Siemens Prognose & Analyse: Warum Siemens größter DAX Verlierer war – Chartcheck & Ausblick

- Siemens war der größte DAX Verlierer
- Siemens Prognose kurzfristig bärisch
- Kritischer Bereich für Erholung
- Siemens war der größte DAX Verlierer
- Siemens Prognose kurzfristig bärisch
- Kritischer Bereich für Erholung
Die Siemens Aktie lief bis Ende Januar an und über die 200 EUR-Marke und konnte sich über dieser Marke festsetzen. Anfang März wurde das Jahreshoch bei 243,55 EUR formatiert. Nachfolgend stellten sich übergeordnet Gewinnmitnahmen ein, die teilweise einen dynamischen Charakter hatten. Das Jahrestief Anfang April (165,00 EUR) brachte die Käufer wieder zurück in den Markt; das Papier ist wieder über die 200 EUR gelaufen und hat sich über dieser Marke etabliert. Im Tageschart ist erkennbar, dass es bis Ende August sukzessive aufwärts ging.
► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE
✅ Drei Key Takeaways
-
Siemens war der größte DAX Verlierer des Tages mit –8,93 % und fiel dynamisch unter mehrere wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 & SMA50).
-
Siemens Prognose kurzfristig bärisch: Solange der Kurs unter der SMA200 bleibt, sind weitere Abgaben wahrscheinlich – mögliches Zielbereich: 223 EUR.
-
Kritischer Bereich für Erholung: Erst wenn die Aktie wieder über die SMA50 steigt, könnte sich das Chartbild stabilisieren und eine Rückkehr Richtung 243–244 EUR möglich werden.
Siemens Prognose: Siemens größter DAX Verlierer des Tages
Per Xetra-Schluss am gestrigen Handelstag (13.11.2025) notierten 16 Aktien im Plus, während 24 Titel mit Verlusten aus dem Markt gingen. Klarer DAX Verlierer war Siemens, deren Aktienkurs um deutliche 8,93 % einbrach. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens Healthineers (–4,11 %) und Siemens Energy (–3,97 %).
DAX 40 Verlierer – Siemens Aktie im Fokus
Die Siemens Aktie (SIE) verlor per Xetra-Schluss als schwächster Wert im DAX fast neun Prozent. Damit rückt die Frage nach einer aktualisierten Siemens Prognose und dem charttechnischen Gesamtbild in den Mittelpunkt.
Chartcheck – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Siemens-Aktie konnte sich Anfang des Jahres über die wichtige 200-EUR-Marke etablieren. Anfang März wurde das Jahreshoch bei 243,55 EUR erreicht. Danach führten Gewinnmitnahmen zu einer deutlicheren Korrektur, die im April bei 165,00 EUR ihr Jahrestief fand.
In der Folge setzte eine Erholung ein, die den Kurs wieder nachhaltig über 200 EUR führte. Bis Ende August zeigte sich ein sukzessiver Aufwärtstrend. Nach einem moderaten Rücksetzer markierte Siemens ein neues Jahreshoch bei 250,00 EUR, das erneut für Gewinnmitnahmen genutzt wurde.
Zur Wochenmitte erreichte die Aktie sogar ein frisches Hoch bei 252,50 EUR, bevor es gestern zu einem GAP-down kam. Dabei durchbrach der Kurs sowohl die SMA20 (243,29 EUR) als auch die SMA50 (237,38 EUR) und schloss am Tagestief – ein klares Schwächesignal.
Interpretation Tageschart & Siemens Prognose
Die Dynamik der gestrigen Abwärtsbewegung lässt das Tageschart nun neutral erscheinen.
Folgende Szenarien sind denkbar:
1. Fortsetzung der Schwäche (bearish)
-
mögliches Kursziel: SMA200 bei 223,03 EUR
-
ein Schlusskurs unter der SMA200, der zu Wochenbeginn bestätigt wird, könnte das Chartbild bärisch eintrüben
-
in diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis hin zum Jahrestief
2. Intraday-Erholung (bullish)
Kann die Aktie heute den gestrigen Schlusskurs nicht bestätigen, ist eine grüne Tageskerze möglich:
-
wahrscheinliches Erholungsziel: SMA50
-
jedoch: zuletzt tat sich die Aktie sichtbar schwer, diese Linie nachhaltig zurückzuerobern
Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral
Chartcheck – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit Anfang September notiert die Siemens-Aktie unter der SMA20 und SMA50. Erholungen wurden jeweils im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte abverkauft. Die SMA200 (236,62 EUR) fungierte bis Mitte September als stabiler Support.
Nach einer dynamischen Erholung über alle drei Durchschnitte wurde das jüngste Jahreshoch kräftig abverkauft. Der gestrige Handelstag führte erneut zu einem GAP-down unter alle relevanten Durchschnittslinien.
Interpretation 4h-Chart & kurzfristige Siemens Prognose
Das 4h-Chartbild zeigt sich deutlich bärisch:
-
solange der Kurs unter der SMA200 bleibt, sind weitere Abgaben wahrscheinlich
-
mögliches Abwärtsziel: siehe Tageschart (SMA200 / Gap-Zonen)
Erholungen könnten kurzfristig bis zur SMA200 reichen – dieser Bereich sollte jedoch eng beobachtet werden, da er vermutlich erneut als Widerstand fungiert.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Widerstände
-
236,62
-
237,38
-
243,05
-
243,15
-
243,20
-
243,29
-
244,04
-
244,72
-
249,40 (GAP)
-
252,50
Wichtige Unterstützungen
-
223,50 (GAP)
-
223,03
-
215,00
-
213,20
-
207,70 (GAP)
-
206,70
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
DAX Prognose für Dienstag, 18.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: US-Märkte unter Druck nach nervösem Wochenauftakt (18.11.25)
Quantum Computing Aktie: Q3-Ergebnisse überraschen – Umsatzboom & Interesse großer US-Bank
Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 17.11.25 🔴 Überblick für KW 47
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.