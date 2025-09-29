DAX Verlierer: Zalando Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Am Freitag notierte der DAX insgesamt stabil, doch einige Werte mussten deutliche Abgaben hinnehmen. Ganz vorne bei den DAX Verlierern stand die Zalando Aktie, die um –2,37 % nachgab. Anleger stellen sich die Frage: Welche Faktoren belasten Zalando aktuell und wie sieht die kurzfristige Prognose für den DAX heute aus? ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL ✅ Drei Key Takeaways 📊 Zalando als größter DAX Verlierer Kursrückgang am Freitag: –2,37 %

Daimler Truck: –1,91 % , Infineon: –1,56 % ebenfalls im Minus

Zalando damit schwächster Wert im DAX 📉 Chartanalyse Zalando Aktie Jahreshoch im Februar bei 39,98 EUR , danach deutlicher Abverkauf

Wichtige Unterstützungen im Bereich 23–26 EUR

SMA50 (25,21 EUR) & SMA200 (30,33 EUR) entscheidend für neue Stabilisierung 🔮 DAX heute – Prognose & Ausblick Übergeordnetes Bild: neutral bis leicht abwärts

Tagesprognose: weiter abwärtsgerichtet , sofern Zalando unter SMA20 (25,61 EUR) bleibt

📊 Fundamentaldaten Zalando Aktie (Stand September 2025) Kennzahl Wert Tagesverlust –2,37 % Jahreshoch 39,98 EUR (Februar) Unterstützungen 23–26 EUR SMA50 25,21 EUR SMA200 30,33 EUR Prognose neutral bis abwärts Zalando Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: 🧠 Fazit: DAX Verlierer im Blick – Zalando Aktie schwächelt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Zalando Aktie bleibt einer der größten DAX Verlierer und zeigt charttechnisch ein angeschlagenes Bild. Für den DAX heute bedeutet das, dass einzelne Werte die Stimmung belasten können, auch wenn der Index insgesamt stabil wirkt. Erst oberhalb von 30 EUR könnte sich bei Zalando wieder ein nachhaltiger Aufwärtstrend etablieren. Bis dahin bleibt Vorsicht geboten.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

