DAX Verlierer: Sartorius - Stabilisierung nach Gap im Juli

Gestern (12.09.2024) standen per Xetra Schluss 16 Aktien auf der Gewinnerseite, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Sartorius mit einem Abschlag von 2,49 Prozent den letzten Platz. Dr. Ing. h.c. F. Porsche gab um 2,15 Prozent nach, Continental verbilligten sich um 2,0 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Sartorius

► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern um 2,49 Prozent nachgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust* ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie ist im ersten Quartal dieses Jahres in einer Box im Bereich der 250 / 270 EUR seitwärts gelaufen. Anfang April stellte sich zunächst moderate Schwäche ein, die sich Mitte April dann ausgedehnt hat. Es ging mit einem GAP down in den Bereich der 225 EUR. Die Aktie konsolidierte dann länger, Mitte Mai setzte der Anteilsschein dann weiter zurück. Es ging unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholung Anfang Juni ging es im Handel nachfolgend dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Aktie hat es schafft, sich nach einer kleinen Konsolidierung im Juli wieder moderat aufwärtszuschieben. Es ging im Handelsverlauf Mitte Juli mit einem großen GAP down unter die 160 EUR Marke. Das Papier konnte sich aber stabilisieren und wieder zurück an die 185 / 200 EUR schieben, kam hier aber nicht weiter.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 191,94 EUR) / SMA50 (aktuell bei 191,54 EUR) seitwärts gelaufen ist. Der Rücksetzer unter die SMA50 konnte sich zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 228,74 EUR) stabilisieren. Aber auch diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Mitte Mai noch einmal über die SMA20 schieben, dort aber nicht festsetzen. Der Versuch im Juni über diese Durchschnittslinie zu kommen, scheiterte zunächst, der Move gelang dann erst im Juli. Die Aktie konnte im Zuge der Erholungsbewegung wieder bis an die SMA50 laufen, kam hier aber nicht weiter. Die Aktie bekam dann einen Punch - es ging deutlich unter die SMA20. Mit der folgenden Erholungsbewegung ging es wieder zurück in den Dunstkreis dieser beiden Linien. Hier hat sich das Wertpapier in den letzten Handelstagen seitwärts geschoben, wobei die übergeordnet SMA50 ein guter Support gewesen ist. Auf der anderen Seite hat es die Aktie bisher nicht geschafft, sich über der SMA20 festzusetzen. Die Tageskerze hatte das Potential, das Tageschart etwas zu entspannen, die Bewegung verkümmerte aber. Es ging mit einer roten Tageskerze wieder an die SMA20, wobei der untere Docht der Kerze gestern direkt auf der SMA20 aufgesetzt hat.

Wesentlich wird sein, ob es das Papier schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 / SMA50 zu halten. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Sollte es heute zu einem Richtungswechsel kommen, würde das bedeuten, dass der Tagesschluss von gestern nicht bestätigt wird. Es könnte mit einer erneuten grünen Kerze wieder aufwärts gehen. Die Aktie hat im Bereich der 209,19 EUR ein Doppeltop formatiert. Ein Tagesschluss über dieser Marke wäre somit hilfreich für die Bullen und es könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte.

Gelingt die Bewegung aber nicht und rutscht das Wertpapier per Tagesschluss wieder unter die beiden Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Weitere Abgaben bis an das Juli Tief (159 EUR) könnten sich nachfolgend einstellen.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier in den letzten Handelswochen an der SMA200 (aktuell bei 189,04 EUR) entlanggelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass es die Aktie es zum einen zwar geschafft hat, sich über diese Linie zu schieben es aber nicht vermocht hat sich dort auch festzusetzen. Zum anderen gingen Rücksetzer in den letzten Handelswochen nicht wesentlich unter diese Durchschnittslinie. Erst zu Wochenbeginn hat die Aktie etwas Pace aufgenommen. Die letzten Kerzen gingen über alle drei Durchschnittslinien; die Bewegung ist aber nachfolgend wieder verkümmert.

Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der Index verbindlich über der SMA20 (aktuell bei 193,37 EUR) / SMA50 (aktuell bei 192,09 EUR) festsetzen. Es wäre unserer Meinung nach zwingend, dass es nachfolgend zügig weiter aufwärts geht. Erst wenn sich das Wertpapier belastbar von der SMA50 gelöst und sich über der 210 EUR-Marke etabliert hat, würde sich das Chartbild aufhellen. Erst wenn dies abgebildet ist, besteht die Chance, dass es weiter aufwärts gehen könnte.

Geht auf der anderen Seite der Kontakt zur SMA200 im Zuge von Schwäche verloren, so könnten sich Rücksetzer bis in den Bereich des Juli Tiefs (159,00 EUR) ausdehnen. Wird dieser Bereich angelaufen, so könnte hier ein Doppelboden formatiert werden.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

