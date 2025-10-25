Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Gold, Nasdaq 100, USDJPY

- Fed und BoJ im Fokus
- Fed und BoJ im Fokus
- Tech-Giganten berichten
- Gold zwischen Zinsfantasie und Geopolitik
📊 Börse aktuell: Drei Märkte im Fokus – Gold, Nasdaq 100 & USD/JPY vor entscheidender Woche
💬 Einleitung
Die vergangene Handelswoche brachte spürbare Bewegung an den internationalen Finanzmärkten.
Während Gold die erste nennenswerte Korrektur seit Monaten verzeichnete, legte der Ölpreis nach den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölunternehmen kräftig zu. Gleichzeitig sorgten die verzögert veröffentlichten US-Inflationsdaten und die ersten gemischten Quartalszahlen der Tech-Giganten für gemischte Marktreaktionen.
Die kommenden Tage versprechen jedoch noch mehr Dynamik. Anleger blicken gespannt auf:
-
die Zinsentscheidungen der Fed und der Bank of Japan,
-
ein mögliches Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping,
-
sowie auf die Ergebnisse der verbleibenden „Magnificent 7“-Aktien.
Im Mittelpunkt stehen daher diese drei Märkte: USD/JPY, Nasdaq 100 und GOLD.
🔑 Key Takeaways
1️⃣ Fed und BoJ im Fokus – Zinsentscheidungen könnten Währungen und Aktien massiv beeinflussen.
2️⃣ Tech-Giganten berichten – Quartalszahlen von Apple, Microsoft und Meta entscheiden über die Marktstimmung.
3️⃣ Gold zwischen Zinsfantasie und Geopolitik – Fed-Kommunikation und Trump-Xi-Treffen könnten den Trend drehen.
💱 USD/JPY – Zentralbanken bestimmen die Richtung 🇯🇵🇺🇸
Die Ernennung von Sanae Takaichi zur neuen japanischen Premierministerin sorgte für eine deutliche Yen-Schwäche.
Ihre Pläne für konjunkturelle Stimuli und höhere Staatsausgaben belasten die Währung zusätzlich.
Damit ist der USD/JPY-Kurs anfällig für eine weitere Aufwertung – möglicherweise auf Niveaus, die zuletzt Anfang des Jahres erreicht wurden.
📅 Wichtige Termine:
-
Mittwochabend: Zinsentscheidung der Federal Reserve – erwartet wird ein weiterer Zinsschnitt, allerdings mit leicht hawkischem Ton.
-
Donnerstagmorgen (asiatische Sitzung): Bank of Japan dürfte ihre Zinsen unverändert lassen – ein Schritt, der den Dollar weiter stützen könnte.
➡️ Sollte die BoJ jedoch Signale für eine Zinsanhebung im Dezember senden, wäre eine scharfe Gegenbewegung denkbar.
💻 Nasdaq 100 – Tech-Woche mit Signalwirkung 📈
Der Nasdaq 100 (US100) steht vor einer entscheidenden Woche. Neben der Fed-Sitzung rücken die Quartalszahlen der US-Techriesen ins Zentrum der Aufmerksamkeit:
📊 Diese Woche im Fokus:
-
Dienstag/Mittwoch: Ergebnisse von Caterpillar, Boeing und Verizon
-
Mittwoch nachbörslich: Microsoft, Alphabet, Meta
-
Donnerstag: Apple & Amazon (nachbörslich) sowie Eli Lilly & Mastercard (vorbörslich)
Außerdem wird für Donnerstag ein mögliches Treffen zwischen Trump und Xi beim APEC-Gipfel in Südkorea erwartet – ein Event, das die Märkte stark bewegen könnte.
💬 Ausblick:
Nach den durchwachsenen Reaktionen auf die Netflix- und Tesla-Ergebnisse setzen Investoren nun auf positive Überraschungen von den verbleibenden Tech-Schwergewichten. Ein starkes Zahlenpaket könnte die Indizes auf neue Allzeithochs treiben.
🪙 Gold – Zwischen Fed-Politik und geopolitischer Spannung 🏆
Nach vier Monaten Seitwärtsbewegung begann Gold im August einen starken Aufwärtstrend – ausgelöst durch den geldpolitischen „Pivot“ der US-Notenbank.
Seit September hat die Fed die Zinsen gesenkt, und der Markt erwartet im Oktober eine weitere Senkung.
Doch entscheidend wird Dezember:
Sollte die Fed am Mittwoch hawkischer kommunizieren, könnte der Goldpreis unter 4.000 USD fallen.
👥 Trump–Xi-Treffen im Fokus:
-
Positives Ergebnis: Geringere Risikoaversion, Druck auf den Goldpreis.
-
Neue US-Exportrestriktionen gegen China: Könnten eine erneute Gold-Rally auslösen – mit Potenzial auf neue Allzeithochs.
🧠 Fazit – Märkte vor einer richtungsweisenden Woche
Die kommende Handelswoche dürfte zu den volatilsten des Oktobers zählen.
Mit gleich zwei Zinsentscheidungen, einer möglichen Annäherung zwischen den USA und China und der Earnings-Welle der Tech-Giganten steht die Börse vor einer Phase hoher Unsicherheit – und ebenso großer Chancen.
Gold Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
