DAX Verlierer: Vonovia Aktie stürzt trotz neuer Allzeithochs im DAX ab

Per Xetra Schluss notierten gestern (05.03.2025) 31 Aktien im Plus, 9 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Vonovia, die mit einem Abschlag von 6,70 Prozent gehandelt wurden, Deutsche Telekom gab um 3,33 Prozent nach, Symrise verbilligten sich um 3,21 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Vonovia ► Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 | WKN: A1ML7J | Ticker: VNA.DE

Die Vonovia Aktie (VNA) hat gestern per Xetra Schluss 6,70 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie ist vom Hoch (30,16 EUR) Mitte Mai 2024 zunächst zurückgefallen, konnte sich im Juni aber im Bereich der 26 EUR stabilisieren. Das Papier lief einige Wochen in einer engen Box seitwärts weiter. Die Notierungen zogen im weiteren Handelsverlauf dann wieder an. Im Juli stellte sich wieder Kaufdruck ein, der die Aktie zunächst zurück in den Bereich der 29,00 / 29,50 EUR brachte. Weiteres Kaufinteresse schob die Aktie zunächst moderat, in den in den folgenden Handelstagen dynamisch nach Norden. Vonovia konnte im Zuge dessen ein Hoch (31,54 EUR) formatieren, das aber nachfolgend abverkauft wurde. Die Verluste haben sich in Grenzen gehalten und diese konnten rasch wieder kompensiert werden. Nach einem kleineren Rücksetzer hat die Aktie, Anfang Oktober, ein neues Jahreshoch (33,85 EUR) formatiert. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es stellten sich zwar moderate Entlastungsbewegungen ein, diese hatten aber keine Substanz. Bis Mitte November dominierte Kaufzurückhaltung das Kursgeschehen. Es gelang Mitte November zwar eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, aber auch dieser wurde direkt wieder abverkauft. Nachdem das Wertpapier Mitte Januar bis 26,93 EUR zurückgesetzt hatte, konnte sich das Papier wieder etwas erholen und in den Bereich der 30 EUR zurücklaufen, dort aber nicht festsetzen. In den letzten beiden Handelswochen ging es übergeordnet seitwärts weiter.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 29,63 EUR) bis Ende letzten Jahres ein guter Support gewesen ist. Rücksetzer konnten sich jeweils an oder im Dunstkreis dieser Linie erholen. Diese Durchschnittslinie wurde aber im Januar aufgegeben. Das Papier setzte deutlicher zurück, konnte sich aber nachfolgend wieder etwas erholen. Die Erholung hat zunächst die SMA20 (aktuell bei 29,30 EUR) behindert, an der es einige Tage lang nicht richtig aufwärts ging. Es gelang der Move an und über die SMA200 / SMA50 (aktuell bei 28,93 EUR). Diese beiden Linien lagen eng zusammen. Es ist gut erkennbar, dass die Aktie Probleme hatte weiterzulaufen. In den vergangenen Monaten war die SMA200 zu einen eine gute Unterstützung, beim letzten Ausbruch war diese Linie ein hartes Brett sein. Dies lässt sich aus dem Tageschart gut herauslesen. Zwar gelang der Ausbruch über diese beiden Linien mit einem dynamischen Impuls, der Anteilsschein hat es nicht geschafft, sich über diesen beiden Linien festzusetzen. Im weiteren Handelsverlauf hat die Aktien wieder unter die SMA200 / SMA50 zurückgesetzt und damit einen weiteren Fehlausbruch abgebildet. Im Handel gestern ging es mit einem GAP down deutlich unter die SMA50.

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt. Wir hatten beim letzten Update der Aktie auf die bärischen Tendenzen hingewiesen, die sich auch eingestellt haben. Die Aktie hat gestern unser Anlaufziel aus dem letzten Update auf der Unterseite bei 27 EUR erreicht. Solange das Papier unter der SMA50 notiert, solange ist vorstellbar, dass sich die Schwäche übergeordnet weiter fortsetzen könnte. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es weiter abwärts an unser nächstes Anlaufziel bei 24,25 EUR gehen könnte.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA50 gehen. Selbst wenn es das Papier es schafft, sich über diese Linie zu schieben, so gilt es auch die SMA20 als auch die SMA200 zu überwinden. Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, ein Überwinden bedarf in unseren Augen Dynamik und Momentum. Ob sich dies in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Das Papier hat sich in der zweiten Novemberhälfte wieder an und knapp über die SMA200 (aktuell bei 29,47 EUR) schieben können. Es ist gut erkennbar, dass er Aktie zwar über diese Durchschnittslinie gelaufen ist, es aber nicht geschafft hat, sich auch darüber zu etablieren. Ab Mitte Dezember bis Mitte Januar dominierte wieder Schwäche das Kursgeschehen. Das Papier rutschte im Zuge dessen wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Erst ab Mitte Januar konnte sich die Aktie wieder erholen. Es ging mit einiger Mühe über die SMA50 (aktuell bei 29,13 EUR) und nachfolgend auch über die SMA20 (aktuell bei 29,20 EUR). Die Bewegung ging bis an und über die SMA200. Im weiteren Handelsverlauf wurden zunächst alle drei Durchschnittslinien aufgegeben, konnten aber nachfolgend wieder zurückerobert werden. Aber auch diese Bewegung hat es nicht geschafft, die Aktie verbindlich über der SMA200 zu etablieren. Im Handel gestern wurden alle Durchschnittslinien wieder aufgegeben.

Damit hat sich das Chartbild wieder bärisch eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die das Anlaufziel erreichen könnte, das in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Das Papier muss sich, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben, zunächst über die SMA50 / SMA20 schieben. Wird die SMA200 angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob es das Wertpapier es schafft, auch diese Linie zu nehmen. Sollte es die Aktie es schaffen, sich wieder über die SMA200 zu schieben, so wäre das Chartbild erst dann bullisch zu interpretieren, wenn es dem Papier gelingt sich rasch und vor allem verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Es bleibt somit abzuwarten, ob die Aktie in den kommenden Handelstagen die Kraft hat diese Kursmuster abzubilden.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

SO SEHEN SIEGER AUS!