Starke Q4-Zahlen stützen Börse USA trotz Bewertungsrisiken

S&P 500 und Börse USA: Starke Gewinne, aber steigende Erwartungen 📊

Die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 ist nahezu abgeschlossen – und sie fiel besser aus als erwartet. Mit 96 % der Unternehmen im S&P 500, die bereits Zahlen vorgelegt haben, übertrafen rund 73 % die Gewinnschätzungen (EPS), ebenso viele meldeten positive Umsatzüberraschungen.

Für die Börse USA ist das ein klares Signal: Die fundamentale Breite hat sich verbessert, auch wenn die Marktstimmung bislang verhalten bleibt. Gleichzeitig zeigen erste Gewinnrevisionen nach unten, dass die Messlatte hoch liegt – insbesondere bei erhöhten Bewertungen.

►S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500

Key Takeaways

Starke Q4-Saison: Der S&P 500 verzeichnet 14,2 % Gewinnwachstum und fünf Quartale in Folge mit zweistelligen Zuwächsen. Gewinnkonzentration bleibt hoch: Die „Magnificent 7“ treiben weiterhin den Großteil des Wachstums an der Börse USA. Bewertungen erhöhen Druck: Mit einem Forward-P/E von 21,6 bleibt wenig Spielraum für Enttäuschungen im Q1.

S&P 500: Fünftes Quartal mit zweistelligem Gewinnwachstum 📈

Das blended Gewinnwachstum für Q4 2025 liegt bei starken +14,2 % im Jahresvergleich. Damit steuert der S&P 500 auf das fünfte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum zu.

Wichtige Punkte:

Erwartungen stiegen von 8,3 % (Ende Dezember) auf 14,2 %

10 von 11 Sektoren verbesserten sich im Verlauf der Saison

52 Unternehmen erhöhten ihre Q1-Guidance, 45 senkten sie

Die Börse USA zeigt damit weiterhin robuste Margen und stabile Nachfrage – trotz Inflations- und Kostendruck.

Allerdings: Der Forward-P/E des S&P 500 liegt bei 21,6 und damit über dem 5-Jahres- (20,0) und 10-Jahres-Durchschnitt (18,8). Der Markt preist also weiteres starkes Gewinnwachstum bereits ein.

„Magnificent 7“ treiben den S&P 500 weiterhin 🚀

Mit dem Abschlussbericht von Nvidia am 25. Februar ist auch die Q4-Saison der „Magnificent 7“ (M7) vollständig.

Die Zahlen unterstreichen die starke Gewinnkonzentration:

Gewinnwachstum M7: +27,2 % YoY (vs. 20,1 % erwartet)

86 % der M7 übertrafen die EPS-Schätzungen

Aggregierte EPS-Überraschung: +5,5 % (Index gesamt: +6,8 %)

Bemerkenswert: In 10 der letzten 11 Quartale lag das Gewinnwachstum der M7 über 25 %.

Demgegenüber wuchsen die restlichen 493 Unternehmen im S&P 500 lediglich um rund 9,8 % – nach 12,2 % im Vorquartal. Die Divergenz innerhalb der Börse USA nimmt damit erneut zu.

Ohne Nvidia, Alphabet und Microsoft würde das Gewinnbild des Index deutlich schwächer ausfallen.

Erste Gewinnrevisionen – aber keine Trendwende

Im Januar und Februar wurden die Q1-2026-Gewinnschätzungen für den S&P 500 um 1,5 % gesenkt (von 71,57 auf 70,50 USD). Es ist die erste Abwärtsrevision seit Q2 2025.

Historisch betrachtet bleibt das moderat:

5-Jahres-Durchschnitt: –1,2 %

10-Jahres-Durchschnitt: –2,4 %

20-Jahres-Durchschnitt: –3,2 %

Die aktuelle Bewegung deutet eher auf Normalisierung als auf einen aggressiven Downgrade-Zyklus hin.

Interessant: Während Q1 leicht zurückgenommen wurde, stiegen die Schätzungen für die Folgequartale 2026 weiter an. Die Jahresprognose 2026 liegt nun bei 313,62 USD EPS (+0,8 %).

Die Börse USA verschiebt die erwartete Gewinnbeschleunigung also zeitlich nach hinten – statt sie grundsätzlich infrage zu stellen.

Fazit

Die Q4-Berichtssaison bestätigt die fundamentale Stärke des S&P 500 und stützt die mittelfristige Story der Börse USA. Robuste Margen, stabile Nachfrage und ambitionierte Gewinnerwartungen für 2026 sprechen für anhaltendes Gewinnwachstum.

Gleichzeitig bleibt die Lage anspruchsvoll: Hohe Bewertungen, erste Revisionen und die starke Abhängigkeit von wenigen Megacaps erhöhen das Risiko bei negativen Überraschungen.

Kurzfristig könnte es daher zu erhöhter Volatilität kommen. Mittelfristig jedoch bleibt das Szenario intakt – sofern sich die Gewinnbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf bestätigt.