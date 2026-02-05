Nasdaq 100 Index unter Druck: Tech-Sell-off & Arbeitsmarktsorgen belasten

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq 100 Index steht durch schwache Arbeitsmarktdaten und Tech-Verkäufe massiv unter Druck.

📉 Nasdaq 100 Index unter Druck: Tech-Sell-off verschärft sich 🤖 Der Nasdaq 100 Index steht aktuell stark unter Verkaufsdruck. Nach einem schwachen Wochenstart setzen sich die Verluste fort, ausgelöst durch eine Kombination aus negativer Stimmung im Technologiesektor und deutlich schwächeren US-Arbeitsmarktdaten. Steigende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein sprunghafter Anstieg der gemeldeten Entlassungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten. Nasdaq-100-Futures verlieren heute mehr als 2 % und notieren nur noch rund 300 Punkte oberhalb der viel beachteten 200-Tage-EMA, einem zentralen technischen Unterstützungsniveau. Auch andere US-Indizes geraten unter Druck: Der S&P 500 und der Dow Jones geben jeweils rund 1,2 % nach, während der Russell 2000 über 1,3 % verliert. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ✅ Drei Key Takeaways zum Nasdaq 100 Index Der Nasdaq 100 Index steht durch schwache Arbeitsmarktdaten und Tech-Verkäufe massiv unter Druck.

Die Verluste sind breit gestreut, was das Risiko einer tieferen Korrektur erhöht. 🔍 Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten den Nasdaq 100 Index Die neuesten US-Konjunkturdaten verstärken die Sorgen um eine mögliche konjunkturelle Abkühlung: Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 231.000 (Erwartung: 212.000)

JOLTS Stellenangebote (Dezember): 6,54 Mio. (Erwartung: 7,25 Mio.)

Challenger-Entlassungen (Januar): 108.400 (+200 % YoY) Diese Zahlen nähren Zweifel an der Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts und erhöhen den Druck auf zinssensitive Wachstumswerte – insbesondere im Nasdaq 100 Index. 📊 Nasdaq 100 Chartanalyse: Kritische Zone rückt näher 📈 Technisch verschärft sich die Lage: Der RSI fällt auf rund 34 – ein Niveau, das zuletzt während der Herbstkorrektur erreicht wurde.

Die EMA50 liegt bei etwa 25.700 Punkten und stellt den nächsten Widerstandsbereich dar.

Die EMA200 rückt zunehmend in den Fokus als entscheidende Unterstützung. Ein Bruch dieser Zone könnte die Korrektur im Nasdaq 100 Index deutlich ausweiten. 🧠 Tech-Sektor im Fokus: Breite Verluste Die negative Stimmung im Software-Segment hat sich auf nahezu den gesamten Technologiesektor ausgeweitet: Starke Verlierer: Amazon & Alphabet (-5 %), Microsoft (-3 %), Tesla (-4 %)

Halbleiter: Breiter Rückgang, Ausnahmen sind Broadcom und TSMC

