KEY TAKEAWAYS Sollten die SMA50 und die SMA20 weiterhin eine starke Anziehungskraft auf die Aktie haben, so könnten sich in den kommenden Handelstagen Erholungen einstellen, die das Papier wieder zurück in den Dunstkreis dieser Linien führen könnten. ► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL DAX Verlierer am 25.09.2025 – Siemens Healthineers Aktie im Fokus Im gestrigen Handel (25.09.2025) notierten per Xetra-Schluss 14 Aktien im Plus, während 26 DAX-Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Am Ende der Gewinner-/Verliererliste stand die Siemens Healthineers Aktie, die mit einem Minus von 3,64 % den größten Tagesverlust im DAX verzeichnete. Damit war Siemens Healthineers der klare DAX Verlierer des Tages, noch vor adidas (-2,57 %) und Daimler Truck Holding (-2,44 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartanalyse Siemens Healthineers Aktie – Daily Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Siemens Healthineers Aktie hat seit ihrem Jahreshoch im Februar bei 58,30 EUR deutlich an Wert verloren. Nach einem dynamischen Rücksetzer im April auf das Jahrestief bei 41,24 EUR konnte sich das Papier nur kurzzeitig erholen, ohne die wichtige 50-EUR-Marke nachhaltig zurückzuerobern. Ende Juli gelang ein Fehlausbruch knapp über 50 EUR, der jedoch sofort abverkauft wurde.

Im gestrigen Handel kam es zu einem Gap-Down unter 45 EUR, womit die SMA50 (47,08 EUR) und SMA20 (46,19 EUR) klar unterschritten wurden. Das Chartbild bleibt damit angeschlagen. Sollten SMA20 und SMA50 weiterhin Anziehungskraft entfalten, könnte es kurzfristig zu einer technischen Erholung kommen. Bleibt der Druck jedoch hoch, rückt das Jahrestief erneut in den Fokus. Einschätzung Daily: bärisch Chartanalyse Siemens Healthineers Aktie – 4h Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich, dass der Juli-Ausbruch über die SMA200 (47,04 EUR) ebenfalls keinen nachhaltigen Trendwechsel einleiten konnte. Nach längerer Seitwärtsphase folgte der gestrige Abverkauf, der nur teilweise zurückgekauft wurde. Potenzial nach oben: kurzfristige Erholung bis zum offenen Gap bei 46,44 EUR.

Scheitert die Entlastungsbewegung, droht ein Rücksetzer bis an das Jahrestief bei 41,24 EUR. Einschätzung 4h Chart: bärisch

Tagesprognose: kurzfristig aufwärts Technische Marken für die Siemens Healthineers Aktie Widerstände: 45,64 | 46,44 (Gap) | 46,54 | 46,71 | 47,04 | 47,19 | 47,22 | 48,90 | 50,00

Unterstützungen: 43,46 | 41,24 | 40,29 Fazit: Siemens Healthineers als größter DAX Verlierer Die Siemens Healthineers Aktie war der deutliche DAX Verlierer am 25.09.2025. Technisch betrachtet bleibt das Bild angeschlagen, die mittelfristige Prognose ist bärisch. Nur eine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 und SMA20 könnte die Lage etwas entspannen. Anleger sollten die Unterstützungszonen im Auge behalten – insbesondere das Jahrestief bei 41,24 EUR.

