Alibaba Prognose 2025: Was die aktuellen Zahlen für die Börse bedeuten

Das Wichtigste in Kürze Umsatzwachstum übertrifft Erwartungen

Rentabilität leidet unter Marketing und Investitionen

Weniger Geld für mehr Wachstum im Vergleich zu US-amerikanischen „Hyperscalern“

Werden KI und Cloud das unterdurchschnittliche Kerngeschäft ausgleichen?

Alibaba gilt seit Jahren als chinesisches Pendant zu Amazon und dominiert den E-Commerce-Sektor. Doch ähnlich wie Amazon wird auch Alibaba zunehmend von Investoren im Kontext von künstlicher Intelligenz (AI) und Cloud-Technologien bewertet. Trotz dieser Verschiebung bleibt das Kerngeschäft weiterhin im Onlinehandel verankert. Die gestern veröffentlichten Ergebnisse sorgten für positive Stimmung an der Börse: Die Alibaba-Aktie stieg vorbörslich um über 4 % an der US-Börse. Vor dem Hintergrund der zuletzt eher negativen Marktstimmung gegenüber Tech- und AI-Unternehmen lohnt sich ein genauer Blick auf die Strategie des Konzerns. Diese spielt eine zentrale Rolle bei der aktuellen Alibaba Prognose sowie der Einschätzung der Lage an der Börse Aktuell. Umsatz übertrifft Erwartungen – positives Signal für Alibaba Prognose Der Umsatz lag mit 247 Milliarden Yuan über den erwarteten 243 Milliarden Yuan. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 5 % im Jahresvergleich sowie einem beeindruckenden „Comparable Sales“-Anstieg von 15 %. Diese Zahlen stützen kurzfristig eine eher positive Alibaba Prognose – allerdings gibt es Schwachpunkte. ► Alibaba WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: BABA Gewinn enttäuscht: EPS und operatives Ergebnis unter Druck Während der Umsatz überraschte, enttäuschte Alibaba beim Gewinn: EPS nur 4,36 gegenüber erwarteten ~5,7

Operatives Ergebnis –85 %

Adjusted EBITDA –78 % Die schwache Profitabilität hat zwei Hauptursachen: 🔹 1. Massive Investitionen in AI Alibaba ist ein zentraler Treiber in Chinas AI-Wettlauf. Die AI-Investitionen stiegen um über 85 %, basierend auf Cashflow-Daten. 🔹 2. Hohe Marketing- und Vertriebsausgaben Alibaba setzt verstärkt auf: aggressive Marketingkampagnen

verbesserte Customer Experience

Subventionen zur Steigerung des Marktanteils Diese Kosten belasten den Gewinn, könnten aber langfristig das Wachstum stützen – ein Faktor, der in viele Alibaba Prognosen einfließt. BABA.US im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Cloud & AI: Der wichtigste Wachstumstreiber für die Alibaba Prognose Ein entscheidender Vorteil gegenüber Amazon zeigt sich im Cloud-Bereich. Die Zahlen sind stark: Cloud Intelligence Umsatz: +34 %

Adjusted EBITA: +35 %

Margen konstant bei 35 % Trotz geringerer Investitionsausgaben wächst Alibabas Cloud-Segment derzeit schneller als Amazon Web Services (AWS) – ein wichtiger Punkt für Anleger, die den AI-Boom nutzen wollen. Allerdings bleibt das Kerngeschäft schwächer: geringere Margen und niedrigere operative Revenues bedeuten, dass Alibaba weniger Puffer hätte, falls die Cloud- und AI-Expansion ins Stocken gerät. Börse Aktuell: Markt reagiert positiv trotz Schwachstellen Trotz der Gewinneinbußen setzen Anleger offenbar Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens. Die Mischung aus Cloud-Wachstum, AI-Fokus und stabilen E-Commerce-Umsätzen sorgt derzeit dafür, dass die Börse Aktuell eher optimistisch auf die Alibaba Aktie blickt. Fazit:

