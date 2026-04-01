DAX Verlierer: Symrise mit größtem Tagesverlust - Symrise Prognose und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze Symrise aktuell größter DAX Verlierer

Gemischte Symrise Prognose

Entscheidende Marken im Fokus

Per Xetra-Schluss vom 31.03.2026 notierten 34 Aktien im Plus, während lediglich 6 Werte Verluste verzeichneten. Zu den auffälligsten DAX Verlierern zählten Symrise mit -0,78 Prozent, Deutsche Telekom mit -0,73 Prozent sowie Henkel VZ mit -0,49 Prozent. Die Symrise Aktie (SY1) war damit der größte DAX Verlierer des Tages und steht aktuell verstärkt im Fokus der Marktteilnehmer. ► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1 ⚡ Key Takeaways Symrise aktuell größter DAX Verlierer: Mit -0,78 Prozent führte die Aktie die Liste der schwächsten Werte an und steht kurzfristig unter Druck.

Mit -0,78 Prozent führte die Aktie die Liste der schwächsten Werte an und steht kurzfristig unter Druck. Gemischte Symrise Prognose: Während das Tageschart neutral bleibt und Rücksetzer möglich sind, signalisiert der 4h-Chart weiterhin bullische Tendenzen.

Während das Tageschart neutral bleibt und Rücksetzer möglich sind, signalisiert der 4h-Chart weiterhin bullische Tendenzen. Entscheidende Marken im Fokus: Die SMA20 und SMA200 sind richtungsweisend - Bruch nach unten erhöht Abwärtsrisiken, Stabilisierung darüber eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial. Symrise Prognose: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Jahreshoch im Juni 2025 bei 105,80 EUR markierte den Beginn einer deutlichen Abwärtsbewegung. Bis Ende September fiel die Aktie auf rund 72 EUR zurück. Eine anschließende Erholung erwies sich als nicht nachhaltig, sodass die Kurse erneut unter die Marke von 70 EUR rutschten. Erst im Dezember 2025 konnte ein Boden ausgebildet werden. Der nachhaltige Anstieg über 70 EUR gelang Mitte Januar. Seitdem bewegt sich die Aktie in einer Seitwärtsphase. Zuletzt konnte sich die Aktie zwischenzeitlich über die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 (71,79 EUR) und SMA50 (73,18 EUR) schieben, fiel jedoch im Zuge von Rücksetzern wieder darunter. In den vergangenen zwei Wochen gelang erneut ein Anstieg über beide Linien. Der letzte Tagesschluss erfolgte im Bereich der SMA50, wobei der Kerzenkörper oberhalb dieser Linie lag, die Lunte jedoch leicht darunter reichte. Symrise Prognose (Daily) Bestätigung der aktuellen Schwäche: Rückfall in Richtung SMA20 möglich

Bruch der SMA20: erhöhtes Risiko eines Tests des Dezember-Tiefs

Bullishes Szenario: Anstieg in Richtung SMA200 (77,03 EUR) Einschätzung: neutral YouTube Trading Videos Symrise Prognose: 4-Stunden-Chart zeigt Stärke Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich eine stabilere Entwicklung. Nach dem Dezember-Tief konnte die Aktie alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) überwinden. Ein Anstieg bis 79,18 EUR wurde für Gewinnmitnahmen genutzt, wobei die SMA200 mehrfach als Unterstützung diente. Nach einem kurzfristigen Rücksetzer unter diese Linie konnte sich die Aktie zuletzt wieder darüber etablieren. Symrise Prognose (4h Chart) Weiterer Aufwärtstrend möglich bei Abstand zur SMA200

Zielbereich: erneuter Test des Jahreshochs

Unterstützungen: SMA200, SMA50 und SMA20 liegen eng beieinander

Schwäche erst bei nachhaltigem Bruch unter SMA20 Einschätzung: bullisch Tagesprognose Symrise Aktie Kurzfristig ergibt sich aus der aktuellen Struktur eine leicht positive Tendenz. Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken der Symrise Aktie Widerstände: 73,27 EUR

77,03 EUR

77,82 EUR

79,74 EUR (GAP)

80,02 EUR

82,26 EUR Unterstützungen: 73,18 EUR

72,47 EUR

72,34 EUR

72,16 EUR

72,06 EUR (GAP)

71,83 EUR

71,79 EUR

71,67 EUR

71,58 EUR

69,82 EUR

68,08 EUR

67,76 EUR Fazit: DAX Verlierer mit kurzfristiger Chance Als aktueller DAX Verlierer zeigt die Symrise Aktie kurzfristige Schwäche, bleibt jedoch im übergeordneten Bild stabil. Die Symrise Prognose deutet darauf hin, dass bei Verteidigung der Unterstützungen weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Ein Bruch wichtiger Durchschnittslinien könnte das Bild jedoch schnell eintrüben. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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