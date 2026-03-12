DAX Verlierer: Rheinmetall mit größtem Tagesverlust - Rheinmetall Prognose bleibt kurzfristig bärisch

- Rheinmetall größter DAX Verlierer
- Chartbild deutlich eingetrübt
- Wichtige Kursmarken im Fokus
- Rheinmetall größter DAX Verlierer
- Chartbild deutlich eingetrübt
- Wichtige Kursmarken im Fokus
Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (11.03.2026) 20 Aktien im Plus und 20 Aktien mit Abschlägen. Zu den größten DAX Verlierern gehörten Rheinmetall, Vonovia und Henkel.
Am Ende der Tabelle lag die Rheinmetall Aktie mit einem Minus von 6,37 Prozent. Dahinter folgten Vonovia mit einem Abschlag von 4,65 Prozent sowie Henkel mit einem Rückgang von 2,91 Prozent.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
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Rheinmetall größter DAX Verlierer:
Die Rheinmetall Aktie war mit einem Minus von 6,37 % der größte DAX Verlierer des Handelstages und rutschte dabei unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien.
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Chartbild deutlich eingetrübt:
Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiert die Aktie aktuell unter der SMA20, was die kurzfristige Rheinmetall Prognose weiterhin bärisch erscheinen lässt.
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Wichtige Kursmarken im Fokus:
Auf der Unterseite liegen mögliche Ziele bei 1.406 EUR und 1.336 EUR. Erholungen könnten zunächst bis zur SMA20 und SMA50 laufen, wo mit erneutem Verkaufsdruck gerechnet werden muss.
DAX Verlierer: Rheinmetall mit größtem Tagesverlust
Die Rheinmetall Aktie (RHM) verlor per Xetra-Schluss 6,37 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages.
Der deutliche Rückgang rückt die technische Situation des Rüstungsunternehmens stärker in den Fokus. Die aktuelle Rheinmetall Prognose bleibt kurzfristig angespannt.
Rheinmetall Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie bewegt sich übergeordnet seit Mai 2025 in einer breiten Seitwärtsrange. Zunächst lief der Kurs im Bereich der SMA20 (aktuell 1.639,86 EUR) und der SMA50 (1.719,49 EUR). Ab November fungierte zusätzlich die SMA200 (1.728,69 EUR) als wichtige Unterstützung.
Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie im November zunächst unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist, sich im Handelsverlauf jedoch wieder stabilisieren konnte. Das Allzeithoch aus 2025 wurde in dieser Erholungsphase allerdings nicht mehr erreicht. Die Aufwärtsbewegung endete bereits vorher.
Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der Kurs zunächst an der SMA200 und darunter an der SMA50. Die SMA50 wurde später aufgegeben. Eine anschließende Erholung endete erneut im Bereich von SMA50 und SMA200.
Die letzte Aufwärtsbewegung wurde auf Tagesbasis durch die SMA20 gestützt. Anschließend wurde die Aktie erneut an der SMA200 abgewiesen und fiel wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien.
In den letzten Handelstagen konnte sich die Aktie zunächst im Bereich der SMA20 halten. Im gestrigen Handel ging jedoch auch dieser Halt verloren. Die Rheinmetall Aktie beendete den Handel nahe des Tagestiefs.
Damit hat sich das Chartbild im Tageschart weiter eingetrübt.
Rheinmetall Prognose im Tageschart
Sollte der gestrige Schlusskurs bestätigt werden, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
Mögliche Kursziele:
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1.406 EUR als erste Unterstützungszone
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darunter 1.336 EUR als weiteres Abwärtsziel
Sollte sich hingegen eine Gegenbewegung etablieren, könnte die Aktie zunächst wieder zur SMA20 aufschließen. Im Bereich dieser Durchschnittslinie dürfte sich entscheiden, ob es sich lediglich um eine kurzfristige Entlastungsbewegung handelt.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch
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Rheinmetall Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart fiel die Aktie im Dezember zunächst unter alle drei gleitenden Durchschnitte. In der Folge gelang eine Erholung über die SMA20 (1.600,33 EUR) und mit mehr Schwierigkeiten auch über die SMA50 (1.648,23 EUR).
Ein späteres Gap-Up führte den Kurs kurzzeitig über die SMA200 (1.678,80 EUR). Nach dem Januar-Hoch setzte jedoch erneut eine Abwärtsbewegung ein.
Der Versuch, sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren, scheiterte. Danach wurde auch die SMA200 mit einem Gap-Down aufgegeben.
Nach einer Konsolidierungsphase gelang nochmals ein Anstieg über SMA200 und SMA50. Die Aktie konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig etablieren und wurde im Anschluss erneut nach unten abgewiesen.
Zuletzt prallte der Kurs im Bereich der SMA50 wieder nach Süden ab.
Rheinmetall Prognose kurzfristig
Aktuell notiert die Aktie erneut unter der SMA20. Solange dieser Zustand anhält, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.
Mögliche kurzfristige Erholung:
-
zunächst bis SMA20
-
darüber bis SMA50
Dieses Niveau stellt aktuell auch das maximale kurzfristige Erholungspotenzial dar.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch
Rheinmetall Prognose – wichtige Marken
Tagesprognose: aufwärts
Widerstände
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1.597,84
-
1.600,33
-
1.601,03
-
1.639,11
-
1.639,86
-
1.648,23
-
1.678,80
-
1.719,49
-
1.728,69
Unterstützungen
-
1.487,70
-
1.428,80
-
1.409,30
-
1.374,90
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