Symrise Prognose: DAX Verlierer vom 10.11.2025 – Aktuelle Chartanalyse & Ausblick

Im Chart ist erkennbar, dass die Symrise Aktie seit Ende letzten Jahres sukzessive abwärts gelaufen ist. Es stellten sich zwar Anfang April moderate Erholungen ein, die die Aktie wieder über die 100 EUR-Marke gebracht haben. Das Hoch Anfang Juni haben Anleger genutzt sich von dem Papier zu trennen. Was folgte war eine weitere ausgeprägte Schwäche, die das Papier bis Ende September an die 72 EUR-Marke gebracht hat. Das Wertpapier konnte sich nachfolgend deutlicher erholen, allerdings war dies nur ein Strohfeuer. Es ging mit einem GAP down in den letzten Handelstagen wieder abwärts an und unter die 72 EUR-Marke.

► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1

✅ Drei Key Takeaways

Symrise war am 10.11.2025 größter DAX Verlierer

Die Aktie verlor per Xetra-Schluss 1,00 % und setzte damit ihren Abwärtstrend fort – schwächster Wert im DAX.

Technisches Bild bleibt bärisch

Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiert Symrise unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 & SMA50). Solange diese Marken nicht überschritten werden, überwiegt die Abwärtsgefahr.

Wichtige Kursmarken im Fokus

Unterstützung liegt bei 70,90 EUR, darunter droht ein Test der 66,40 EUR-Zone. Erst oberhalb von 76 EUR könnte die Aktie kurzfristig Stabilisierungspotenzial entwickeln.

Am Montag, den 10. November 2025, schloss der DAX gemischt: 24 Aktien lagen im Plus, 16 im Minus. Symrise (SY1) belegte mit einem Minus von 1,00 % den letzten Platz im DAX und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Auch Scout24 (-0,86 %) und Beiersdorf (-0,81 %) mussten Verluste hinnehmen.

Chartanalyse & Prognose für die Symrise Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025.

Die Symrise Prognose bleibt aktuell bärisch. Der Blick auf den Tageschart (Daily) zeigt einen klaren Abwärtstrend seit Ende letzten Jahres. Zwar kam es im April zu einer kurzfristigen Erholung über die Marke von 100 EUR, doch das Juni-Hoch wurde rasch abverkauft. Anschließend fiel die Aktie bis Ende September auf rund 72 EUR.

Nach einer kurzen Erholung drehte der Kurs erneut nach unten – begleitet von einem Gap Down, das den Kurs wieder unter die 72 EUR-Marke drückte. Derzeit notiert die Aktie unterhalb der SMA20 (76,02 EUR) und der SMA50 (76,98 EUR) – ein klares Schwächesignal.

Technische Einschätzung im Tageschart

Trend: Bärisch

Wichtige Unterstützungen: 70,90 EUR / 66,40 EUR / 60,52 EUR

Widerstände: 75,81 EUR / 76,02 EUR / 76,98 EUR / 78,14 EUR

Prognose: Abwärtsgerichtet

Solange die Symrise Aktie unter der SMA20 bleibt, droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA50 könnte ein bullisches Signal liefern.

Symrise Prognose im 4-Stunden-Chart (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025.

Auch die kurzfristige Perspektive bestätigt die Schwäche. Nach einem Anstieg über SMA20, SMA50 und SMA200 im Oktober folgte ein GAP Down, das die Aktie wieder deutlich unter die Durchschnittslinien drückte. Aktuell pendelt der Kurs um die SMA20 bei 71,81 EUR, ohne sich darüber festzusetzen.

Technische Einschätzung im 4h-Chart

Trend: Bärisch

Mögliche Anlaufziele: 66,40 EUR / 60,52 EUR

Kaufsignal erst bei: Überwindung der SMA50 (75,81 EUR) mit Volumen

Damit bleibt auch die kurzfristige Symrise Prognose negativ. Nur ein klarer Ausbruch über die genannten Durchschnittslinien könnte ein Ende der Schwächephase signalisieren.

Fazit: Symrise bleibt DAX Verlierer – Trend zeigt weiter nach unten

Die Symrise Aktie zählt derzeit zu den schwächsten DAX-Werten. Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart dominiert der Abwärtstrend. Solange der Kurs unter 76 EUR bleibt, überwiegen die Risiken. Ein Bruch der Unterstützung bei 70,90 EUR könnte weiteres Abwärtspotenzial bis 66 EUR freisetzen.

Anleger sollten die Symrise Prognose in den kommenden Tagen genau beobachten – insbesondere, ob sich eine Stabilisierung oberhalb der SMA20 abzeichnet oder ob sich die Rolle als DAX Verlierer fortsetzt.

