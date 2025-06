DAX Verlierer: Sartorius Aktie - Wieder nach Süden abgewiesen

Per Xetra Schluss notierten gestern (02.06.2025) 13 Aktien im Plus, 27 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Sartorius, die mit einem weiteren Abschlag von 3,61 Prozent gehandelt wurden, Daimler Truck Holding gab um 3,13 Prozent nach, Rheinmetall verbilligten sich um 3,05 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Montag - Sartorius ► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern per Xetra Schluss um 3,61 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust. Bereits am Freitag der letzten Handelswoche führte der Anteilsschein die Liste der Verlierer an.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie lief bis Ende Januar 2025 in einer engen Box seitwärts. Es ging Ende Januar mit einem GAP up bis fast an die 230 EUR-Marke. Dieses GAP wurde nachfolgend aber rasch geschlossen; die Aktie fiel zunächst in die Box zurück und löste diese nachfolgend nach Süden auf. Das Jahrestief (135,20 EUR) wurde direkt zurückgekauft, die Aktie schob sich in die Box zurück. In den letzten beiden Handelswochen böckelten die Notierungen wieder ab.

Das Wertpapier konnte sich im Zuge des GAP up über die SMA200 (aktuell bei 186,20 EUR) schieben, dort aber nicht etablieren. Die folgenden Rücksetzer konnte sich erst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 176,17 EUR) / SMA200 stabilisieren, aber nicht erholen. Anfang April wurde auch die SMA20 (aktuell bei 182,07 EUR) im Rahmen von Schwäche aufgegeben. Nachdem das Jahrestief formatiert war, konnte sich das Papier wieder erholen und zurück über die SMA20 als auch die SMA50 laufen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA200 die Bewegung beendet hat. Die Aktie konnte sich zwar über diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht festsetzen. Nach drei Wochen endloser Versuche sich über dieser Linie zu etablieren, wurde der Anteilsschein wieder nach Süden abgewiesen. Es ging an die SMA50, die zunächst als Support gehalten hat; am Freitag der letzten Handelswoche wurde ein Tagesschluss unter der SMA50 formatiert, der zu Wochenbeginn bestätigt worden ist.

Damit hat sich das Tageschart jetzt verbindlich bärisch eingetrübt. Die Aktie ist mit einem GAP down zu Wochenbeginn weiter abwärts gelaufen. Dies korrespondierte mit unserer Einschätzung am Vortag. Das Papier könnte heute im Handel zunächst das GAP bei 160,80 EUR schließen. Kommt es hier zu keiner Gegenbewegung, so könnte das nächste GAP bei 153,40 EUR geschlossen werden.

Sollten sich heute im Handel Erholungen einstellen, so könnte diese zunächst zum GAP close bei 172,20 EUR bzw. bis an die SMA50 gehen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie engmaschig zu beobachten. Die SMA50 war beim letzten Rücksetzer ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass es jetzt ein harter Widerstand sein könnte.

Sartorius Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie ist Ende Februar an die SMA200 (aktuell bei 178,76 EUR) gelaufen, konnte sich im Dunstkreis dieser Linie aber zunächst stabilisieren, allerdings nicht erholen. Es ging im Rahmen der Schwäche bis Anfang April deutlich abwärts bis an die 135 EUR. An dieser Marke stellten sich Erholungen ein, die wieder über die SMA20 (aktuell bei 174,15 EUR) / SMA50 (aktuell bei 181,02 EUR) bis an die SMA200 gingen. Das Papier hat es zwar geschafft, über die SMA200 zu laufen, hat es aber auch auf dieser Zeitebene nicht geschafft, sich über dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelstagen setzte das Papier wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück. Die Abwärtsdynamik hat sich gestern im Handel weiter fortgesetzt.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die GAP´s sein, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an das offen GAP bzw. bis an die SMA20 gehen. Die SMA20 im 4h Chart liegt in etwa auf dem Niveau der SMA50 im Tageschart. Ein Überwinden dieser Linie könnte zumindest nicht ganz einfach werden, bzw. kann als aktuelles Erholungspotential interpretiert werden.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

