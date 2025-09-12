KEY TAKEAWAYS Setzt sich die Aktie unter der SMA20 fest, so könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Das Wertpapier könnte das GAP schließen. Geht es unter diese Marke und setzt sich das Wertpapier darunter fest, so müsste damit gerechnet werden, dass sich die Schwäche bis an das Jahrestief fortsetzen könnte. ► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3 Dax Verlierer: Sartorius Aktie mit größtem Tagesverlust am 11.09.2025 Per Xetra-Schluss am 11.09.2025 notierten 33 Aktien im Plus, während 7 Werte im Minus lagen. Am Tabellenende rangierte die Sartorius Aktie, die mit einem deutlichen Abschlag von -3,10 Prozent den größten Tagesverlust im DAX 40 verbuchte. Weitere Dax Verlierer waren Beiersdorf (-1,18 %) und SAP (-1,09 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sartorius Aktie – Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Sartorius Aktie (SRT) zeigte seit Jahresbeginn ein wechselhaftes Bild: Zunächst seitwärts in einer engen Box, gefolgt von einem GAP up Richtung 230 EUR.

Anschließend erfolgte eine Rückkehr in die Box, die nach unten aufgelöst wurde.

Das Jahrestief bei 135,20 EUR wurde gekauft, es folgte eine Stabilisierung über 160 EUR. Doch ab Juli dominierte wieder Schwäche: Ein GAP down unter 150 EUR belastete die Aktie, die sich zwar kurzfristig stabilisierte, aber an der SMA200 (177,18 EUR) mehrfach scheiterte.

In den letzten Wochen pendelte der Kurs seitwärts, die Volatilität nahm zu, ohne dass ein nachhaltiger Aufwärtstrend entstand. Widerstände: 160,68 / 162,04 / 164,92 / 168,20

Unterstützungen: 159,60 / 153,00 / 150,40 (GAP) / 135,20 Übergeordnet bleibt die Einschätzung neutral bis bärisch, solange sich die Aktie nicht dynamisch über der SMA200 festsetzen kann. Sartorius Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich die SMA200 als harter Widerstand: Jeder Versuch, sich oberhalb zu etablieren, scheiterte bisher. Die kurzfristigen Entlastungsbewegungen führten lediglich zurück an diese Marke, bevor der Kurs erneut abgewiesen wurde. Solange die Aktie nicht über die SMA200 hinauskommt und dort Stabilität findet, bleibt die technische Prognose abwärtsgerichtet. Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützungen bei 150 EUR bzw. 135 EUR könnte die Sartorius Aktie in Richtung 120 EUR drücken.



