KEY TAKEAWAYS Gelingt es dem Papier aber bereits vorher die Laufrichtung zu ändern, so könnte die Aktie zunächst das offene GAP (47,76 EUR) schließen. Kann sich die Aktie über dieser Marke etablieren, so könnte es versuchen dann die SMA50 (aktuell bei 48,59 EUR) bzw. die SMA20 anzulaufen. ► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN Dax Verlierer: Qiagen Aktie im Fokus (28.08.2025) Am gestrigen Handelstag (28.08.2025) schlossen per Xetra 23 Aktien im Plus, während 17 Titel Verluste verzeichneten. Besonders auffällig: die Qiagen Aktie (QGEN), die mit einem Rückgang von 4,06 Prozent den größten Tagesverlust verbuchte und damit als Top-Dax Verlierer aus dem Handel ging. Auch Vonovia (-2,00 %) und Bayer (-1,48 %) notierten schwächer. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Qiagen Aktie – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Qiagen Aktie zeigte seit Januar zunächst eine längere Konsolidierungsphase, bevor ab April ein stetiger Aufwärtstrend einsetzte, der bis Ende Juli anhielt. Im August folgte jedoch eine klare Eintrübung: Jahreshoch : 51,86 EUR (sofort abverkauft)

Unterstützungen : bisher SMA20 (48,77 EUR) und SMA50 (48,59 EUR)

Aktueller Bruch: Die letzten vier Tageskerzen waren rot, zudem gab es gestern ein deutliches GAP-Down. Solange die Qiagen Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt das Chartbild neutral bis schwach. Ein Test der SMA200 bei 44,12 EUR ist möglich. Erst ein Schlusskurs oberhalb von 47,76 EUR (GAP-Close) würde kurzfristig Entspannung bringen. Qiagen Aktie – 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich ein bärisches Bild: SMA20 und SMA50 (48,81 / 48,68 EUR) wurden gebrochen.

SMA200 bei 47,81 EUR unterschritten.

Neue Kursziele könnten sich bei den offenen Gaps bei 43,84 EUR und 42,13 EUR ergeben. Damit gehört die Qiagen Aktie weiterhin zu den Dax Verlierern. Eine Stabilisierung wäre erst bei einer Rückkehr über die SMA200 möglich. Prognose für die Qiagen Aktie Tagesprognose : abwärts

Übergeordnete Einschätzung (Daily) : neutral

Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): bärisch Wichtige Widerstände: 47,76 (GAP), 47,81, 48,58, 48,77, 50,89 (GAP)

