KEY TAKEAWAYS Mit dem Rücksetzer hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche in Richtung des Jahrestiefs ausdehnen. Sollte das Papier diese Marke anlaufen und hier keinen Boden bilden können, so könnte die Schwäche sich weiter in Richtung der 28 EUR bzw. der 25 EUR fortsetzen. ► Porsche Automobil Holding WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker: PAH3 DAX Verlierer des Tages: Porsche Automobilholding Aktie im Fokus Per Xetra-Schluss am 22.09.2025 notierten 16 DAX-Aktien im Plus, während 24 Werte Verluste verzeichneten. Deutlichster DAX Verlierer war die Porsche Automobilholding Aktie (PAH3), die mit einem Abschlag von 5,58 % das Tabellenende belegte. Auch Porsche VZ (-3,28 %) und Volkswagen (-2,08 %) gaben nach. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartcheck – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Porsche Automobilholding Aktie konnte sich bis Mitte März erholen und lief in den Bereich der SMA20 und SMA50 hinein. Mehrfach wurde die SMA200 angelaufen, aber nicht nachhaltig überwunden. Besonders seit Ende Juli zeigte sich ein schwaches Bild: Zwar kam es zu kurzfristigen Anstiegen, doch die SMA200 diente mehrfach als Widerstand. Der gestrige Handel brachte schließlich ein klares Signal: Mit einem GAP down fiel die Aktie unter die Marke von 33 EUR. Die technische Lage hat sich damit deutlich eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, bleibt die Gefahr bestehen, dass die Korrektur bis an das Jahrestief reicht. Weitere Kursziele auf der Unterseite liegen bei 28 EUR und 25 EUR. Erst eine Erholung über 35,01 EUR (GAP-Schluss) könnte das Bild wieder aufhellen. Chartcheck – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Aktie Ende Juli zwar mit einem GAP up über die SMA200 sprang, es jedoch nicht schaffte, sich dort zu etablieren. Nach einem schwachen Wochenstart setzte ein dynamischer Abverkauf ein. Solange die Aktie unter der SMA20 bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste hoch. Ein kurzfristiger Rücklauf könnte an die Marke von 35 EUR führen, wo sich Widerstände ballen. Technische Einschätzung & Prognose Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch

Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch

Tagesprognose: abwärts Wichtige Widerstände: 33,93 | 35,01 (GAP) | 35,14 | 35,25 | 35,38 | 35,78 | 35,86 | 35,93 | 35,98 | 36,19

