DAX Prognose heute (08.01.2026) | DAX Aktuell, Analyse & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der DAX bereits das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer eingestellt, dies hatten zum einen einen überschaubaren Charakter, zum anderen kam immer sofort wieder Käufer in den Markt. Es konnte ein erneuter Xetra Schluss ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es zunächst in einer Box seitwärts weiter, kurz vor Handelsschluss gab der Index etwas nach. Der DAX ging bei 25.128 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
Übergeordnetes Chartbild bleibt bullisch
Trotz kurzfristiger Schwäche zeigt sich der DAX im 4h-Chart weiterhin stabil, solange er sich oberhalb der SMA20 hält. Die mittelfristige Struktur unterstützt damit weiterhin eine positive DAX Prognose.
-
Kurzfristig erhöhte Abwärtsrisiken
Im 1h-Chart hat sich das Bild eingetrübt. Gelingt dem DAX keine nachhaltige Rückeroberung der SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer in Richtung der SMA50 und tieferer Unterstützungszonen.
-
Seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handelstag wahrscheinlich
Auf Basis der aktuellen Marken und Setups überwiegt kurzfristig das bärische Szenario (60 %). Entsprechend ist für den heutigen Handel ein überwiegend seitwärts bis abwärts gerichteter Markt zu erwarten, bei klar definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen.
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits zu Handelsbeginn markierte der Index das Tagestief, von dem aus eine sukzessive Aufwärtsbewegung einsetzte. Rücksetzer im Handelsverlauf blieben überschaubar und wurden jeweils schnell gekauft, was auf eine stabile Nachfrage hindeutete.
Der Xetra-Schluss wurde erneut höher festgestellt. Nachbörslich bewegte sich der DAX zunächst seitwärts, gab jedoch kurz vor Handelsschluss leicht nach. Der Tagesschluss erfolgte bei 25.128 Punkten.
Marktbreite DAX Aktuell
Am 07.01.2026 schlossen 20 DAX-Werte im Plus, 20 Titel notierten schwächer.
Top-Gewinner im DAX:
-
Rheinmetall: +4,50 %
-
Zalando: +4,28 %
-
MTU Aero Engines: +2,87 %
Schlusslichter im DAX:
-
Scout24: −4,21 %
-
Beiersdorf: −3,30 %
-
Deutsche Börse: −3,25 %
DAX Kennzahlen im Überblick
-
Tageshoch: 25.177 Punkte
-
Tagestief: 24.979 Punkte
-
Xetra Schluss: 25.099 Punkte
-
Tagesschluss: 25.128 Punkte
-
Tagesrange: 198 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose – Chartanalyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte zuletzt über der SMA20 (aktuell bei 25.121 Punkten). Im gestrigen Handelsverlauf wurde diese Durchschnittslinie nicht mehr angelaufen, der Abstand nahm kontinuierlich zu. Im Frühhandel kam es jedoch zu einem Rücksetzer unter diese Linie, wodurch sich das kurzfristige Chartbild leicht eingetrübt hat.
Technische Einschätzung 1h-Chart
-
Bullisch, sofern der DAX per Stundenschluss wieder über der SMA20 etabliert wird
-
Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:
25.190/205 Punkte → 25.390/405 Punkte
Scheitert die Rückeroberung der SMA20, bietet die SMA50 bei 25.031 Punkten eine wichtige Unterstützung. Ein Stundenschluss unterhalb dieser Linie würde das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche erhöhen, mit möglichen Zielen bei 24.735/710 bzw. 24.650/640 Punkten.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch / neutral
DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart bleibt das Bild konstruktiv. Vom Tief Mitte Dezember konnte sich der DAX zunächst bis an die SMA50 (24.652 Punkte) vorarbeiten und diese anschließend überwinden. Auch die SMA20 (24.970 Punkte) fungierte zuletzt erfolgreich als Unterstützung.
Die Schwäche zum Ende der Vorwoche wurde exakt an dieser Durchschnittslinie aufgefangen, von wo aus eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte.
Technische Einschätzung 4h-Chart
-
Bullisch, solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert
-
Bricht diese Unterstützung, droht eine Rückkehr in Richtung SMA50
Kurzfristige DAX Prognose (4h): bullisch
DAX Aktuell – Ausblick für heute (08.01.2026)
Der DAX ist heute Morgen bei 25.069 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:
-
+90 Punkte über dem gestrigen vorbörslichen Start
-
−59 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
DAX Prognose heute – Handelsmarken
Long-Szenario
Hält sich der DAX oberhalb von 25.069 Punkten, sind folgende Aufwärtsziele relevant:
25.083/085 → 25.111/113 → 25.132/134 → 25.150/152 → 25.168/170 →
25.187/189 → 25.205/207 → 25.222/224 → 25.239/241 → 25.260/262 →
25.275/277 → darüber 25.292/294 bis 25.404/406 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 25.069 Punkte, rücken folgende Abwärtsziele in den Fokus:
25.061/059 → 25.046/044 → 25.027/025 → 25.008/006 → 24.993/991 →
24.978/976 → 24.964/962 → 24.945/943 → 24.932/930 → 24.915/913 →
24.897/895 → darunter bis 24.680/678 Punkte
DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
25.115 / 25.121 / 25.133 / 25.167
25.244 / 25.287
25.317
25.412
25.588
Unterstützungen:
25.031
24.970 / 24.942
24.884 / 24.814
24.742
24.692 / 24.652 / 24.618 / 24.609
24.545 / 24.485 / 24.378
Markteinschätzung & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unserer DAX Prognose rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr).
-
Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Die von uns erwartete DAX Tagesrange liegt bei:
25.189 / 25.277 bis 25.006 / 24.930 Punkte
DAX Aktuell – Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-&-Greed-Index notierte zuletzt bei 47 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 44 (Fear)
-
Vor einem Monat: 38 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 34 (Fear)
Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten historisch auf mögliche kurzfristige Umkehrbewegungen hin. Aktuell befindet sich der Markt jedoch in einem ausgeglichenen Zustand.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
