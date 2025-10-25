Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 44/2025 zum Goldpreis

Gold hat seinen Run zum Wochenbeginn der zurückliegenden Börsenweoche beendet. Nachdem das neue Allzeithoch formatiert war, stellten sich deutliche Gewinnmitnahmen ein. Es ging dynamisch abwärts.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Lunten von zwei der letzten drei Tageskerzen, jeweils auf der SMA20 (aktuell bei 4.054,6 US-Dollar) aufgesetzt haben. In diesem Bereich sind wieder Käufer in den Markt gekommen. Nach wie vor notiert das Edelmetall über dieser Durchschnittslinie.

Trotz des Rücksetzers in der abgelaufenen Handelswoche hat der Goldpreis nach wie vor alle Chancen wieder aufwärtszulaufen an neue Hochs zu laufen. Solange sich das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange besteht die Möglichkeit, dass sich neue Hochs ausbilden könnten.



Aktuelle Gold Analyse am 25.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Rückblick (20.10.2025 – 24.10.2025)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.240,0 US-Dollar und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Nach acht Wochen Kursgewinnen setzte in der Vorwoche erstmals ein Wochenverlust ein. Die Handelsspanne lag über dem Jahresdurchschnitt – ein Zeichen für hohe Marktvolatilität.

Unsere Prognose der Vorwoche ging mit unserer Überschrift voll auf: Neues Allzeithoch wurde getestet. Die Rücksetzer im Verlauf der Handelswoche waren allerdings weitaus größer als von uns prognostiziert:

Nach Überschreiten der Marke von 4.333,0 US-Dollar wurde das prognostizierte maximale Anlaufziel bei 4.336,4 US-Dollar nicht nur erreicht, sondern auch überschritten. Später folgte eine Korrektur unter 4.133,0 US-Dollar. Gold beendete die Woche bei 4.103,9 US-Dollar.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

📊 Wichtige Gold Widerstände und Unterstützungen

Wichtige Gold-Widerstände:

4.104,5 – 4.161,2 – 4.192,5 – 4.273,2 – 4.316,9 US-Dollar

Relevante Gold-Unterstützungen:

4.099,7 – 4.054,6 – 4.004,8 – 3.946,7 – 3.874,2 – 3.819,5 US-Dollar

Intraday-Marken: 4.229 / 3.960

Tagesschlussmarken: 4.405 / 3.800

Diese Marken bilden den Rahmen der kurzfristigen und mittelfristigen Goldpreis Prognose.



📈 Gold Chartcheck – Daily & 4h Chart

Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem neuen Allzeithoch kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die SMA20 (aktuell 4.054,6 USD) fungierte mehrfach als Unterstützung. Solange der Goldpreis über dieser Linie notiert, bleibt das Chartbild bullisch.

Ein Rücksetzer unter die SMA20 könnte einen Test des 23,6 %-Retracements auslösen. Erst ein Schlusskurs unter diesem Niveau würde das Chartbild eintrüben.

➡️ Gold Prognose (Tageschart): bullisch



4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold fiel unter SMA20 (4.104,5 USD) und SMA50 (4.193,9 USD). Beide Linien bieten derzeit Widerstand. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde den Weg für neue Hochs öffnen.

Bleibt der Kurs jedoch unter der SMA20, sind weitere Rücksetzer bis zur SMA200 (3.906,1 USD) denkbar.

➡️ Kurzfristige Gold Analyse (4h): neutral



🧭 Goldpreis Prognose KW 44/2025 – Tendenz & Szenarien

Übergeordnete Erwartung: seitwärts bis leicht abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %

Fazit:

Gold muss per Tagesschluss über der SMA20 bleiben, um Chancen auf neue Jahreshochs zu bewahren. Ein Rückfall unter das 23,6 %-Retracement würde das Chartbild eintrüben und Abwärtspotenzial eröffnen.

Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Hält sich der Goldpreis über 4.103,9 USD, sind Anstiege bis 4.149,9 USD und darüber hinaus möglich – Zielbereiche bis 4.190,5 USD.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Fällt Gold unter 4.103,9 USD, könnten Kursziele bis 3.996,1 USD erreicht werden.



💡 Zusammenfassung – Gold Prognose & Analyse KW 44/2025

Die aktuelle Gold Prognose zeigt ein schwankendes, aber technisch stabiles Bild. Trotz kurzfristiger Korrekturen bleibt der übergeordnete Trend bullisch, solange der Goldpreis über der SMA20 notiert. Trader sollten in KW 44/2025 besonders auf die Marken 4.104 USD (Unterstützung) und 4.193 USD (Widerstand) achten.

❓ FAQ – Häufige Fragen zur Gold Prognose & Gold Analyse KW 44/2025

🟡 1. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für KW 44/2025?

Die Gold Prognose für die Kalenderwoche 44/2025 zeigt eine leicht seitwärts bis abwärts gerichtete Tendenz. Nach einem neuen Allzeithoch Anfang Oktober konsolidiert der Goldpreis derzeit. Solange sich Gold über der SMA20 hält, bleibt der übergeordnete Trend bullisch. Ein Rückfall unter 4.054 USD könnte jedoch kurzfristig Druck aufbauen.

🟡 2. Welche Chartmarken sind laut Gold Analyse aktuell entscheidend?

Laut aktueller Gold Analyse liegen die wichtigsten Unterstützungen bei 4.099,7 und 4.054,6 USD.

Wichtige Widerstände befinden sich bei 4.192,5 und 4.273,2 USD.

Diese Marken sind entscheidend, um die weitere Entwicklung des Goldpreises zu bestimmen.

🟡 3. Warum ist der Goldpreis zuletzt gefallen?

Der Goldpreis fiel zuletzt aufgrund von Gewinnmitnahmen nach dem neuen Allzeithoch über 4.330 USD. Zusätzlich beeinflussten technische Faktoren wie der Bruch der SMA20 und kurzfristige Risikoaversion im Markt die Bewegung. Trotz der Korrektur bleibt die Gold Prognose mittelfristig stabil.

🟡 4. Wie sieht die Gold Prognose für die nächsten Wochen aus?

Die mittelfristige Gold Prognose bleibt positiv, solange der Kurs oberhalb der SMA20 (ca. 4.054 USD) notiert. Sollte sich Gold wieder über die SMA50 (4.193 USD) etablieren, sind neue Höchststände möglich. Ein nachhaltiger Bruch unter die 4.000-USD-Marke würde das Bild eintrüben.

🟡 5. Wie beeinflussen Zinsen und Inflation den Goldpreis?

Zinsen und Inflation spielen eine zentrale Rolle für den Goldpreis. Steigende Zinsen machen zinstragende Anlagen attraktiver, was oft zu kurzfristigem Druck auf Gold führt. Bei anhaltend hoher Inflation bleibt Gold jedoch eine gefragte Wertaufbewahrung. Dies fließt direkt in jede fundierte Gold Analyse und Prognose ein.

🟡 6. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen?

Das hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Laut aktueller Gold Prognose zeigt sich das Chartbild stabil über der SMA20. Wer langfristig investiert, könnte Rücksetzer in Richtung 4.000 USD für Einstiege nutzen. Trader sollten auf einen Ausbruch über 4.193 USD achten.

🟡 7. Welche Faktoren sprechen derzeit für einen steigenden Goldpreis?

Mehrere Faktoren unterstützen einen steigenden Goldpreis: geopolitische Unsicherheiten, Inflationsängste und eine mögliche Zinspause der Notenbanken. Hinzu kommt die technische Stärke oberhalb wichtiger Durchschnittslinien – ein zentraler Punkt in der aktuellen Gold Analyse.