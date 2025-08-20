DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

KEY TAKEAWAYS Das Chart ist angeschlagen. Die Aktie muss so rasch wie möglich versuchen wieder über die SMA20 zu laufen und sich über dieser Durchschnittslinie etablieren. Sollte diese gelingen, so könnte das GAP (1.695,90 EUR) geschlossen und die SMA50 angelaufen werden. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM DAX Verlierer am 19.08.2025 – Rheinmetall Aktie mit größtem Tagesverlust Am Dienstag (19.08.2025) schlossen im Xetra-Handel 32 DAX-Titel im Plus, während 8 Werte Verluste verzeichneten. Klarer DAX Verlierer war die Rheinmetall Aktie (RHM), die mit einem Abschlag von -4,98 % den Handelstag beendete. Ebenfalls schwächer zeigten sich Siemens Energy (-2,38 %) und Vonovia (-1,24 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Damit war Rheinmetall der größte Verlierer im DAX 40 und belegte das Tabellenende. Rheinmetall Aktie – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Rheinmetall Aktie verzeichnete zuletzt eine hohe Volatilität. Nach dem Rücksetzer Mitte Februar und mehreren GAP-ups über die Marke von 1.250 EUR markierte der Titel ein Hoch bei 1.477,70 EUR. Dieses wurde jedoch schnell wieder abverkauft.

Im weiteren Verlauf konnte sich das Papier mehrfach an den gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50) stabilisieren. Nach einem Anstieg bis 1.937,50 EUR folgte jedoch erneut ein Rücksetzer unter die SMA20 und SMA50. Aktuell zeigt sich das Tageschart angeschlagen. Sollte der gestrige Tagesschluss bestätigt werden, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen, die Kurslücken (GAPs) bei 1.487,70 EUR und 1.440,80 EUR schließen könnten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen. Prognose im Daily-Chart: neutral Rheinmetall Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart läuft die Aktie seit Wochen seitwärts zwischen SMA20 und SMA50. Jüngst scheiterte Rheinmetall am Versuch, die SMA200 (1.756,94 EUR) nachhaltig zurückzuerobern. Das Chartbild bleibt angeschlagen. Sollte ein Rebound über die SMA20 gelingen, wäre eine Erholung bis 1.695,90 EUR (offenes GAP) und weiter zur SMA50 möglich. Scheitert die Aktie erneut, droht weitere Schwäche mit Ziel auf die genannten GAPs im Bereich 1.440 EUR. Prognose im 4h-Chart: neutral

Tagesprognose: leicht aufwärts Wichtige Unterstützungen und Widerstände der Rheinmetall Aktie Widerstände: 1.597 / 1.666 / 1.736 / 1.756 / 1.882 EUR

Unterstützungen: 1.527 / 1.440 / 1.334 / 1.224 EUR Fazit: Rheinmetall Aktie bleibt DAX Verlierer im Fokus Die Rheinmetall Aktie war am 19.08.2025 der größte DAX Verlierer. Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt – entscheidend wird, ob die Marke über der SMA20/50 zurückerobert werden kann. Trader sollten die Unterstützungs- und Widerstandsmarken im Auge behalten, um mögliche Trendwenden frühzeitig zu erkennen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.