KEY TAKEAWAYS Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich das Wertpapier wieder über alle drei Linien schieben und sich verbindlich über der SMA50 etablieren. Dies kann entweder mit einem GAP up oder einem dynamischen Aufwärtsimpuls abgebildet werden. Ob sich diese Bewegung allerdings in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP SAP Aktie – Größter DAX Verlierer am 12.08.2025 Am Dienstag (12.08.2025) schlossen im Xetra-Handel 19 DAX-Aktien im Plus, während 11 Werte Verluste verzeichneten. Größter DAX Verlierer war dabei eindeutig die SAP Aktie (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600 / Kürzel: SAP) mit einem Kursrückgang von 4,79 %. Ebenfalls schwächer notierten Hannover Rück (-3,46 %) und Deutsche Börse (-3,18 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tageschart-Analyse – SAP Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die SAP Aktie hatte sich bis Mitte Februar 2025 in einem Aufwärtstrend befunden und das Hoch bei 282,55 EUR markiert. Danach setzte Schwäche ein: Der Kurs fiel zunächst unter die SMA20 (aktuell 251,13 EUR) und SMA50 (255,90 EUR), erholte sich kurzzeitig, scheiterte jedoch mehrfach am Ausbruch nach oben. Besonders relevant: Unterstützung an der SMA200 (249,41 EUR) konnte im Frühjahr halten.

Seit Mitte Juni blieb die Aktie in einer engen Seitwärtsrange.

Ende Juli dominierten Gewinnmitnahmen, was zu einem erneuten Test der SMA200 führte. Aktuell notiert die SAP Aktie unter der SMA200, während SMA20 und SMA50 von oben auf diese Linie zulaufen – ein technisches Warnsignal. Für neue Aufwärtschancen müsste der Kurs wieder über alle drei gleitenden Durchschnitte steigen. Übergeordnete Prognose Daily: bärisch 4-Stunden-Chart – SAP Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart wird die langanhaltende Seitwärtsphase deutlich. Zwar gelang es zeitweise, über SMA20 (247,48 EUR) und SMA50 (249,10 EUR) zu steigen, jedoch fehlte die Dynamik. Die Rückkehr unter die SMA200 (257,88 EUR) trübte das Bild zusätzlich ein. Kurzfristige Einschätzung: Solange die SAP Aktie unter der SMA20 notiert, ist der Fokus auf die Unterseite gerichtet.

Erholungen könnten maximal bis an SMA20 oder SMA50 reichen – vorausgesetzt, diese Widerstände werden überwunden. Übergeordnete Prognose 4h Chart: bärisch

Tagesprognose: abwärts Wichtige Marken – SAP Aktie Widerstände: 244,75 | 247,48 | 248,32 | 249,10 | 251,13 | 252,33 | 255,33 | 257,88 | 274,50

Unterstützungen: 222,95 | 211,00 | 199,66 | 195,40 (GAP) Mit dieser Analyse zählt die SAP Aktie aktuell zu den klaren DAX Verlierern. Anleger sollten insbesondere die SMA200 im Auge behalten – ein nachhaltiger Sprung darüber könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein weiteres Abrutschen den Weg in Richtung April-Tief ebnen könnte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.