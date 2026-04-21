DAX Verlierer: MTU Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze MTU Aktie schwächster DAX-Wert

Technisch angeschlagen

Richtungsentscheidung steht an

Per Xetra-Schluss vom 20.04.2026 notierten 13 Aktien im Plus, während 27 Titel im DAX mit Abschlägen schlossen. Zu den größten DAX Verlierern zählte die MTU Aktie, die um 3,44 Prozent nachgab. Ebenfalls schwach präsentierten sich SAP (-2,25 Prozent) und Rheinmetall (-1,92 Prozent). Die MTU Aktie (MTX) war damit der klare Tagesverlierer im DAX. ► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX ⚡ Key Takeaways MTU Aktie schwächster DAX-Wert: Mit -3,44 Prozent führt die MTU Aktie die Liste der DAX Verlierer an.

Mit -3,44 Prozent führt die MTU Aktie die Liste der DAX Verlierer an. Technisch angeschlagen: Wichtige Durchschnitte wie SMA50 und SMA200 bleiben Widerstände, während die SMA20 als kurzfristige Schlüsselmarke dient.

Wichtige Durchschnitte wie SMA50 und SMA200 bleiben Widerstände, während die SMA20 als kurzfristige Schlüsselmarke dient. Richtungsentscheidung steht an: Stabilisierung über der SMA20 eröffnet Erholungschancen, ein Bruch würde weiteren Abwärtsdruck signalisieren. Die MTU Aktie hatte nach dem Rücksetzer im November zunächst eine starke Erholung gezeigt und konnte sich bis Januar über die Marke von 400 EUR schieben. Dieses Niveau wurde jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt, woraufhin die Aktie dynamisch nachgab. Innerhalb weniger Wochen summierte sich der Verlust auf rund 25 Prozent. Erst im Bereich um 300 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren und einen Boden ausbilden. In den vergangenen Wochen folgte eine technische Erholung. Chartanalyse MTU Aktie (Tageschart) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die kurzfristige Entwicklung der MTU Aktie bleibt technisch fragil: Die SMA20 (320,49 EUR) wurde zuletzt wieder erreicht

Die SMA50 (347,70 EUR) fungiert weiterhin als zentrale Hürde

Die SMA200 (366,01 EUR) konnte den Abwärtstrend nicht nachhaltig stoppen Nach einem kurzen Ausbruch über die SMA50 kam es direkt wieder zu Rücksetzern. Sollte sich der schwache Schlusskurs bestätigen, könnte die Aktie erneut die SMA20 testen. Wichtige Szenarien: Bullisch: Stabilisierung über SMA50 verbessert das Chartbild deutlich

Stabilisierung über SMA50 verbessert das Chartbild deutlich Neutral/Bärisch: Bruch der SMA20 mit Bestätigung würde das Chartbild wieder eintrüben YouTube Trading Videos MTU Aktie im 4h-Chart: Entscheidende Marken Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich: SMA20 (333,05 EUR) als zentrale kurzfristige Unterstützung

SMA50 (322,27 EUR) als nächste Absicherung

SMA200 (355,20 EUR) als entscheidender Widerstand Solange sich die MTU Aktie über der SMA20 hält, besteht die Chance auf eine Erholung in Richtung SMA200. Ein Bruch der SMA50 hingegen würde weiteren Abwärtsdruck signalisieren. Unterstützungen und Widerstände der MTU Aktie Widerstände: 333,05 EUR

335,20 EUR

347,70 EUR

368,43 EUR Unterstützungen: 322,27 EUR

320,49 EUR

313,80 EUR

293,40 EUR Prognose: MTU Aktie unter Druck - DAX Verlierer im Fokus Die MTU Aktie bleibt kurzfristig angeschlagen und zählt aktuell zu den schwächsten Titeln im DAX. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, ob die kurzfristigen Unterstützungen verteidigt werden können. Übergeordnet: bärisch bis neutral

Kurzfristig: leichte Erholung möglich, aber anfällig Damit bleibt die MTU Aktie ein zentraler Wert unter den DAX Verlierern, den Anleger kurzfristig genau beobachten sollten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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