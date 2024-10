DAX Verlierer: RWE - Kursmuster sind bärisch zu interpretieren

Gestern (19.09.2024) standen per Xetra Schluss 31 Aktien auf der Gewinnerseite, 9 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte erneut RWE mit einem Abschlag von 3,84 Prozent den letzten Platz. E.ON gab um 2,62 Prozent nach, Vonovia verbilligten sich um 2,42 Prozent.

RWE hat bereits am Vortag 1,33 Prozent an Wert abgegeben.

► Der DAX 40 Verlierer am Dienstag - RWE

► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE

Die RWE Aktie (RWE) hat gestern um 3,84 Prozent nachgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust* ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie hat Anfang Januar gleich das Jahreshoch (41,63 EUR) formatiert. Es ging von hier aus kontinuierlich abwärts. Bis Anfang März hatte die Aktie gut 11 EUR oder 26 Prozent an Wert verloren. Es haben sich bis Anfang März keine wesentlichen Erholungsbewegungen eingestellt, und wenn, wurden diese gleich wieder abverkauft. Der Anteilsschein hat dann gut vier Wochen gebraucht, um den Rücksetzer zu konsolidieren. Erst Anfang April stellte sich wieder moderates Kaufinteresse ein. Das Wertpapier konnte sich erneut bis in den Bereich der 34,50 EUR erholen. In den letzten Handelswochen dominierten wieder Abgaben das Kursgeschehen. Nachdem die Aktie Ende August ein Tief (30,27 EUR) formatiert hatte, konnte sich das Wertpapier wieder etwas erholen, gab in den letzten beiden Handelswochen aber wieder Substanz ab.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier bis Anfang Januar stabil über der SMA20 (aktuell bei 32,55 EUR) notiert hat. Die Rücksetzer konnte sich zunächst an der SMA20 stabilisieren, die zunächst einen vorübergehenden Support geboten hat, dann aber aufgegeben wurde. Die Schwäche hat bis Ende Februar angehalten. Im März lief die Aktie im Dunstkreis der SMA20 seitwärts weiter, konnte sich dann aber im Zuge eines kleinen GAP up über diese Durchschnittslinie als auch über die SMA50 (aktuell bei 32,48 EUR) schieben. Die Erholungsbewegung lief bis an die SMA200 (aktuell bei 33,81 EUR), wo der Anteilsschein, trotz einiger Versuche nicht weitergekommen ist. Im Chart ist gut erkennbar, dass das Momentum für ein erfolgreiches Überwinden gefehlt hat. Der folgende Rücksetzer ging wieder unter die SMA20 als auch unter die SMA50. In den folgenden Handelswochen ging es zunächst in einer Box seitwärts weiter. Mitte Juli stellte sich dann Kaufdruck ein, der das Wertpapier wieder an die SMA200 brachte. Hier wurde die Aktie erneut abgewiesen, es ging mit Dynamik und mit Momentum unter die SMA50 / SMA20. Zwar versuchte die Aktie im September erneut an die SMA200 zu laufen, erreichte diese Linie aber nicht ganz. Von hier aus ging es wieder in Richtung Süden.

Übergeordnet sind die Kursmuster bärisch zu interpretieren. Es gibt zu denken, dass der Anteilsschein in den letzten Handelsmonaten mehrmals an der SMA200 gescheitert ist. Zwar haben die SMA20 / SMA50 die jüngsten Rücksetzer zunächst stabilisieren können, es hat sich aber in den letzten Handelstagen kein wirkliches Kaufinteresse eingestellt. Der Punch hat sich gestern im Handel eingestellt. Es ging mit einer langen Tageskerze deutlich abwärts und deutlich unter die SMA50 / SMA20.

Das Tageschart hat sich damit weiter eingetrübt. Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte es im Zuge einer weiteren roten Tageskerze an das Jahrestief gehen (30,10 EUR). Kann das Papier dort keinen Doppelboden formatieren, so könnte es im Zuge von weiterer Schwäche in den Bereich der 29,00 / 28,50 EUR gehen.

Gelingt im Handel heute einen Richtungswechsel abzubilden, so könnten Entlastungsbewegungen wieder zurück an die SMA50 / SMA20 gehen. Da beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen, könnte die Bewegung hier bereits beendet sein. Selbst wenn es die Aktie per Tagesschluss schafft, sich wieder über diese beiden Linien zu schieben, so muss die Barriere der SMA200 geknackt werden.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist die letzte Aufwärtsbewegung, die die Aktie in Richtung der SMA200 (aktuell bei 32,65 EUR) gemacht, sehr gut nachzuvollziehen. Aber auch auf dieser Zeitebene ist erkennbar, dass der Anteilsschein Probleme hatte und hat, sich über der SMA200 zu etablieren. Mit einer Überwindung dieser Linie ist es leider nicht getan. Diese Durchschnittslinie hat immer ihre Anziehungskraft. Aktuell kommt hinzu, dass die beiden anderen Durchschnittslinien im Bereich der SMA200 liegen. Die Aktie hat es, trotz einiger Bemühungen nicht geschafft, sich wieder zurück über alle drei Durchschnittslinien zu schieben. Es ging im Zuge breiter Schwäche gestern im Handel deutlich abwärts.

Mit diesem Move hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 (aktuell bei 32,53 EUR) notiert, solange könnte sich die Schwäche ausdehnen und die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Erholungen könnten sich heute im Handel zunächst bis an die SMA20 bzw. die SMA200 einstellen. Das wäre, unserer Meinung nach, kurzfristig das kurzfristig Aufwärtspotential, das die Aktie in den kommenden Handelstagen haben könnte.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

