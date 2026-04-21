DAX Prognose für Dienstag, 21.04.2026 - DAX aktuell mit Ausblick, Marken und Trading-Setups

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.377 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst nach. Es ging knapp unter die 24.300 Punkte-Marke. Hier gelang es dem Index die Laufrichtung zu ändern und wieder moderat aufwärtszulaufen. Das Tageshoch wurde am Nachmittag in einer dynamischen Impulsbewegung formatiert. Die Gewinne wurden bis zum Xetra Schluss wieder abgegeben. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnten sich der Index wieder etwas erholen. Der DAX ging bei 24.436 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell bleibt leicht bullisch: Solange der Index über der Zone um 24.500 Punkte notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.700 bis 24.900 Punkte.

Solange der Index über der Zone um 24.500 Punkte notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.700 bis 24.900 Punkte. Zentrale Unterstützungen entscheiden: Die Bereiche um 24.463 (SMA20) und 24.433 (SMA50) sind kurzfristig richtungsentscheidend - ein Bruch könnte Abgaben bis in den Bereich um 24.066 Punkte auslösen.

Die Bereiche um 24.463 (SMA20) und 24.433 (SMA50) sind kurzfristig richtungsentscheidend - ein Bruch könnte Abgaben bis in den Bereich um 24.066 Punkte auslösen. DAX Prognose mit leichtem Vorteil für Bullen: Mit 55 % Wahrscheinlichkeit wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel erwartet, trotz erhöhter Gier im Markt laut Sentiment-Indikatoren.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 24.377 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwachen Beginn und einem Rücksetzer unter 24.300 Punkte konnte sich der Index stabilisieren und im Tagesverlauf moderat zulegen. Das Tageshoch wurde am Nachmittag erreicht, bevor ein Teil der Gewinne bis zum Xetra-Schluss wieder abgegeben wurde.

Zum Handelsende notierte der DAX bei 24.436 Punkten. Nachbörslich setzte eine leichte Erholung ein. Insgesamt zeigte sich der DAX aktuell zu Wochenbeginn leicht schwächer mit einem negativen Xetra-Tagesergebnis.

Auf Einzeltitelebene dominierten Verluste:

Gewinner: RWE (+2,61 %), Commerzbank (+1,69 %), Deutsche Börse (+1,69 %)

Verlierer: MTU (-3,44 %), SAP (-2,25 %), Rheinmetall (-1,92 %)

DAX Prognose: Technische Analyse im kurzfristigen Zeitfenster

1h-Chart – kurzfristige DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster bleibt der DAX aktuell zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten gefangen. Die SMA20 (aktuell bei 24.501 Punkten) stellt eine zentrale Marke dar.

Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin im Spannungsfeld wichtiger gleitender Durchschnitte:

SMA20: 24.463 Punkte

SMA50: 24.433 Punkte

Der Index scheiterte mehrfach daran, sich nachhaltig über der SMA20 zu etablieren, konnte jedoch die SMA50 erneut als Unterstützung verteidigen. Diese Zone bleibt kurzfristig entscheidend.

Bullisches Szenario:

Ein stabiler Ausbruch über die SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen mit Zielen:

24.975 Punkte

25.110 Punkte

Bärisches Szenario:

Ein Bruch unter die SMA50 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der DAX Richtung:

24.066 Punkte (SMA200)

23,6 % Retracement

tendiert.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral bis leicht bullisch

4h-Chart – übergeordnete DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt der DAX aktuell weiterhin konstruktiv:

SMA20: 24.372 Punkte

SMA50: 24.092 Punkte

SMA200: 23.453 Punkte

Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

Wichtige Erkenntnisse:

Rücksetzer werden weiterhin gekauft

Struktur bleibt bullisch

Momentum nach oben grundsätzlich vorhanden

DAX Prognose (4h): bullisch

DAX aktuell: Ausblick für den 21.04.2026

Der DAX startete heute vorbörslich bei 24.546 Punkten und damit deutlich stärker als am Vortag.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.546 Punkte halten, sind folgende Ziele möglich:

24.573

24.623

24.661

24.707

24.759

24.805

24.864

Short-Szenario

Unterhalb von 24.546 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

24.499

24.452

24.383

24.323

24.282

24.167

24.123

Darunter könnten weitere Abgaben bis in den Bereich unter 24.000 Punkte folgen.

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände:

24.633

24.744

24.814

24.991

25.061

Unterstützungen:

24.463

24.372

24.246

24.092

23.930

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Für den heutigen Handelstag wird folgende Bewegung erwartet:

Erwartete Range: 24.598 bis 24.381 Punkte

24.598 bis 24.381 Punkte Alternativ: Ausdehnung bis 23.306 Punkte möglich

Markteinschätzung:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die DAX Prognose deutet damit auf einen leicht aufwärtsgerichteten Handel hin.

DAX aktuell: Anlegerstimmung als zusätzlicher Faktor

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 70 und signalisiert „Gier“ im Markt.

Vor einer Woche: 42 (neutral bis pessimistisch)

Vor einem Monat: 15 (extreme Angst)

Ein hoher Wert deutet auf zunehmenden Optimismus hin, kann jedoch kurzfristig auch eine Gegenbewegung begünstigen.

Fazit: DAX Prognose und aktuelle Marktlage

Der DAX aktuell zeigt sich stabil mit leicht bullischer Tendenz. Entscheidende Marke bleibt die Zone um 24.500 Punkte.

Oberhalb davon: weiteres Aufwärtspotenzial

Unterhalb: erhöhte Rücksetzergefahr

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt damit vorsichtig optimistisch, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren