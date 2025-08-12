KEY TAKEAWAYS Kann die Aktie hingegen einen Richtungswechsel abbilden, so könnte es wieder aufwärts in Richtung der beiden Durchschnittslinien gehen. In den letzten Handelstagen hat sich das Papier ausgesprochen schwer getan über diese beiden Linien zu laufen und wurde hier immer wieder abgewiesen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Am Montag (11.08.2025) schloss der DAX mit 14 Aktien im Plus und 26 Aktien im Minus. Deutlichster DAX Verlierer war die Rheinmetall Aktie mit einem Abschlag von 4,79 % per Xetra-Schluss. Ebenfalls unter Druck standen Heidelberg Materials (-3,17 %) und Siemens (-2,33 %). Rheinmetall Aktie – Tageschart-Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Rücksetzer Mitte Februar startete die Rheinmetall Aktie dynamisch durch, überschritt mehrfach die Marke von 1.250 EUR und markierte ein Hoch bei 1.477,70 EUR. Der anschließende Abverkauf führte zunächst in den Bereich um 1.300 / 1.270 EUR, bevor sich die Aktie an der SMA20 (aktuell 1.739,90 EUR) stabilisieren konnte. Weitere Aufwärtsbewegungen brachten ein neues Hoch bei 1.937,50 EUR, gefolgt von einem moderaten Rücksetzer bis zur SMA50 (1.759,24 EUR). Doch zuletzt wurde die SMA20 mehrfach erfolglos getestet. Die letzten vier Handelstage zeigten durchweg rote Kerzen ohne nennenswerte Gegenbewegung.

Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite sind das Schließen der Gaps bei 1.487,70 EUR und 1.440,80 EUR. Sollte sich hier keine Erholung einstellen, könnte der Kurs in Richtung 1.190,72 EUR (SMA20) fallen. Aufwärtschancen bestehen erst bei erfolgreicher Rückeroberung der SMA20 und SMA50. Prognose Tageschart: neutral Rheinmetall Aktie – 4h-Chart-Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart bewegt sich die Rheinmetall Aktie seit mehreren Wochen seitwärts zwischen SMA20 (1.692,87 EUR) und SMA50 (1.726,89 EUR). Der jüngste Rücksetzer führte unter die SMA200 (1.760,81 EUR), gefolgt von einem gescheiterten Erholungsversuch über SMA200 und SMA50. Das Chartbild hat sich dadurch klar bärisch eingetrübt. Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rückgänge hoch. Eine Stabilisierung könnte zunächst bis an die SMA20 führen, doch ein nachhaltiger Trendwechsel erfordert das Überwinden von SMA50 und SMA200. Prognose 4h-Chart: bärisch

Tagesprognose: abwärts Wichtige Widerstände: 1.612,66 EUR · 1.629,87 EUR · 1.690,74 EUR · 1.726,89 EUR · 1.734,80 EUR (Gap) · 1.739,90 EUR · 1.756,38 EUR · 1.759,24 EUR · 1.882,10 EUR

Wichtige Unterstützungen: 1.487,70 EUR (Gap) · 1.440,80 EUR (Gap) · 1.334,90 EUR · 1.306,50 EUR (Gap) AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

