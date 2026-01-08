Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, 08.01.2026 | Technische Einschätzung

- Kurzfristig neutral, übergeordnet bullisch
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.614 Punkten. Der Index gab bis zum Mittag zunächst moderat nach, konnte sich dann aber stabilisieren und zunächst leicht erholen und über die 25.600 Punkte-Marke zurücklaufen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels konnte sich der Nasdaq dynamisch und teilweise mit Momentum aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen am Abend über die 25.800 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq aber nicht etablieren konnte. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Die moderate Schwäche setzte sich im Frühhandel weiter fort.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
Key Takeaways
-
Kurzfristig neutral, übergeordnet bullisch
Die Nasdaq Analyse zeigt ein eingetrübtes Stundenchart (1h), während das 4h-Chart weiterhin bullisch bleibt. Entscheidend ist die Rückeroberung der SMA50 und idealerweise der SMA20, um neue Aufwärtsimpulse auszulösen.
-
25.556 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke
Die heutige Nasdaq Prognose hängt maßgeblich davon ab, ob sich der Index über 25.556 Punkten etablieren kann. Oberhalb dieses Niveaus sind Erholungen in Richtung 25.800 Punkte möglich, darunter steigt das Risiko weiterer Abgaben.
-
Abwärtsrisiken überwiegen leicht
Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario (60 %) bleibt der Markt anfällig für Rücksetzer. Ein Bruch der SMA200 im Stundenchart könnte die Abgaben bis in den Bereich um 25.375 Punkte ausdehnen.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.614 Punkten. Im frühen Handel gab der Index zunächst moderat nach, konnte sich jedoch bis zur Mittagszeit stabilisieren und wieder über die Marke von 25.600 Punkten zurücklaufen. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq am Abend über 25.800 Punkte führte. Über diesem Niveau konnte sich der Index jedoch nicht etablieren. In der Folge bröckelten die Notierungen erneut ab, wobei sich die moderate Schwäche auch im heutigen Frühhandel fortsetzte.
Marktdaten im Überblick
-
Tageshoch: 25.843 Punkte
-
Tagestief: 25.575 Punkte
-
Tagesschluss: 25.681 Punkte
-
Tagesrange: 268 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq zu Handelsbeginn über der SMA20 (25.676 Punkte), rutschte jedoch im Verlauf des Vormittags darunter. Am Nachmittag gelang eine erneute Rückeroberung der SMA20, inklusive kurzfristiger Etablierung. Nach Ausbildung des Tageshochs setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der Index wieder unter die SMA20 fiel.
Im Frühhandel wurde zusätzlich die SMA50 (25.613 Punkte) aufgegeben. Erst im Bereich der SMA200 (25.539 Punkte) fand der Nasdaq Stabilisierung.
Bewertung Stundenchart:
-
Chartbild kurzfristig eingetrübt
-
Bullisches Signal erst bei Stundenschluss über der SMA50
-
Ideales Szenario: dynamischer Anstieg über die SMA20
Mögliche Aufwärtsziele:
25.843 Punkte → 26.010/25 Punkte
Risikoseite:
Ein Bruch der SMA200 und des 23,6 %-Retracements würde weitere Abgaben bis 25.375/55 Punkte begünstigen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf der übergeordneten Zeitebene konnte der Nasdaq nach dem Rückfall unter die SMA200 (25.337 Punkte) zu Wochenbeginn wieder deutlich Boden gutmachen. Der Index etablierte sich sowohl über der SMA20 (25.559 Punkte) als auch über der SMA50 (25.532 Punkte).
Nach mehreren Anläufen gelang der nachhaltige Ausbruch über die SMA50, was das Chartbild signifikant aufgehellt hat.
Bewertung 4h-Chart:
-
Struktur weiterhin bullisch
-
Rücksetzer an SMA20 / SMA50 gelten als technisch gesund
-
Kritisch erst bei einem Bruch des 23,6 %-Retracements mit Ziel SMA200
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Ausblick für heute
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.556 Punkten und damit rund 58 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Nasdaq Prognose – Trading Setups
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 25.556 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
25.574/76 → 25.593/95 → 25.611/13 → 25.628/30 →
25.644/46 → 25.660/62 → 25.678/80 → 25.697/99 →
25.715/17 → 25.732/34 → 25.750 → 25.769/71 →
25.786/88 → 25.807/09 Punkte
Oberhalb von 25.807 Punkten:
25.825/27 → 25.844/46 → 25.863/65 → 25.880/82 →
25.895/97 → 25.911/13 → 25.927/29 → 25.950/52 →
25.966/68 → 25.983/85 Punkte
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.556 Punkten etablieren, sind folgende Abwärtsziele relevant:
25.549/47 → 25.533/31 → 25.517/15 → 25.498/96 →
25.480/78 → 25.463/61 → 25.448/46 → 25.430/28 →
25.415/13 Punkte
Unterhalb von 25.415 Punkten:
25.399/97 → 25.381/79 → 25.359/57 → 25.343/41 →
25.329/27 → 25.312/10 → 25.292/90 → 25.276/74 →
25.260/58 → 25.244/42 → 25.222/20 → 25.206/04 →
25.188/86 → 25.173/71 → 25.157/55 → 25.139/37 Punkte
Wichtige Marken für die Nasdaq Prognose
Widerstände:
25.559 | 25.613–25.676 | 25.711–25.754 | 25.841 | 26.025–26.049
Unterstützungen:
25.539–25.532 | 25.497–25.413 | 25.337 | 25.098–25.035 | 24.972
Zusammenfassung der Nasdaq Prognose
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
25.699 / 25.827 Punkten auf der Oberseite und
25.461 / 25.327 Punkten auf der Unterseite.
Bewertung bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im im Jahresvergleich zum Vortag.
HANDELN BEIM BESTEN BROKER
- Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose für heute ist seitwärts bis leicht abwärts. Auf Basis der technischen Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei 60 %, für ein bullisches Szenario bei 40 %.
Wie ist die kurzfristige Nasdaq Analyse einzuschätzen?
Kurzfristig ist die Nasdaq Analyse neutral. Im Stundenchart befindet sich der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was das Aufwärtspotenzial aktuell begrenzt.
Ist die übergeordnete Nasdaq Prognose bullisch oder bärisch?
Übergeordnet bleibt die Nasdaq Prognose bullisch. Im 4h-Chart notiert der Index über der SMA20 und SMA50, was für eine weiterhin intakte Aufwärtsstruktur spricht.
Welche Marke ist für die Nasdaq heute entscheidend?
Die zentrale Marke in der heutigen Nasdaq Analyse liegt bei 25.556 Punkten. Oberhalb dieses Niveaus sind Erholungen möglich, darunter steigt das Abwärtsrisiko.
Welche Widerstände sind laut Nasdaq Analyse relevant?
Wichtige Widerstände liegen bei 25.613–25.676 Punkten, anschließend bei 25.841 Punkten sowie im Bereich 26.025–26.049 Punkte.
Wo befinden sich die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?
Relevante Unterstützungen befinden sich bei 25.539–25.532 Punkten, darunter bei 25.497–25.413 Punkten sowie an der SMA200 im 4h-Chart bei 25.337 Punkten.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?
Die erwartete Tagesrange in der Nasdaq Prognose liegt heute zwischen 25.699 / 25.827 Punkten auf der Oberseite und 25.461 / 25.327 Punkten auf der Unterseite.
Wann wird die Nasdaq Prognose bewertet?
Die Nasdaq Prognose bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr und wird im Jahresvergleich zum Vortag bewertet.
