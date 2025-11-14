Siemens Prognose & Analyse: Warum Siemens größter DAX Verlierer war – Chartcheck & Ausblick

Die Siemens Aktie lief bis Ende Januar an und über die 200 EUR-Marke und konnte sich über dieser Marke festsetzen. Anfang März wurde das Jahreshoch bei 243,55 EUR formatiert. Nachfolgend stellten sich übergeordnet Gewinnmitnahmen ein, die teilweise einen dynamischen Charakter hatten. Das Jahrestief Anfang April (165,00 EUR) brachte die Käufer wieder zurück in den Markt; das Papier ist wieder über die 200 EUR gelaufen und hat sich über dieser Marke etabliert. Im Tageschart ist erkennbar, dass es bis Ende August sukzessive aufwärts ging.

► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE

✅ Drei Key Takeaways

Siemens war der größte DAX Verlierer des Tages mit –8,93 % und fiel dynamisch unter mehrere wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 & SMA50).

Siemens Prognose kurzfristig bärisch : Solange der Kurs unter der SMA200 bleibt, sind weitere Abgaben wahrscheinlich – mögliches Zielbereich: 223 EUR.

Kritischer Bereich für Erholung: Erst wenn die Aktie wieder über die SMA50 steigt, könnte sich das Chartbild stabilisieren und eine Rückkehr Richtung 243–244 EUR möglich werden.

Siemens Prognose: Siemens größter DAX Verlierer des Tages

Per Xetra-Schluss am gestrigen Handelstag (13.11.2025) notierten 16 Aktien im Plus, während 24 Titel mit Verlusten aus dem Markt gingen. Klarer DAX Verlierer war Siemens, deren Aktienkurs um deutliche 8,93 % einbrach. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens Healthineers (–4,11 %) und Siemens Energy (–3,97 %).

DAX 40 Verlierer – Siemens Aktie im Fokus

Die Siemens Aktie (SIE) verlor per Xetra-Schluss als schwächster Wert im DAX fast neun Prozent. Damit rückt die Frage nach einer aktualisierten Siemens Prognose und dem charttechnischen Gesamtbild in den Mittelpunkt.

Chartcheck – Tageschart

Chartcheck – Tageschart

Die Siemens-Aktie konnte sich Anfang des Jahres über die wichtige 200-EUR-Marke etablieren. Anfang März wurde das Jahreshoch bei 243,55 EUR erreicht. Danach führten Gewinnmitnahmen zu einer deutlicheren Korrektur, die im April bei 165,00 EUR ihr Jahrestief fand.

In der Folge setzte eine Erholung ein, die den Kurs wieder nachhaltig über 200 EUR führte. Bis Ende August zeigte sich ein sukzessiver Aufwärtstrend. Nach einem moderaten Rücksetzer markierte Siemens ein neues Jahreshoch bei 250,00 EUR, das erneut für Gewinnmitnahmen genutzt wurde.

Zur Wochenmitte erreichte die Aktie sogar ein frisches Hoch bei 252,50 EUR, bevor es gestern zu einem GAP-down kam. Dabei durchbrach der Kurs sowohl die SMA20 (243,29 EUR) als auch die SMA50 (237,38 EUR) und schloss am Tagestief – ein klares Schwächesignal.

Interpretation Tageschart & Siemens Prognose

Die Dynamik der gestrigen Abwärtsbewegung lässt das Tageschart nun neutral erscheinen.

Folgende Szenarien sind denkbar:

1. Fortsetzung der Schwäche (bearish)

mögliches Kursziel: SMA200 bei 223,03 EUR

ein Schlusskurs unter der SMA200 , der zu Wochenbeginn bestätigt wird, könnte das Chartbild bärisch eintrüben

in diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis hin zum Jahrestief

2. Intraday-Erholung (bullish)

Kann die Aktie heute den gestrigen Schlusskurs nicht bestätigen, ist eine grüne Tageskerze möglich:

wahrscheinliches Erholungsziel: SMA50

jedoch: zuletzt tat sich die Aktie sichtbar schwer, diese Linie nachhaltig zurückzuerobern

Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral

Chartcheck – 4-Stunden-Chart

Chartcheck – 4-Stunden-Chart

Seit Anfang September notiert die Siemens-Aktie unter der SMA20 und SMA50. Erholungen wurden jeweils im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte abverkauft. Die SMA200 (236,62 EUR) fungierte bis Mitte September als stabiler Support.

Nach einer dynamischen Erholung über alle drei Durchschnitte wurde das jüngste Jahreshoch kräftig abverkauft. Der gestrige Handelstag führte erneut zu einem GAP-down unter alle relevanten Durchschnittslinien.

Interpretation 4h-Chart & kurzfristige Siemens Prognose

Das 4h-Chartbild zeigt sich deutlich bärisch:

solange der Kurs unter der SMA200 bleibt, sind weitere Abgaben wahrscheinlich

mögliches Abwärtsziel: siehe Tageschart (SMA200 / Gap-Zonen)

Erholungen könnten kurzfristig bis zur SMA200 reichen – dieser Bereich sollte jedoch eng beobachtet werden, da er vermutlich erneut als Widerstand fungiert.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch

Tagesprognose: abwärts

Wichtige Widerstände

236,62

237,38

243,05

243,15

243,20

243,29

244,04

244,72

249,40 (GAP)

252,50

Wichtige Unterstützungen

223,50 (GAP)

223,03

215,00

213,20

207,70 (GAP)

206,70

