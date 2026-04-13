Rheinmetall Aktie unter Druck - Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall Aktie größter DAX Verlierer

Chartbild klar bärisch

Wichtige Unterstützungen im Fokus

Zum Xetra-Schluss am Freitag (10.04.2026) standen im DAX 17 Gewinner 23 Verlierern gegenüber. Besonders im Fokus der DAX Verlierer: die Rheinmetall Aktie, die mit einem Minus von 5,59 Prozent den letzten Platz belegte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Brenntag (-1,45 Prozent) und MTU (-1,35 Prozent). Die Rheinmetall Aktie war damit klar der größte Tagesverlierer im DAX. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM.DE ⚡ Key Takeaways Rheinmetall Aktie größter DAX Verlierer: Mit -5,59 Prozent war die Aktie am Freitag der schwächste Wert im DAX.

Mit -5,59 Prozent war die Aktie am Freitag der schwächste Wert im DAX. Chartbild klar bärisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4h Chart notiert die Rheinmetall Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert.

Sowohl im Tageschart als auch im 4h Chart notiert die Rheinmetall Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert. Wichtige Unterstützungen im Fokus: Mögliche Kursziele liegen bei 1.340,90 EUR und 1.223,10 EUR, solange keine nachhaltige Rückkehr über SMA20 und SMA50 gelingt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Rheinmetall Aktie: Chartanalyse im Tageschart Die Rheinmetall Aktie bewegt sich seit Mai 2025 in einer Seitwärtsrange. Nach zwischenzeitlicher Stabilisierung an der SMA200 fiel der Kurs im November 2025 unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte zurück. Zwar konnte sich das Papier zeitweise erholen, doch das Allzeithoch wurde nicht mehr erreicht. Aktuell zeigt sich ein klar negatives Bild: Rückfall unter die SMA20 per Tagesschluss

Wiederholte Abweisungen an der SMA200

Schwache Erholungsbewegungen Solange die Rheinmetall Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bärisch. Mögliche Kursziele auf der Unterseite: 1.340,90 EUR

1.223,10 EUR Ein positives Signal würde erst entstehen, wenn sich die Aktie nachhaltig über SMA20 und SMA50 etablieren kann. YouTube Trading Videos Rheinmetall Aktie im 4h Chart: Schwäche bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt die Lage angespannt. Die Rheinmetall Aktie: fiel zuletzt erneut unter SMA20 und SMA50

konnte sich nicht über wichtigen Widerständen festsetzen

zeigt eine klare Abwärtstendenz Erholungen könnten kurzfristig bis zur SMA50 laufen, jedoch bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Fazit: Rheinmetall Aktie bleibt einer der schwächsten DAX Werte Die Rheinmetall Aktie gehört aktuell klar zu den DAX Verlierern und zeigt in beiden betrachteten Zeitebenen ein bärisches Chartbild. Ohne nachhaltige Rückeroberung der wichtigen Durchschnittslinien bleibt der Ausblick negativ. Kurzfristige Prognose: abwärts

Übergeordnete Einschätzung: bärisch Wichtige Kursmarken der Rheinmetall Aktie Widerstände:

1.505,47

1.518,79

1.527,27

1.598,79

1.665,01 Unterstützungen:

1.392,90

1.340,90

1.321,50

1.223,10

1.079,80 Diese Entwicklung unterstreicht die aktuell schwache Verfassung der Rheinmetall Aktie innerhalb der DAX Verlierer. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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