DAX Verlierer: Siemens Energy - Zum Wochenbeginn wieder unter den SMA20

Per Xetra Schluss notierten gestern (20.01.2025) 32 Aktien im Plus, 8 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Siemens Energy, die mit einem Abschlag von 2,65 Prozent gehandelt wurden, Zalando gab um 1,52 Prozent nach, Fresenius Medical Care verbilligte sich ebenfalls um 0,71 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Siemens Energy

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat gestern per Xetra Schluss 2,65 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat. Am Freitag der letzten Handelswoche hat das Papier noch die Liste der Tagesgewinner angeführt.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Das Wertpapier hat sich vom Oktober Tief 2023 bis Ende Mai 2024 deutlich erholen können, der Aktienkurs hat sich gegenüber dem Tief im November gut vervierfacht. Anfang Juni hat das Wertpapier aber etwas Luft abgelesen und ist im Zug der Schwäche wieder in den Bereich der 23,00/ 22,50 EUR gelaufen. Es hat sich zunächst eine Konsolidierung eingestellt, das Wertpapier ist in einer engen Box, unter der SMA20 (aktuell bei 51,18 EUR) seitwärtsgelaufen, konnte diese Linie zwar überwinden, sich aber zunächst nicht überzeugend lösen. Es stellte sich Anfang Juli 2024 wieder Kaufinteresse ein, dass die Aktie bis an die 27,82 EUR brachte. Nachfolgend stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Im Zuge des Rücksetzers ging es wieder an und unter die SMA20. Das Wertpapier konnte sich im Bereich der SMA50 (aktuell bei 48,51 EUR) stabilisieren. Im weiteren Handelsverlauf ging es zwischen der SMA50 und der SMA20 hin und her. Die Schwäche, die sich Anfang August 2024 einstellte, drückte die Aktie deutlich unter die SMA50. Das Wertpapier konnte sich dann, mit einigen Mühen, wieder an und über diese beiden Durchschnittslinien schieben. Mitte September stellte sich deutliches Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte sukzessive aufwärtsschieben. Rücksetzer im Handelsverlauf haben sich immer wieder an der SMA20 stabilisieren und erholen können. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up über die 45 EUR-Marke schieben und hat sich auch über dieser Marke festsetzen können. Von hier aus ging es an und über die 50 EUR-Marke. Die Rücksetzer unter die SMA20 wurden direkt zurückgekauft, die Aktie hat es vermocht sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelstagen und -wochen konnte sich die Aktie im Dunstkreis der SMA20 bzw. der 50 / 52 EUR-Marke festsetzen. Es ist aber bisher nicht gelungen erneut deutlicher über diese Linie zu laufen; es immer mal über und mal unter diese Durchschnittslinie. Die Bewegung am Freitag ging über die SMA20, zum Wochenbeginn ging es wieder unter diese Linie.

Wesentlich wird es in den kommenden Handelstagen sein, dass sich das Papier über der SMA20 schieben und festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Übergeordnetes Anlaufziel auf der Oberseite könnte zunächst das Jahreshoch (55,15 EUR) und dann der Bereich bei 57/59 EUR sein. Ideal wäre, wenn der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt wird und sich somit eine weitere grüne Tageskerze ausbildet. Das würde das bullische Momentum erhöhen.

Kann sich die Aktie aber per Tagesschluss nicht über der SMA20 halten, so ist wesentlich, dass sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann, so wie dies in den letzten Handelswochen gelungen ist. Gelingt dies aber nicht und geht auch der Kontakt verloren, so könnten sich weitere Abgaben in Richtung der SMA50 einstellen.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie ist im Oktober übergeordnet seitwärts gelaufen, konnte sich im November dann sukzessive aufwärtsschieben. Im Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier, sich an der SMA20 (aktuell bei 50,79 EUR) im Rahmen der Aufwärtsbewegung orientiert hat. Wurde diese Durchschnittslinie unterschritten, so hat die SMA50 (aktuell bei 51,22 EUR) darunter für eine weitere Unterstützung geboten. Die Aufwärtsbewegung hat sich bis Anfang Dezember 2024 fortgesetzt. Es ging im Zuge von Gewinnmitnahmen erneut unter die SMA20, wobei die SMA50 übergeordnet wieder gut als Support gehalten hat. Nach der letzten Aufwärtsbewegung ging es wieder zurück an und unter diese beiden Durchschnittslinien.

Der Anteilsschein muss es zunächst schaffen, sich im Dunstkreis dieser Linien zu halten und dann wieder über die SMA50 zu laufen und nachfolgend darüber zu etablieren. Erst wenn sich die Aktie wieder belastbar über der SMA50 festgesetzt hat, könnte es aufwärts an die Anlaufziele gehen, das in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Etabliert sich die Aktie aber unter der SMA20 und geht der Kontakt zu dieser Linie verloren, so würde sich das Chartbild eintrüben. Es könnte dann abwärts an die SMA200 (aktuell bei 45,51 EUR), bzw. an das GAP gehen, (40,50 EUR).

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bullisch / neutral

