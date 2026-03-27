DAX Verlierer: Siemens Energy unter Druck - aktuelle Siemens Energy Prognose

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy ist aktuell der größte DAX Verlierer

Kurzfristig angeschlagen, aber Trend intakt

Entscheidende Marke bleibt das GAP bei 156,95 EUR

Zum Xetra-Schluss am 26.03.2026 präsentierte sich der deutsche Leitindex schwach: Nur 10 Werte konnten zulegen, während 30 Aktien mit Abschlägen schlossen. Unter den DAX Verlierern stand Siemens Energy klar im Fokus. Die Aktie von Siemens Energy (ENR) verlor im Tagesverlauf 4,84 Prozent und belegte damit den letzten Platz im Index. Ebenfalls unter Druck standen Zalando (-3,94 Prozent) und Rheinmetall (-3,65 Prozent). ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR ⚡ Key Takeaways Siemens Energy ist aktuell der größte DAX Verlierer , nachdem die Aktie im Tagesverlauf 4,84 Prozent verloren hat und wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten wurden.

, nachdem die Aktie im Tagesverlauf 4,84 Prozent verloren hat und wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten wurden. Kurzfristig angeschlagen, aber Trend intakt: Die Siemens Energy Prognose bleibt übergeordnet bullisch, solange die Unterstützungen im Bereich um 145 EUR halten.

Die Siemens Energy Prognose bleibt übergeordnet bullisch, solange die Unterstützungen im Bereich um 145 EUR halten. Entscheidende Marke bleibt das GAP bei 156,95 EUR: Ein Anstieg darüber würde die Aufwärtsbewegung bestätigen, während ein Scheitern weiteren Abwärtsdruck auslösen kann. Siemens Energy Prognose: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die langfristige Entwicklung der Aktie bleibt trotz der aktuellen Schwäche konstruktiv. Nach einem Hoch bei 110,45 EUR im Oktober kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen bis in den Bereich von 95 EUR. Seit Ende November dominierte jedoch ein stabiler Aufwärtstrend. Das Jahreshoch bei 171,55 EUR wurde zuletzt für deutliche Gewinnmitnahmen genutzt. In der Folge fiel die Aktie unter die Marke von 140 EUR, konnte sich aber wieder in Richtung 160 EUR erholen. Der jüngste Rücksetzer erfolgte mit einem deutlichen GAP nach unten. Wichtige technische Aspekte: Die Aktie fiel zuletzt wieder unter die SMA20 (152,19 EUR) und SMA50 (152,01 EUR)

Beide gleitenden Durchschnitte fungierten zuvor als stabile Unterstützungen

Der jüngste Ausbruch nach oben steht nun auf dem Prüfstand Siemens Energy Prognose (Daily): Bestätigt sich der gestrige Schlusskurs, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Wird das GAP bei 156,95 EUR geschlossen und ein nachhaltiger Ausbruch darüber erreicht, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen Übergeordnete Einschätzung: bullisch YouTube Trading Videos Siemens Energy Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Aktie bewegte sich seit Dezember entlang der SMA20 und SMA50 aufwärts, fiel zuletzt jedoch unter beide Linien. Erst im Bereich der SMA200 (145,06 EUR) konnte eine Stabilisierung erfolgen. Wichtige Punkte: Rückeroberung der SMA50 (150,76 EUR) entscheidend für kurzfristige Stärke

Ein Tagesschluss darüber würde das Chartbild deutlich verbessern

Ein Bruch der SMA20 könnte erneuten Druck in Richtung SMA200 auslösen Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch / neutral Wichtige Kursmarken für die Siemens Energy Aktie Widerstände: 150,76 EUR

152,01 EUR

152,19 EUR

154,14 EUR

156,95 EUR (GAP)

163,65 EUR

165,35 EUR (GAP) Unterstützungen: 149,27 EUR

149,15 EUR

145,06 EUR

144,58 EUR

132,65 EUR (GAP)

128,95 EUR Fazit: Siemens Energy bleibt im Fokus der DAX Verlierer Die Aktie von Siemens Energy steht aktuell im Zentrum der DAX Verlierer, zeigt aber weiterhin ein grundsätzlich konstruktives Chartbild. Kurzfristig entscheidet sich die weitere Richtung an den gleitenden Durchschnitten. Die Siemens Energy Prognose bleibt insgesamt positiv, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden und das jüngste GAP zeitnah geschlossen werden kann. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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