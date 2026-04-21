Nasdaq 100 Prognose heute: Bullische Signale dominieren – Nasdaq 100 Analyse für den 21.04.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.514 Punkten. Der Index lief erneut bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, mit Aufnahme des offiziellen Handels dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Index gab bis unter die 26.450 Punkte nach, konnte sich am Abend aber wieder erholen und sukzessive aufwärtslaufen.

Im Rahmen des Frühhandels bewegte sich der Nasdaq kaum.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Trend bleibt bullisch:

Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart dominiert weiterhin ein Aufwärtstrend, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert.

Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart dominiert weiterhin ein Aufwärtstrend, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Wichtige Schlüsselmarke bei 26.706 Punkten:

Oberhalb dieser Marke sind weitere Kursanstiege bis über 27.000 Punkte möglich, während darunter kurzfristige Rücksetzer drohen.

Oberhalb dieser Marke sind weitere Kursanstiege bis über 27.000 Punkte möglich, während darunter kurzfristige Rücksetzer drohen. Unterstützungen stabilisieren das Bild:

Die SMA20 und SMA50 fungieren aktuell als zentrale Unterstützungen – ein Bruch dieser Zonen könnte das Chartbild deutlich eintrüben.

Nasdaq 100 Rückblick: Seitwärtsphase mit später Erholung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.514 Punkten und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Erst am Nachmittag kam Bewegung in den Markt: Zunächst setzte Kaufdruck ein, bevor mit Beginn des offiziellen Handels Schwäche dominierte.

Im Verlauf fiel der Index unter die Marke von 26.450 Punkten, konnte sich jedoch am Abend stabilisieren und wieder nach oben arbeiten. Im Frühhandel zeigt sich der Nasdaq 100 aktuell weitgehend richtungslos.

Wichtige Daten (20.04.):

Tageshoch: 26.703 Punkte

Tagestief: 26.447 Punkte

Tagesschluss: 26.624 Punkte

Handelsspanne: 256 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im 1h-Chart: Wichtige gleitende Durchschnitte im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq 100 zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell 26.641 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelang jedoch nicht. Stattdessen kam es zu einem Rücksetzer an die SMA50 (26.569 Punkte), wo Stabilisierung einsetzte.

Im Anschluss konnte der Index wieder über die SMA20 ansteigen.

Bullisches Szenario:

Möglichkeit eines Anlaufs auf das Allzeithoch

Darüber Ziele bei 26.890/910 und 27.090/110 Punkten

Unterstützungen:

SMA20 als kurzfristiger Support

SMA50 als nachgelagerte Unterstützung

Ein Bruch unter die SMA50 per Stundenschluss könnte das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben bis zur SMA200 (25.753 Punkte) ermöglichen.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4h-Chart: Übergeordnet klar aufwärtsgerichtet

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bestätigt sich die positive Struktur. Nach dem nachhaltigen Bruch über die SMA200 (24.676 Punkte) setzte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung durch.

Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden schnell aufgefangen, zuletzt auch im Bereich der SMA20 (26.514 Punkte).

Wesentliche Erkenntnisse:

Trend weiterhin klar aufwärtsgerichtet

Deutlicher Abstand zur SMA20 unterstreicht die Stärke

Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das bullische Gesamtbild intakt.

Ein Bruch dieser Marke könnte jedoch eine Korrektur in Richtung SMA50 (25.848 Punkte) einleiten.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute (21.04.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 26.706 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 26.706 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Ziele:

26.732/34

26.755/57

26.778/80

26.801/03

26.842/44

26.885/87

26.911/13

Darüber hinaus:

26.949/51

26.984/86

27.009/11

27.054/56

27.099/101

27.143/45

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 26.706 Punkten, sind folgende Rücksetzer möglich:

26.679/77

26.654/52

26.631/29

26.587/85

26.542/40

26.518/16

26.495/93

Weitere Ziele:

26.449/47

26.428/27

26.410/08

26.393/91

Darunter:

26.348/46

26.308/06

26.259/57

26.219/17

26.175/73

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Nasdaq 100

Widerstände:

26.711

26.895

27.025/49

27.265/98

Unterstützungen:

26.641/21

26.569/13

26.349

25.848

25.753

Fazit der Nasdaq 100 Analyse und Prognose

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein weiterhin bullisches Marktumfeld mit stabilen Unterstützungszonen. Kurzfristige Rücksetzer bleiben möglich, dürften jedoch vorerst als Korrekturen im Aufwärtstrend interpretiert werden.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

26.803 bis 26.968 Punkte auf der Oberseite und 26.585 bis 26.427 Punkte auf der Unterseite

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt damit insgesamt positiv, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig bullisch. Solange der Index über wichtigen Unterstützungen wie der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege in Richtung 27.000 Punkte möglich.

Wie ist die Nasdaq 100 Analyse aktuell einzuordnen?

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt ein stabiles Aufwärtsmomentum im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster. Rücksetzer werden derzeit überwiegend als Korrekturen im bestehenden Aufwärtstrend gewertet.

Welche Marken sind im Nasdaq 100 heute entscheidend?

Eine zentrale Schlüsselmarke liegt bei 26.706 Punkten. Darüber dominieren Long-Szenarien, darunter können kurzfristige Abwärtsbewegungen einsetzen.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq 100 wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 26.641 (SMA20), 26.569 (SMA50) und 25.753 Punkten (SMA200). Diese Zonen stabilisieren aktuell das Chartbild.

Welche Widerstände sollte man im Nasdaq 100 beachten?

Relevante Widerstände liegen bei 26.895 sowie im Bereich über 27.000 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Wann wird die Nasdaq 100 Prognose negativ?

Das Chartbild würde sich eintrüben, wenn der Index nachhaltig unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert. In diesem Fall könnten weitere Abgaben folgen.

Wie hoch ist die erwartete Volatilität im Nasdaq 100 heute?

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen etwa 26.427 und 26.968 Punkten, was auf eine moderate Volatilität hindeutet.

Ist der Nasdaq 100 aktuell eher ein Kauf oder Verkauf?

Basierend auf der aktuellen Nasdaq 100 Analyse überwiegt mit rund 60 % Wahrscheinlichkeit das bullische Szenario, während das bärische Szenario bei etwa 40 % liegt.