► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Rheinmetall war stärkster DAX Verlierer: Die Aktie verlor per Xetra-Schluss -6,59 % und belegte damit den letzten Platz im DAX.

Rheinmetall Prognose bleibt bärisch: Durch den Kursrutsch per GAP down und den Bruch von SMA20, SMA50 und SMA200 ist das Chartbild klar eingetrübt.

Entscheidende Kursmarken: Unterhalb der SMA50 drohen weitere Rücksetzer Richtung 1.410 EUR bzw. übergeordnet 1.240 EUR – kurzfristig wäre nur bei Stabilisierung eine technische Gegenbewegung möglich.

Per Xetra-Schluss notierten am Donnerstag (05.02.2026) insgesamt 16 Aktien im Plus, während 24 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Besonders deutlich zeigte sich die Schwäche am unteren Ende der Tabelle: Rheinmetall war mit Abstand der größte Tagesverlierer. Auch Deutsche Bank und Commerzbank mussten spürbare Kursverluste hinnehmen.

DAX Verlierer am Donnerstag: Rheinmetall mit stärkstem Tagesverlust

Die Rheinmetall Aktie (RHM) verlor am Donnerstag per Xetra-Schluss 6,59 Prozent und war damit der klare Spitzenreiter unter den DAX Verlierern. Die Aktie setzte damit ihre zuletzt schwächere Entwicklung fort und sorgte für deutlichen Verkaufsdruck im gesamten DAX-Umfeld.

Auch die weiteren Verlierer des Tages zeigten eine klare negative Tendenz:

Deutsche Bank : -4,49 %

Commerzbank: -4,15 %

Damit gehörten gleich mehrere bekannte Titel zu den auffälligsten DAX Verlierern, wobei Rheinmetall den stärksten Rückschlag verzeichnete.

Rheinmetall Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Rheinmetall-Aktie konnte im Juni 2025 ein markantes Hoch ausbilden. Anschließend kam es zu einem Rücklauf, wobei sich die Notierungen zunächst in einer Seitwärtsbewegung stabilisierten. Ende Juli wurde diese Seitwärtszone jedoch nach unten aufgelöst. Erst in der zweiten Augusthälfte gelang es der Aktie, die Abwärtsbewegung zu stoppen und eine Gegenbewegung einzuleiten.

In der Folge konnte Rheinmetall seit Ende August kräftig zulegen und ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR erreichen. Dieses Hoch brachte allerdings keine nachhaltige Anschlussdynamik, sondern führte zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Der Kurs fiel unter die SMA20 (aktuell 1.821,70 EUR) und gab später auch die SMA50 (aktuell 1.669,40 EUR) ab.

Ein erneuter Versuch im Oktober, die SMA50 zu überwinden, scheiterte. Zwar reichte die Bewegung kurzzeitig über die Linie hinaus, der Kerzenkörper wurde jedoch darunter ausgebildet – ein klares Schwächesignal. Danach setzte Rheinmetall erneut zurück und rutschte per GAP down unter die SMA200 (aktuell 1.730,08 EUR). Im Anschluss etablierte sich die Aktie unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Im weiteren Verlauf lief die Aktie im Rücklauf zunächst bis zur SMA200, wurde dort jedoch erneut abgewiesen. Zwar stabilisierte die SMA20 kurzfristig, doch mit den jüngsten Kursverlusten wurden sowohl SMA20 als auch SMA50 und SMA200 wieder klar unterschritten.

Rheinmetall Prognose im Tageschart: bärisches Szenario dominiert

Mit dem GAP down vom Donnerstag hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Solange die Rheinmetall Aktie unterhalb der SMA50 notiert, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

1.410/1.405 EUR

übergeordnet 1.240/1.230 EUR

Sollte es Rheinmetall gelingen, im heutigen Handel einen Richtungswechsel einzuleiten, wäre eine technische Entlastungsbewegung möglich. Diese könnte zunächst bis zur SMA50 führen oder das offene GAP schließen. Eine nachhaltige Stabilisierung würde jedoch erst dann entstehen, wenn ein Tagesschluss über der SMA50 gelingt und dieser zum Wochenstart bestätigt wird. In diesem Fall könnte sich die Aktie wieder über die SMA200 in Richtung SMA20 bewegen.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch

Rheinmetall Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart fiel die Rheinmetall Aktie Mitte Oktober bis zur SMA200 (aktuell 1.633,73 EUR) zurück. Zunächst konnte sie sich im Umfeld dieser Linie halten, gestützt durch die SMA20 und SMA50. Diese Unterstützung wurde jedoch im weiteren Verlauf aufgegeben. Erst im Bereich um 1.400 EUR gelang eine Stabilisierung.

Von dort aus startete eine Entlastungsbewegung, die den Kurs über alle drei gleitenden Durchschnitte führte. Nach Ausbildung des Januar-Hochs versuchte Rheinmetall, sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren – jedoch ohne Erfolg. Der Support hielt nicht, und anschließend wurde auch die SMA200 per GAP down erneut aufgegeben.

4h-Prognose Rheinmetall: Schwäche bleibt bestimmend

Solange die Rheinmetall Aktie unterhalb der SMA200 notiert, bleibt das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung hoch. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite entsprechen den im Tageschart genannten Bereichen.

Kurzfristig ist im Zuge einer technischen Gegenbewegung ein Schließen des offenen Gaps denkbar. Direkt oberhalb des Gaps verlaufen jedoch zentrale Widerstände, insbesondere SMA200 und SMA50 aus der Tagesbetrachtung. Damit bleibt der Bereich um die SMA200 entscheidend und sollte engmaschig beobachtet werden.

Aus charttechnischer Sicht kann Rheinmetall diesen Widerstand vermutlich nur mit deutlichem Momentum oder alternativ über ein GAP up überwinden. Ob sich dieses Szenario einstellt, bleibt abzuwarten.

Übergeordnete Einschätzung 4h: bärisch

Tagesprognose gemäß Einschätzung: aufwärts

Widerstände Rheinmetall Aktie

1.657,35

1.667,14

1.669,40

1.726,20

1.730,12

1.813,19

1.821,72

1.826,19

Unterstützungen Rheinmetall Aktie

1.544,10

1.501,20

1.428,80

1.409,30

* Angaben per Xetra-Schluss

