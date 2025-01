DAX Verlierer: MTU - In der letzten Handelswoche neues Hoch (350,10 EUR) formatiert

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (23.01.2025) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte MTU, die mit einem Abschlag von 6,21 Prozent gehandelt wurden, Deutsche Telekom gab um 2,48 Prozent nach, Vonovia verbilligte sich um 2,40 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - MTU

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

Die MTU Aktie (MTX) hat am Freitag per Xetra Schluss 6,21 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Das Wertpapier konnte sich bis Anfang April 2024 zunächst sukzessive aufwärtsschieben. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es über mehrere Handelswochen seitwärts weiter. Ende Juni stellte sich wieder deutliches Kaufinteresse ein. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch bei 278,30 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke und von hier aus an ein neues Hoch (332,40 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zurück, um Schwung zu nehmen, um in der letzten Handelswoche ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es ging aber von hier aus direkt wieder abwärts unter die 330 EUR-Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie am Freitag der letzten Handelswoche mit der Lunte der Tageskerze auf die SMA20 (aktuell bei 326,22 EUR) aufgesetzt hat. Wichtig wird heute sein, dass der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt wird. Sollte dies gelingen, so könnte es mit einer grünen Kerze wieder aufwärts an und über die 330 EUR-Marke gehen. Eine mögliche Aufwärtsbewegung könnte bis an das GAP (341,00 EUR) laufen. Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss über dieser Marke halten, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es kurzfristig zu einem neuen Hoch kommen könnte.

Wird aber auf der anderen Seite die SMA20 aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 321,23 EUR) noch einen weiteren Support bieten. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen immer eine gute Unterstützung gewesen, wie aus dem Chart herausgelesen werden kann. Entsprechend bärisch würde sich das Tageschart eintrüben, wenn sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie festsetzt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich ab Juli 2024 sukzessive und moderat aufwärtsschieben konnte. Ende Juli hatte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung an die 278,80 EUR eingestellt, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein konnte sich aber erneut im Bereich der SMA20 (aktuell bei 335,95 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 326,99 EUR) stabilisieren. Es ging bis Mitte Oktober an diesen beiden Durchschnittslinien aufwärts. Das Wertpapier konnte sich im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung von diesen beiden Linien lösen und über die 300 EUR-Marke laufen und sich darüber festsetzen. Nach einer längeren Seitwärtsphase ging es im Januar dann mit Schwung an ein neues Hoch, was aber direkt wieder abverkauft wurde. Im Zuge dessen ist der Anteilsschein wieder unter die SMA20 bis an die SMA50 gerutscht.

Sollte es heute im Handel unter die SMA50 gehen, so könnte die SMA200 (aktuell bei 318,31 EUR) im Rahmen einer Schwäche noch einen Support bieten. Diese Durchschnittslinie wurde Anfang Januar angelaufen, damals hat der Support gehalten.

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich das Papier über die SMA20 schieben und festsetzen. Ob sich diese Bewegung aber in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

