KEY TAKEAWAYS Die Aktie notiert aktuell über der SMA20. Trotz des Rücksetzers im Handel gestern kann das Tageschart noch bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Verlierer am 13.08.2025 – Siemens Energy Aktie im Fokus Am Mittwoch, den 13. August 2025, schloss der DAX-Handel mit 29 Gewinnern und 11 Verlierern. Am unteren Ende der DAX-Tabelle stand die Siemens Energy Aktie (WKN: ENER6Y, ISIN: DE000ENRE6Y0, Kürzel: ENR) mit einem Tagesverlust von 4,99 % per Xetra-Schluss – damit war sie der größte DAX Verlierer des Tages. Dahinter folgten MTU mit -1,40 % und Airbus mit -0,87 %. Chartanalyse Siemens Energy Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart ist klar erkennbar, dass die Siemens Energy Aktie seit Mitte September 2024 Kaufinteresse verzeichnen konnte. Nach einem Gap-up im November über die 45-Euro-Marke etablierte sich der Kurs nachhaltig über diesem Niveau und stieg zeitweise über die 50-Euro-Marke.

Besonders markant: Rücksetzer wurden mehrfach an der SMA20 (aktuell 97,35 EUR) aufgefangen. Ein neues Hoch von 98,44 EUR wurde nach einer Juni-Konsolidierung erreicht. Der Kurs liegt aktuell noch über der SMA20, was das Chartbild trotz des jüngsten Rückgangs bullisch erscheinen lässt.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei 108/110 EUR und 125 EUR, während Rücksetzer an der SMA20 oder SMA50 (92,99 EUR) aufgefangen werden sollten, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Chartanalyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Siemens Energy Aktie seit April mehrfach Unterstützung an der SMA200 (90,13 EUR) fand. Stärkere Aufwärtsbewegungen wurden durch GAP-ups begleitet, wobei SMA20 und SMA50 wiederholt als Unterstützungen dienten.

Aktuell liegt die letzte Kerze genau auf der SMA20 (98,88 EUR). Sollte sich der Kurs heute stabilisieren, wäre eine Erholung wahrscheinlich. Bricht die Aktie hingegen unter SMA50 und SMA200, könnte dies das Chartbild deutlich eintrüben. Technische Schlüsselmarken Widerstände: 98,88 / 99,19 / 102,05 / 104,55 / 110,00 EUR

Unterstützungen: 98,10 / 97,35 / 96,89 / 92,99 / 90,13 / 88,06 / 86,71 EUR Fazit:

Die Siemens Energy Aktie ist aktuell zwar der größte DAX Verlierer, zeigt aber im größeren Zeitfenster ein weiterhin bullisches Chartbild. Entscheidend für die nächsten Handelstage wird sein, ob die Unterstützung an der SMA20 hält. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.