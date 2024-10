DAX Verlierer: Siemens Energy - Zum Wochenschluss in einer langen roten Kerze unter die EMAs

Freitag (05.09.2024) standen per Xetra Schluss 7 Aktien auf der Gewinnerseite, 33 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Siemens Energy mit einem Abschlag von 6,62 Prozent den letzten Platz. Münchner Rück gab um 3,39 Prozent nach, Continental verbilligten sich um 3,41 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Siemens Energy

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat am Freitag um 6,62 Prozent nachgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust* ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Das Papier hat sich vom Oktober Tief 2023 bis Ende Mai deutlich erholen können, der Aktienkurs hat sich gegenüber dem Tief im November gut vervierfacht. Anfang Juni hat das Wertpapier aber etwas Luft abgelesen und ist im Zug der Schwäche wieder in den Bereich der 23,00/ 22,50 EUR gelaufen. Es hat sich zunächst eine Konsolidierung eingestellt, das Wertpapier ist in einer engen Box, unter der SMA20 (aktuell bei 25,19 EUR) seitwärtsgelaufen, konnte diese Linie zwar überwinden, sich aber zunächst nicht überzeugend lösen. Es stellte sich Anfang Juli wieder Kaufinteresse ein, dass die Aktie an das Jahreshoch bei 27,87 EUR brachte. Nachfolgend stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Im Zuge des Rücksetzers ging es wieder an und unter die SMA20. Das Wertpapier konnte sich im Bereich der SMA50 (aktuell bei 25,46 EUR) stabilisieren. Es ging nachfolgend zwischen der SMA50 und der SMA20 hin und her. Im Zuge von Schwäche ging es Anfang August deutlich unter die SMA50. Das Wertpapier konnte sich dann, mit einigen Mühen, wieder an und über diese beiden Durchschnittslinien schieben und im Dunstkreis dieser beiden Linien seitwärtslaufen. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche ging es in einer langen roten Kerze wieder unter diese beiden Durchschnittslinien.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tagschart etwas eingetrübt. Wesentlich wird sein, ob es die Aktie es schafft, den Tagesschluss von Freitag nicht zu bestätigen. Stellt sich dies ein, so würde es im Zuge einer grünen Tageskerze wieder aufwärtsgehen. Ideal wäre eine Bewegung direkt zurück an die SMA20 / SMA50. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst wieder, wenn sich das Wertpapier verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat.

Setzt sich die Schwäche aber zu Wochenbeginn weiter fort, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbares Anlaufziel könnte zunächst das August Tief sein. Hält diese Marke nicht, so könnte übergeordnet das GAP (20,17 EUR) geschlossen werden.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily Siemens Energy - Prognose: bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie ist im August übergeordnet seitwärts gelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier, nach dem Rücksetzer Anfang August, wieder etwas aufwärtslaufen konnte, aber lange für die Konsolidierung gebraucht hat. Da alle drei Durchschnittslinien eng zusammenliegen, war ein überwinden in der Tat nicht einfach. Die Bewegung über die SMA20 (aktuell bei 25,62 EUR) ist zunächst gelungen, die Anziehungskraft der SMA20 war dann so groß, dass es nicht nur unter diese Durchschnittslinie, sondern auch unter die SMA50 (aktuell bei 25,36 EUR) bzw. die SMA200 (aktuell bei 25,05 EUR) ging unter der sich das Papier am Freitag der letzten Handelswoche dann auch festgesetzt hat.

Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange ist denkbar, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA200 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen alles andere als einfach zu überwinden gewesen ist. Wird diese Linie im Zuge von Erholungen angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob es über diese Linie und vor allem nachfolgend auch über die SMA50 / SMA20 geht.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H Siemens Energy - Prognose: bärisch

