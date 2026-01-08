DAX Verlierer: Scout24 Aktie mit größtem Tagesverlust – Scout24 Prognose

Die Scout24 Aktie konnte sich bis Mitte 2024 deutlich erholen. Selbst der Rücksetzer im April ist vergleichsweise moderat ausgefallen. Das Hoch Anfang Juni wurde zwar abverkauft, die Abgaben hatten aber einen überschaubaren Charakter. Nach dem Rücklauf hat das Papier versucht, das Hoch von Juni zu übertreffen, was aber erst Ende Juli minimal gelang. Das Jahreshoch 2024 wurde bei 122,70 EUR festgestellt. Die Schwäche die sich nachfolgend eingestellt hat, war ausgeprägt und hat das Wertpapier deutlich unter die 100 EUR-Marke gebracht, unter der sich die Aktie mittlerweile festgesetzt hat.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24

Per Xetra-Schluss am 07.01.2026 notierten im DAX 40 exakt 20 Aktien im Plus und 20 Aktien im Minus. Damit zeigte sich der deutsche Leitindex insgesamt ausgeglichen. Am unteren Ende der Tabelle der DAX Verlierer fand sich jedoch die Scout24 Aktie, die mit deutlichen Abschlägen auffiel.

DAX 40 Verlierer am Mittwoch – Scout24 deutlich unter Druck

Die größten Tagesverlierer im Überblick:

Scout24 : −4,21 Prozent

Beiersdorf : −3,30 Prozent

Deutsche Börse: −3,25 Prozent

Damit war Scout24 der schwächste Wert im DAX 40 und belegte den letzten Platz unter den DAX Verlierern.

Scout24 Aktie: Tagesverlust und Einordnung

Die Scout24 Aktie (G24) verlor per Xetra-Schluss 4,21 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesverlust im DAX. Aus charttechnischer Sicht bestätigt der Kursverlauf die bestehende Schwäche.

Chartcheck Scout24 – Tageschart

Technische Lage im Tageschart

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Scout24 Aktie bis Mitte 2024 deutlich erholen konnte. Selbst der Rücksetzer im April fiel vergleichsweise moderat aus. Zwar wurde das Hoch von Anfang Juni abverkauft, doch blieben die Abgaben zunächst überschaubar.

Der erneute Anlauf auf das Hoch gelang erst Ende Juli minimal, bevor das Jahreshoch 2024 bei 122,70 EUR markiert wurde. Anschließend setzte eine ausgeprägte Schwäche ein, die den Kurs deutlich unter die Marke von 100 EUR drückte, unter der sich die Aktie inzwischen fest etabliert hat.

Gleitende Durchschnitte als Widerstände

SMA20 : 86,11 EUR

SMA50 : 90,18 EUR

SMA200: 105,49 EUR

Bis Anfang August konnten SMA20 und SMA50 die Abwärtsbewegung noch stützen, wurden dann jedoch aufgegeben. In der Folge scheiterte die Aktie mehrfach an der SMA20. Auch die SMA200 bot lediglich einen kurzfristigen Halt, bevor der Kurs weiter nachgab.

Erst im Dezember wurde die SMA20 wieder erreicht, jedoch nicht nachhaltig überwunden. In dieser Handelswoche gelang zwar ein kurzfristiger Anstieg über die SMA20, dieser wurde jedoch sofort abverkauft. Die gestrige lange rote Tageskerze führte den Kurs erneut unter die SMA20.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Scout24 Prognose – Tageschart

Das Tageschart ist klar bärisch zu interpretieren. Solange die Scout24 Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Abwärtsbewegung intakt.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

82,90 EUR

75,75 EUR (GAP)

Erholungen dürften zunächst nur bis in den Bereich der SMA20 führen. Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 würde das Chartbild entspannen. Ob die Aktie hierfür die notwendige Kraft entwickelt, bleibt abzuwarten.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Scout24 Prognose: bärisch

Chartcheck Scout24 – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Abwärtsbewegung mit anschließender Seitwärtsphase der vergangenen Handelswochen klar erkennbar. Zwar konnte die Aktie kurzfristig über die SMA20 (85,20 EUR) steigen, die SMA50 (85,89 EUR) erwies sich jedoch wiederholt als Widerstand.

Auch in dieser Handelswoche scheiterte ein erneuter Ausbruchsversuch, gestern fiel die Aktie wieder unter SMA20 und SMA50 zurück.

Scout24 Prognose – 4h Chart

Solange die Scout24 Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Erst eine nachhaltige Etablierung über der SMA50 würde eine Erholung bis zur SMA200 bei 93,53 EUR ermöglichen.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Scout24 Prognose: bärisch

Tagesprognose Scout24

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Widerstände

84,88

85,13

85,20

85,89

86,11

86,17

90,18

92,00 (GAP)

93,53

Unterstützungen

82,90

78,60 (GAP)

77,90

75,75 (GAP)

* alle Angaben per Xetra-Schluss

