DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie - Hoch bei 98,44 EUR abverkauft

Per Xetra Schluss notierten gestern (08.07.2025) 32 Aktien im Plus, 8 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Siemens Energy, die mit einem Abschlag von 2,95 Prozent gehandelt wurden, Fresenius Medical Care gab um 1,45 Prozent nach, Deutsche Börse verbilligten sich um 1,37 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Siemens Energy

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat gestern per Xetra Schluss 2,95 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, das sich Mitte September deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich sukzessive aufwärtsschieben. Rücksetzer im Handelsverlauf haben sich immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 90,29 EUR) stabilisieren und erholen können. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up über die 45 EUR-Marke schieben und hat sich auch über dieser Marke festsetzen können. Von hier aus ging es an und über die 50 EUR-Marke. Die Rücksetzer, Ende Januar, unter die SMA20 wurden direkt zurückgekauft, die Aktie hat es vermocht sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Es ging mit einem GAP up dynamisch in Richtung Norden. Die Aktie konnte bei 60,28 EUR ein Hoch formatieren. Die gesamte Bewegung wurde aber nachfolgend abverkauft. Es ging Ende Januar mit einem GAP down 20 Prozent abwärts. Der Anteilsschein hat den Rücksetzer aber gut verdaut. Dieser wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging nachfolgend, Mitte Februar, an ein neues Hoch bei 64,40 EUR. Die nachfolgende Schwäche drückte die Aktie wieder unter die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 83,79 EUR) bis an die 51 EUR-Marke, an der sich die Aktie dann stabilisieren und erholen konnte. Die Aufwärtsbewegung im März ging zwar erneut über die 60 EUR-Marke, das Papier hat sich aber nicht über dieser Marke etablieren können. In den folgenden Handelswochen dominierte Verkaufsdruck das Kursgeschehen. Die Aktie gab bis fast an die 41 EUR-Marke nach, konnte das offene GAP bei 41,89 EUR schließen und wieder aufwärtslaufen. Im Handelsverlauf gelang es dem Papier wieder über die 55 EUR-Marke zu laufen. Nachdem sich die Aktie im Bereich der SMA20 /SMA50 festgesetzt hat, ging es mit einem GAP up dynamisch aufwärts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es nach dem GAP up kontinuierlich aufwärts ging. Größere Rücksetzer haben sich nicht eingestellt, die Schwäche konnte sich jeweils an der SMA20 stützen und erholen. Es ging von hier aus zu immer neuen Hochs. Das Hoch bei 98,44 EUR wurde abverkauft, allerdings haben sich die Abgaben überschaubar gehalten. Das Wertpapier hat sich im Zuge der Schwäche noch über der SMA20 halten können.

Damit ist das Tageschart noch bullisch zu interpretieren und dies auch unter Berücksichtigung des Rücksetzers. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 110 EUR und übergeordnet die 125 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so haben diese die Perspektive bis an die SMA20 zu laufen. Sollte dieser Support nicht halten, so könnte die SMA50 darunter noch eine Unterstützung bieten. Spätestens hier sollten die Notierungen wieder drehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Die Siemens Energy Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, dass sich die Rücksetzer im April im Bereich der SMA200 (aktuell bei 77,22 EUR) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Das Jahrestief wurde direkt wieder zurückgekauft. Die Erholung führte die Aktie wieder über die SMA50 (aktuell bei 91,26 EUR) / SMA20 (aktuell bei 93,16 EUR). Es ging mit einem GAP up Ende April sukzessive aufwärts. Die Aktie konnte sich immer wieder an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hat diese Durchschnittslinie einmal nicht gehalten, so hat die SMA50 ausreichende Unterstützung geboten. Das Papier notiert aktuell unter der SMA20 aber noch über der SMA50.

Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie kurzfristig stabilisieren und vor allem nachfolgend erholen kann. Diese Erholung sollte direkt über die SMA20 zurückgehen und das Wertpapier sollte sich über dieser Durchschnittslinie festsetzen können. Gelingt dies, so würde es die bullische Interpretation des Charts stützen, wenn sich das Papier wieder zügig aufwärtsschieben kann.

Wird auf der anderen Seite die SMA50 aufgegeben, so würde dies erst dann als kritisch zu interpretieren sein, wenn das Papier den Kontakt zu dieser Linie verliert. Abhängig von der Dynamik der Rücksetzer könnte es wieder in den Bereich der SMA200 gehen, was das Chartbild deutlich eintrüben würde, sollten sich diese Kursmuster einstellen.

Die Siemens Energy Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch / neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände

92,56

93,16

93,69

98,44

105,00

120,00

Unterstützungen

91,26

90,29

89,76

88,06 (GAP)

83,79

86,86 (GAP)

77,22

