KEY TAKEAWAYS Die Aktie notiert aktuell unter der SMA20. Die Tageskerze am Freitag ist von der SMA20 nach Süden gelaufen, hat die SMA50 aber noch nicht erreicht. Sollte der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze an die SMA50 gehen. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Siemens Energy Aktie unter Druck – größter DAX Verlierer am 15.08.2025 Am Freitag, den 15.08.2025, zählte die Siemens Energy Aktie (WKN: ENER6Y, ISIN: DE000ENRE6Y0, Kürzel: ENR) zu den größten DAX Verlierern. Per Xetra-Schluss verlor das Papier 2,57 Prozent und belegte damit den letzten Platz im Leitindex. Ebenfalls schwach zeigten sich Rheinmetall mit minus 2,31 Prozent sowie die Deutsche Bank mit einem Rückgang von 1,03 Prozent. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartanalyse: Siemens Energy Aktie im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Siemens Energy Aktie zeigte seit September 2024 deutliche Kaufimpulse und konnte sich über wichtige Marken hinwegsetzen. Besonders auffällig war der Anstieg über die 45-Euro-Marke im November 2024, gefolgt von einer Rally über 50 EUR. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden mehrfach an der SMA20 aufgefangen. Im Juni 2025 erreichte die Aktie ein Hoch bei 98,44 EUR. Aktuell notiert die Aktie jedoch wieder unterhalb der SMA20 (97,55 EUR) und nähert sich der SMA50 (93,31 EUR). Sollte die Unterstützung nicht halten, droht ein weiterer Test tieferer Marken. Erst ein Anstieg zurück über die SMA20 würde wieder Aufwärtspotenzial eröffnen. Einschätzung Daily: neutral bis bullisch – mit erhöhter Relevanz der SMA20 als Trendmarke. Chartanalyse: Siemens Energy Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart ist erkennbar, dass die Siemens Energy Aktie seit Ende April sukzessive nach oben kletterte. Stabilität boten immer wieder die gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50). Jüngst verlor das Papier jedoch den Halt an der SMA50 und könnte nun bis zur SMA200 bei 90,79 EUR durchgereicht werden. Ein mögliches Szenario wäre eine Gegenbewegung in Richtung der SMA20/SMA50. Sollte ein GAP up über diese Linien gelingen, könnte die Aktie erneut in Richtung Jahreshoch tendieren. Andernfalls droht eine Ausweitung der Schwächephase. Einschätzung 4h-Chart: bärisch – Risiko weiterer Rücksetzer bis zur SMA200. Technische Marken – Siemens Energy Aktie Widerstände: 97,15 | 97,29 | 97,55 | 98,42 | 98,61 | 98,93 | 102,05 | 104,55 | 110,00

Unterstützungen: 93,31 | 92,99 | 90,79 | 88,06 (GAP) | 86,71 | 87,22 Fazit: Siemens Energy Aktie bleibt einer der DAX Verlierer Die Siemens Energy Aktie war am 15.08.2025 der klare DAX Verlierer. Anleger sollten die technische Lage genau beobachten: Während kurzfristig ein Rebound möglich ist, könnte ein Bruch der SMA50 bzw. SMA200 das Chartbild eintrüben. Entscheidend bleibt, ob das Papier erneut Dynamik über die SMA20 aufbauen kann, um das positive Gesamtbild zu bestätigen.

