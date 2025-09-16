KEY TAKEAWAYS Das Wertpapier muss versuchen, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu halten. Dazu ist es notwendig, dass der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt wird. Sollte dies umgesetzt werden, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts gehen. Um das Tageschart verbindlich bullisch interpretieren zu können, muss sich die Aktie per Tagesschluss über das letzte Hoch etablieren. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP SAP Aktie größter DAX Verlierer am 15.09.2025 Zum Xetra-Schluss am 15. September 2025 verzeichneten 26 Werte im DAX Kursgewinne, während 14 Aktien mit Verlusten aus dem Handel gingen. Am Tabellenende stand die SAP Aktie, die mit einem Minus von 1,87 Prozent zum größten DAX Verlierer des Tages wurde. Auch Bayer (-1,80 %) und Symrise (-1,09 %) zählten zu den schwächeren Werten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartanalyse SAP Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die SAP Aktie hat sich bis Mitte Februar 2025 positiv entwickelt, doch seitdem dominieren Rücksetzer und Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Im Tageschart zeigt sich ein klar bärisches Bild: Bruch der SMA20 (229,85 EUR) und SMA50 (242,82 EUR)

Tests der SMA200 (250,77 EUR) mit anschließendem Fehlausbruch

Anhaltende Schwäche und Rücksetzer bis auf 222,95 EUR (Gap-Schließung) Die SAP Aktie konnte sich zuletzt nicht nachhaltig über die SMA20 erholen. Solange der Kurs unter dieser Linie notiert, bleibt die Abwärtsbewegung intakt. Nächste Unterstützungen liegen bei 211,00 EUR und 195,40 EUR. Chartanalyse SAP Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die bärische Tendenz. Nach Verlusten Mitte Juli etablierte sich die Aktie unterhalb der SMA200 (240,03 EUR). Auch Versuche, sich über die SMA50 (229,64 EUR) oder SMA20 (224,70 EUR) zu behaupten, scheiterten mehrfach. Weitere Rücksetzer unter die SMA20 verdeutlichen den Verkaufsdruck.

Entlastungsbewegungen bleiben schwach und enden frühzeitig.

Das Chartbild bleibt auch auf dieser Zeitebene bärisch. Prognose: SAP Aktie im Fokus der DAX Verlierer Die SAP Aktie bleibt anfällig für weitere Kursverluste. Erholungen könnten kurzfristig bis an die SMA20 führen, doch ohne nachhaltigen Ausbruch bleibt die Gefahr bestehen, dass die Aktie die Unterstützungen bei 211,00 EUR oder sogar 195,40 EUR testet. Übergeordnete Einschätzung: Daily Chart: bärisch

4h Chart: bärisch

