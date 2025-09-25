KEY TAKEAWAYS Das Papier versucht immer wieder die SMA50 als Widerstand zu nehmen, scheitert aber jedes Mal aufs Neue - so auch im Handel gestern. Das Chartbild würde sich aufhellen, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich über der SMA50 festzusetzen und vor allem, was zwingend wäre, zügig weiter aufwärtszulaufen. ► Merck WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker: MRK Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Verlierer am 24.09.2025 – Merck Aktie mit größtem Abschlag Am gestrigen Handelstag (24.09.2025) notierten im DAX 22 Aktien im Plus, während 18 Werte mit Verlusten aus dem Handel gingen. Die Merck Aktie (MRK) belegte dabei den letzten Platz im Index und gehörte zu den größten DAX Verlierern. Mit einem Abschlag von -2,54 Prozent war sie die schwächste Aktie des Tages. Dahinter folgten Daimler Truck Holding (-1,34 %) und Symrise (-1,34 %). Merck Aktie im Fokus – Chartcheck Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Merck Aktie konnte sich Ende Januar noch einmal in Richtung 155 EUR bewegen, verlor diese Stärke aber schnell wieder. Der anschließende Abwärtstrend führte das Papier bis Anfang April auf ein Tief bei 109,85 EUR, bevor eine kurze Gegenbewegung einsetzte. Seit Juli 2025 lässt sich im Tageschart eine leichte Stabilisierung erkennen. Technische Indikatoren: SMA20 aktuell bei 108,51 EUR SMA50 aktuell bei 109,50 EUR

Die Aktie scheiterte mehrfach daran, die SMA50 nachhaltig zu überwinden. Solange die Kurse unter diesem Widerstand bleiben, bleibt das Chartbild angespannt. Erst ein klarer Ausbruch über die SMA50 könnte neue Aufwärtsdynamik bringen. Fällt die Aktie erneut unter die SMA20, droht eine Fortsetzung der Schwäche. Wichtige Unterstützungszonen liegen bei 100,65 EUR und 88,78 EUR. Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral bis bärisch Chartcheck 4h-Chart – Merck Aktie weiter schwach Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Bereits im März scheiterte die Aktie am Versuch, über die SMA200 (110,01 EUR) auszubrechen. Stattdessen pendelte der Kurs seit Wochen zwischen SMA20 und SMA50, ohne klare Trendwende. Die letzte Erholung scheiterte erneut an der SMA200, worauf ein Rücksetzer unter die SMA20 folgte. Damit hat sich das kurzfristige Bild eingetrübt. Solange die Merck Aktie unter der SMA20 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken. Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): bärisch Tagesprognose: abwärts Widerstände: 108,42 | 108,51 | 108,59 | 109,50 | 110,01 | 116,10 | 123,70 (Gap)

Die Merck Aktie war am 24.09.2025 der größte DAX Verlierer. Technisch bleibt das Bild angeschlagen, solange der Kurs nicht deutlich über die SMA50 steigt. Kurzfristig drohen weitere Rücksetzer – mittelfristig hängt viel von der Verteidigung der Marke bei 100 EUR ab.

