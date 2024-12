DAX Verlierer: MTU Aktie - Tageschart kann bullisch interpretiert werden

Per Xetra Schluss notierten gestern (02.12.2024) 35 Aktien im Plus, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte MTU, die am Freitag noch die Liste der Tagesgewinner angeführt hatte, wurde mit einem Abschlag von 0,90 Prozent gehandelt, Bayer gab um 0,50 Prozent nach, Porsche Automobil Holding verbilligte sich um 0,37 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - MTU

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

Die MTU Aktie (MTX) hat gestern im Xetra Handel 0,90 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Das Wertpapier konnte sich bis Anfang April zunächst sukzessive aufwärtsschieben. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es über mehrere Handelswochen seitwärts weiter. Ende Juni stellte sich wieder deutliches Kaufinteresse ein. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch bei 278,30 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke an ein neues Allzeithoch (327,00 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Die Aktie hat es aber geschafft, sich über der Marke von 300 EUR zu halten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis April über der SMA20 (aktuell bei 313,78 EUR) halten konnte. Der Rücksetzer, der folgte, ging unter die SMA50 (aktuell bei 303,02 EUR), das Papier hat es nachfolgend im Zuge der Seitwärtsbewegung geschafft, sich im Dunstkreis dieser beiden Linien festzusetzen. Ende Juni ging es erneut über die SMA20, über der sich das Wertpapier schließlich auch etablieren konnte. Im Rahmen des weiteren Handelsverlaufs konnte sich die Aktie im Zuge von Rücksetzern immer wieder an der SMA20 stabilisieren und nachfolgend erholen, so auch in den letzten Handelstagen. Die SMA20 ist somit in den letzten Handelsmonaten ein guter Support gewesen.

Das Tageschart kann als bullisch interpretiert werden. Solange es die Aktie schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 355/60 EUR und nachfolgend die 395/400 EUR sein. Unser erstes übergeordnetes Anlaufziel bei 330 EUR wurde mit dem Jahreshoch (327,00 EUR) praktisch perfekt abgearbeitet.

Rücksetzer, die sich jederzeit einstellen könnten, haben die Möglichkeit sich an der SMA20 zu stabilisieren. Hält dieser Support per Tageschluss nicht, so könnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Im Chart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein im Rahmen von Rücksetzern häufig im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren konnte.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie ab Juli sukzessive und moderat aufwärtsschieben konnte. Ende Juli hatte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung an die 278,80 EUR eingestellt, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein konnte sich aber erneut im Bereich der SMA20 (aktuell bei 316,63 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 313,78 EUR) stabilisieren. Es ging bis Mitte Oktober an diesen beiden Durchschnittslinien aufwärts. Das Wertpapier konnte sich im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung von diesen beiden Linien lösen und über die 300 EUR-Marke laufen und sich darüber festsetzen. In den letzten Handelswochen ist die Aktie im Dunstkreis dieser beiden Linien seitwärts weitergelaufen.

In den letzten Handelstagen konnte sich der Anteilsschein im Zuge einer moderaten Aufwärtsbewegung von diesen beiden Durchschnittslinien lösen und aufwärtslaufen. Das Chartbild hat sich damit bullisch eingefärbt. Die Aktie hat aktuell die Option weiter aufwärtszulaufen. Denkbare Anlaufziele haben in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange es die Aktie es schafft, sich über der SMA20 / SMA50 zu halten.

Rücksetzer die sich einstellen könnten, haben die Perspektive sich an der SMA20 bzw. darunter an der SMA50 zu erholen. Sollte es unter die SMA50 gehen, so ist wesentlich, dass sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Nachhaltig unter die SMA50 sollte es aber nicht mehr gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bullisch

